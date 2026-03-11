Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công bố giá vé xem pháo hoa Đà Nẵng, cao nhất 4 triệu đồng

11-03-2026 - 15:40 PM | Lifestyle

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 có giá vé cao nhất 4 triệu đồng, thấp nhất 1 triệu đồng.

Ban tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 vừa công bố bảng giá vé chính thức cùng lịch thi đấu của sự kiện.

Trong đó, hai đêm quan trọng nhất là khai mạc (ngày 30-5) và chung kết (ngày 11-7) có mức giá cao hơn, từ 1,5 triệu đồng đến 4 triệu đồng. Khán đài A4 chỉ mở bán riêng trong đêm chung kết.

Ở các đêm thi đấu vòng loại (ngày 6-6, ngày 13-6, ngày 20-6 và ngày 27-6), giá vé được điều chỉnh thấp hơn, từ 1 triệu đến 3,5 triệu đồng.

Giá vé pháo hoa Đà Nẵng 2026 cao nhất 4 triệu đồng cho đêm khai mạc - Ảnh 1.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng sẽ khai mạc vào tối 30-5

Khán đài xem pháo hoa bố trí dọc tuyến đường Trần Hưng Đạo (phường Sơn Trà), đối diện sân khấu chính trên sông Hàn, gồm các khu vực V VIP, A VIP, A1, A2, A3 và A4.

Theo lịch thi đấu, đêm khai mạc ngày 30-5 với chủ đề "thiên nhiên" sẽ là màn tranh tài giữa Việt Nam 1 và Trung Quốc. Các đêm tiếp theo lần lượt có sự tham gia của Pháp, Nhật Bản, Ý, Đức, Macao (Trung Quốc), Úc và Bồ Đào Nha.

Màn trình diễn pháo hoa trong đêm chung kết DIFF 2025

Hai đội xuất sắc nhất sẽ bước vào đêm chung kết ngày 11-7 với chủ đề "Những chân trời kết nối".

Ngoài vé xem pháo hoa, ban tổ chức còn bán các gói combo kết hợp tham quan Sun World Ba Na Hills, bao gồm vé cáp treo và buffet trưa, với giá từ 2,3 đến 3,3 triệu đồng/người lớn tùy hạng khán đài.

2026 là năm thứ 14 DIFF được tổ chức tại Đà Nẵng. Cuộc thi pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFC) đầu tiên được tổ chức ngày 29-3-2008, nhân kỷ niệm giải phóng thành phố. Năm 2017, thành phố đổi tên cuộc thi thành lễ hội pháo hoa quốc tế (DIFF) với kinh phí tổ chức được xã hội hóa từ Tập đoàn Sun Group.

Theo B.Vân

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nữ diễn viên 9X đập thông 6 căn chung cư ở TP. HCM làm nhà ở, đang sống cùng mẹ là đại gia thủy sản nghìn tỷ

Nữ diễn viên 9X đập thông 6 căn chung cư ở TP. HCM làm nhà ở, đang sống cùng mẹ là đại gia thủy sản nghìn tỷ Nổi bật

Không phải phở hay bánh mì, đây mới là món ăn sáng Việt khiến khách Tây thốt lên: “Lần đầu trong đời ăn kiểu này, thật điên rồ”

Không phải phở hay bánh mì, đây mới là món ăn sáng Việt khiến khách Tây thốt lên: “Lần đầu trong đời ăn kiểu này, thật điên rồ” Nổi bật

Vì sao khi đi máy bay bạn nên mang theo một quả bóng tennis?

Vì sao khi đi máy bay bạn nên mang theo một quả bóng tennis?

15:34 , 11/03/2026
Tháng 3, giới trẻ đổ về núi Bà Đen “săn” ảnh hoa vông nem đỏ rực

Tháng 3, giới trẻ đổ về núi Bà Đen “săn” ảnh hoa vông nem đỏ rực

15:21 , 11/03/2026
Tổng tài xứ Cam ở rể Việt Nam như thế này sao: Phụ vợ nhặt hạt điều, rửa loạt "xế hộp" tiền tỷ cho bố mẹ vợ

Tổng tài xứ Cam ở rể Việt Nam như thế này sao: Phụ vợ nhặt hạt điều, rửa loạt "xế hộp" tiền tỷ cho bố mẹ vợ

15:15 , 11/03/2026
Đám cưới đẹp nhất 2026 đây rồi: Chú rể là hoàng tử, cô dâu là tài phiệt, chiếm hết sự hoàn hảo trên đời

Đám cưới đẹp nhất 2026 đây rồi: Chú rể là hoàng tử, cô dâu là tài phiệt, chiếm hết sự hoàn hảo trên đời

15:12 , 11/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên