Quên sơn hào hải vị đi, đây là 6 món vỉa hè "ngon nuốt lưỡi" ở thành phố biển khiến hội mê xê dịch phát cuồng!

Chẳng cần gia vị phù phiếm, người dân nơi đây đem sự hào phóng của đại dương giấu vào 6 món ăn đường phố nức tiếng. Chút mộc mạc này chắc chắn sẽ khiến những tâm hồn yêu ẩm thực giống như cái cách chúng ta mê mẩn hải sản Nha Trang hay Phú Quốc , phải nhớ thương ngay từ lần nếm thử đầu tiên.

1. Mì hải sản Chu San: Thu cả đại dương vào một bát nước dùng thơm ngọt

Đến Chu San mà chưa húp một bát mì hải sản nóng hổi thì coi như chuyến đi mới chỉ trọn vẹn một nửa. Khác với những bát mì chan nước sốt đặc kịt thường thấy, linh hồn của bát mì Chu San nằm ở thứ nước dùng trắng sữa được ninh nhỏ lửa từ xương lợn và cá tạp trong nhiều giờ đồng hồ. Nước dùng ngọt thanh tự nhiên, tuyệt nhiên không cần dùng đến mì chính (bột ngọt) mà vẫn len lỏi đánh thức mọi giác quan.

Sợi mì dai trơn tuột, ăn kèm với cá vàng, tôm, ốc móng tay và nghêu vừa mới vớt từ biển lên hồi sáng sớm. Cảm giác xì xụp gắp một đũa mì quyện nước dùng đậm đà, cắn miếng thịt hải sản tươi rói giòn sần sật trong khoang miệng, ta mới hiểu vì sao đây lại là "chân ái" cho cả bữa sáng ấm bụng lẫn bữa ăn đêm vỗ về dạ dày của người dân xứ đảo.

2. Bánh tôm củ cải: Chiếc bánh rán "vạn người mê" giòn rụm góc phố

Nếu Hà Nội có bánh tôm Hồ Tây nức tiếng thì tại các khu chợ cảng Chu San, món bánh tôm củ cải (La Bặc Tiên Hà Bính) chính là "ngôi sao" ẩm thực đường phố. Người ta dùng củ cải trắng bào sợi mọng nước, trộn cùng tôm tươi bóc vỏ, nêm nếm gia vị rồi lăn qua lớp bột mỏng trước khi thả vào chảo dầu sôi sục.

Thành phẩm vớt ra là chiếc bánh vàng ruộm, vỏ ngoài giòn tan đến mức cắn một miếng là vụn bánh rơi lả tả, nhưng nhân bên trong lại mềm ẩm, thanh mát vị củ cải và ngọt lịm vị tôm biển. Bánh vừa ra lò còn nóng rẫy, dù bỏng miệng cũng chẳng ai nỡ đặt xuống, cứ thế vừa thổi vừa nhai, tận hưởng cái thú vui ẩm thực vỉa hè bình dị mà no nê, thỏa mãn vô cùng.

3. Bánh Quan Âm Phổ Đà – Thức quà chay thanh tịnh từ chốn cửa Phật

Nhắc đến Chu San không thể bỏ qua núi Phổ Đà linh thiêng, và đi kèm với danh thắng này chính là món bánh Quan Âm mang đậm nét thiền vị. Đây là dòng bánh chay thuần túy, sử dụng nhân đậu xanh, vừng đen, lạc... được nghiền nhuyễn. Lớp vỏ ngoài nướng chín vàng, xốp mềm nhưng không hề bị vỡ vụn, ôm trọn lấy phần nhân mịn màng, ngọt dịu mà không hề gắt cổ.

Không có chút mỡ màng hay mùi vị của thịt cá, chiếc bánh chỉ phảng phất hương thơm mộc mạc của ngũ cốc và các loại hạt. Thưởng thức một miếng bánh, nhấp một ngụm trà nóng, vị ngọt thanh đọng lại nơi đầu lưỡi mang đến cảm giác an yên lạ kỳ. Dù là mua về làm quà cầu bình an hay để ông bà, trẻ nhỏ nhâm nhi ăn vặt, chiếc bánh này đều gói trọn sự dịu dàng của vùng đất Phật.

4. Sủi cảo vỏ cá: Đỉnh cao thủ công biến tấu từ hải sản

Bạn đã từng ăn sủi cảo vỏ bột mì, nhưng sủi cảo có vỏ làm bằng... thịt cá thì chắc chắn phải đến Chu San mới được nếm thử. Đây là một sáng tạo ẩm thực độc đáo chứng minh cho độ "sành ăn" của người dân vùng biển. Những con cá biển tươi nhất được lóc thịt, giã nhuyễn bằng tay đến khi đạt độ dai dẻo hoàn hảo rồi cán mỏng làm vỏ bánh.

Lớp nhân bên trong là sự kết hợp của tôm tươi, thịt băm và măng thái lựu. Khi luộc lên, vỏ sủi cảo mỏng tang, trong suốt lấp ló phần nhân bên trong, ăn vào dai giòn sần sật mà không hề bị nát hay bục. Ăn kèm với bát canh rong biển thanh mát, vị thơm của cá, của tôm, của thịt quyện vào nhau tạo nên một bản giao hưởng hoàn hảo của đại dương và đất liền, tươi ngọt mà không hề tanh chút nào.

5. Bánh Hải Đường : Miếng bánh ký ức ngập ngụa nhân mỡ chảy

Đi dạo trên phố cổ Định Hải, mùi thơm nức mũi của bánh Hải Đường nướng trên những chiếc khuôn sắt hoa văn cổ truyền chắc chắn sẽ níu chân bạn lại. Đây là món ăn vặt gắn liền với tuổi thơ của biết bao thế hệ người Chu San, giống như chiếc bánh bò hay bánh tiêu quen thuộc của người Việt. Lớp vỏ bột được nướng xém cạnh giòn tan, nhưng khi cắn sâu vào bên trong, phần nhân đậu đỏ trộn mỡ lợn nóng hổi sẽ trào ra, béo ngậy và ngọt ngào.

Trên mặt bánh còn được rắc thêm vừng rang và vài sợi mứt xanh đỏ bắt mắt, hình dáng hệt như một đóa hoa hải đường đang nở rộ. Món này phải ăn lúc vừa rời lò mới thấy hết cái ngon, khi mà vị ngọt lịm của nhân quyện lẫn với mùi khen khét đặc trưng của đường cháy, gợi nhắc về những tháng ngày xưa cũ bình yên.

6. Mực nướng than hoa: "Trùm cuối" của những đêm không ngủ bên bờ biển

Và khi màn đêm buông xuống, vị trí "Vedette" của các khu chợ đêm Chu San chắc chắn thuộc về những xiên mực nướng than hoa thơm nức mũi. Mực vùng biển này nổi tiếng là dày mình, giòn ngọt được xiên nguyên con nướng trực tiếp trên bếp than hồng. Người bán hàng tay thoăn thoắt lật mực, phết lên lớp nước sốt bí truyền óng ả. Nướng đến đâu, rìa con mực cong lại, sém vàng và tỏa hương thơm nức đến đó.

Cắn một miếng, vỏ ngoài hơi dai giòn, bên trong thịt mực trắng phau, mọng nước, vị mằn mặn của biển hòa cùng chút cay cay tê tê của nước sốt khiến người ta cứ muốn nhai mãi không thôi. Đứng giữa gió biển lồng lộng, nhâm nhi xiên mực nướng, hít hà mùi khói than dân dã, đó chính là cách tuyệt vời nhất để cảm nhận nhịp đập về đêm của thành phố sầm uất này.

Ẩm thực Chu San không bao giờ là những hương vị đơn điệu, mà nó là sự hào phóng của biển cả, là sự ấm áp của phố cổ và là cái chân chất, mộc mạc của những người dân chài. Từ sự đậm đà của bát mì hải sản, độ giòn rụm của bánh tôm, sự thanh tao của bánh Quan Âm cho đến nét độc đáo của sủi cảo vỏ cá... 6 món ngon, 6 phong vị khác nhau đã khéo léo giấu trọn chất thơ và khói lửa của " thành phố nghìn đảo " vào trong từng miếng cắn. Nếu có dịp đến Chu San, bạn đừng vội vã chạy theo những lịch trình dày đặc. Hãy đi thật chậm, ngắm nhìn thật lâu và ăn thật tinh tế, để hiểu hết sự dịu dàng mà thành phố biển này muốn gửi gắm.