Cuộc hội ngộ bất ngờ của 3 NSƯT tên Linh nổi tiếng

Sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc và sản xuất nội dung, ca nhạc sĩ Quách Beem bước vào địa hạt điện ảnh với dự án đầu tay mang tên Đường về.

Đặc biệt, dự án nhận được sự đồng hành của nhiều nghệ sĩ, nhà chuyên môn trong vai trò cố vấn nghệ thuật và giám khảo casting. Ngoài ra, sự tham gia của 3 nghệ sĩ cùng tên Linh, gồm NSƯT Hoài Linh, NSƯT Quyền Linh và NSƯT - D.O.P K’Linh tạo nên sự quan tâm đặc biệt trong giới làm nghề.

NSƯT Hoài Linh, NSƯT Quyền Linh và NSƯT K’Linh cùng làm giám khảo buổi casting.

Theo chia sẻ từ ê-kíp, bộ đôi NSƯT Hoài Linh và NSƯT Quyền Linh ngồi liên tục 3 ngày, mỗi ngày khoảng 12 tiếng để theo dõi, góp ý và trực tiếp thị phạm cho thí sinh. Anh không chỉ nhận xét tổng thể mà còn “soi” kỹ từng khung hình biểu cảm cũng như diễn xuất tâm lý chiều sâu.

Tại buổi casting, Quyền Linh đích thân thị phạm cho thí sinh ở những phân đoạn cao trào, hướng dẫn cách đẩy cảm xúc để tạo chiều sâu cho nhân vật. Anh cũng dành thời gian trao đổi riêng với từng diễn viên để phân tích tâm lý và cách xử lý tình huống.

Nam nghệ sĩ cho biết, anh dành sự quan tâm và ủng hộ các dự án hướng đến giá trị nhân văn. Với Đường về, anh tham gia góp ý chuyên môn, trao đổi về cách xây dựng nhân vật và định hướng thông điệp phim. Anh cũng thể hiện mong muốn đồng hành cùng các dự án trẻ có tâm huyết với điện ảnh Việt Nam.

NSƯT Quyền Linh trực tiếp thị phạm cho thí sinh.

Theo Quách Beem, sự đồng hành của các nghệ sĩ đi trước giúp anh vững tâm hơn trong quá trình thực hiện bộ phim đầu tay. Về vai trò cá nhân trong dự án, anh đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau, bao gồm đạo diễn, sản xuất, định hướng âm nhạc và thực hiện ca khúc chủ đề cho phim. Bên cạnh đó, phim còn có nhiều ca khúc nhạc phim với sự tham gia của dàn nghệ sĩ tên tuổi.

“Đã làm nghệ thuật thì phải làm thật tốt. Dù biết sẽ tốn nhiều chi phí hơn khi chọn những bối cảnh đặc biệt, nhưng chúng tôi muốn tôn trọng khán giả bằng những hình ảnh đẹp và chỉn chu nhất” , đại diện nhà sản xuất cho biết:

Thuộc thể loại tâm lý xã hội, Đường về khai thác những giá trị nhân văn sâu sắc, đồng thời hướng tới việc quảng bá hình ảnh Việt Nam thông qua những bối cảnh ý nghĩa. Côn Đảo được lựa chọn là một trong những địa điểm quay chính - vùng đất linh thiêng, mang giá trị lịch sử và tinh thần đặc biệt, được ê-kíp kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn hình ảnh của tác phẩm. Ngoài ra, phim còn ghi hình tại TP.HCM và một số địa phương khác. Phim bắt đầu bấm máy vào cuối tháng 4 năm nay.

Bộ phim hiện chưa công bố thời điểm phát hành. Tuy nhiên, ê-kíp bày tỏ mong muốn tác phẩm có thể được khán giả trong nước đón nhận và từng bước giới thiệu ra thị trường quốc tế, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam qua điện ảnh.