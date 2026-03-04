Loài hoa đắt nhất hành tinh: Đắt đến mức vô lý nhưng không thể mua trưng bày

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

VHO -Trong danh sách những loài hoa đắt đỏ nhất thế giới, có một cái tên đặc biệt thường được nhắc đến không phải vì giá bán hàng triệu đô, mà bởi… không thể mua bằng tiền.

Đó là Kadupul – loài hoa được mệnh danh là “hoa vô giá” của tự nhiên.

Kadupul có nguồn gốc từ Sri Lanka và một số khu vực Nam Á. Tên khoa học của nó là Epiphyllum oxypetalum , thuộc họ xương rồng, nhưng vẻ ngoài lại thanh khiết như một đóa sen trắng.

Hoa có cánh mỏng, dài, xòe rộng, tỏa hương thơm dịu nhẹ trong không khí đêm. Tuy nhiên, điều khiến Kadupul trở nên huyền bí không nằm ở hình dáng, mà ở khoảnh khắc tồn tại cực ngắn ngủi của nó.

Kadupul – loài hoa được mệnh danh là “hoa vô giá” của tự nhiên

Hoa chỉ nở vào ban đêm, thường sau 10 giờ tối. Khi ánh bình minh ló dạng, những cánh hoa bắt đầu khép lại và tàn úa. Toàn bộ vòng đời của một bông hoa chỉ kéo dài vài tiếng đồng hồ.

Chính vì vậy, việc cắt hoa để bán gần như bất khả thi: hoa sẽ héo ngay trước khi đến tay người mua. Điều đó khiến Kadupul trở thành một trong số rất ít loài hoa trên thế giới không có giá thị trường thực tế.

Khác với Shenzhen Nongke Orchid từng được đấu giá hàng trăm nghìn đô la, hay Juliet Rose được đầu tư hàng triệu đô để lai tạo, Kadupul không được định giá bằng tiền. Giá trị của nó nằm ở trải nghiệm – ai may mắn chứng kiến khoảnh khắc hoa bung nở giữa màn đêm sẽ hiểu vì sao người ta gọi nó là “vẻ đẹp không thể sở hữu”.

Trong văn hóa Sri Lanka, Kadupul còn gắn với yếu tố tâm linh. Người dân tin rằng hoa có liên hệ với thần linh và những điều thiêng liêng. Có truyền thuyết kể rằng khi hoa nở, các linh hồn sẽ ghé qua để chúc phúc. Chính sự kết hợp giữa vẻ đẹp tinh khiết, thời gian tồn tại ngắn ngủi và yếu tố huyền bí đã tạo nên danh xưng “hoa của thiên đường”.

Thực tế, Kadupul vẫn có thể được trồng trong chậu như một loại cây cảnh. Nhưng việc chăm sóc để cây ra hoa đúng thời điểm đòi hỏi điều kiện khí hậu phù hợp và sự kiên nhẫn. Thậm chí khi cây ra nụ, không ai có thể chắc chắn chính xác giờ hoa sẽ nở. Người yêu hoa thường phải thức đêm để chờ đợi khoảnh khắc ấy – một trải nghiệm giống như săn tìm điều kỳ diệu hơn là mua bán thương mại.

Trong một thế giới nơi mọi thứ đều có thể định giá, Kadupul nhắc con người về giá trị của những điều không thể sở hữu. Nó không phải loài hoa dành riêng cho giới siêu giàu.

Ngược lại, nó là minh chứng rằng có những vẻ đẹp mà tiền bạc không thể mua được – chỉ có sự may mắn và trân trọng mới giúp ta chạm đến. Và có lẽ, chính vì không thể mua, Kadupul mới thực sự là loài hoa đắt nhất thế giới.

Theo Hồng Ánh

Báo văn hóa

