Đám cưới đẹp nhất 2026 đây rồi: Chú rể là hoàng tử, cô dâu là tài phiệt, chiếm hết sự hoàn hảo trên đời

Mới đây, bộ phim Hàn Quốc sắp lên sóng Perfect Crown đã khiến cộng đồng mạng chú ý khi tung loạt hình ảnh mới bị cùng chi tiết gây sốc trong cốt truyện: một cuộc hôn nhân bất ngờ giữa hai nhân vật thuộc hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Hai vai chính được đảm nhận bởi IU và Byeon Woo Seok, cặp đôi đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Bộ phim lấy bối cảnh một vũ trụ song song, nơi Hàn Quốc vẫn duy trì chế độ quân chủ lập hiến trong thế kỷ 21. Trong xã hội đó, quyền lực của hoàng gia và tầng lớp quý tộc vẫn có ảnh hưởng rất lớn, khiến các ranh giới về thân phận và địa vị trở nên vô cùng khắt khe.

Trong phim, IU vào vai Sung Hee Joo - nữ thừa kế tài phiệt đồng thời là người đứng đầu tập đoàn làm đẹp Castle Beauty. Cô sở hữu gần như tất cả từ nhan sắc, tài năng và khối tài sản khổng lồ. Tuy nhiên, dù thành công và quyền lực trong giới kinh doanh, Sung Hee Joo vẫn luôn bị xem là người ngoài cuộc trong xã hội thượng lưu bởi cô chỉ mang thân phận thường dân và còn là con ngoài giá thú. Điều này khiến con đường bước vào tầng lớp quý tộc của cô luôn vấp phải những giới hạn vô hình.

Trong khi đó, Byeon Woo Seok hóa thân thành hoàng tử Yi An, con trai của nhà vua. Trái ngược với địa vị hoàng gia của mình, Yi An lại là người gần như không có quyền lực. Là con trai thứ của hoàng tộc, anh buộc phải sống trong vai trò không được phép tỏa sáng hay thể hiện tham vọng. Dù sở hữu ngoại hình nổi bật và phong thái điềm tĩnh khiến công chúng yêu mến, cuộc sống của vị hoàng tử này lại khá cô độc khi luôn phải sống trong bóng tối của hoàng gia.

Chính vì vậy, khi Sung Hee Joo và Hoàng tử Yi An bất ngờ tuyên bố kết hôn, xã hội Hàn Quốc trong bối cảnh quân chủ lập hiến thế kỷ 21 lập tức rơi vào tình trạng xôn xao. Tin tức về cuộc hôn nhân giữa một nữ tài phiệt thường dân và một hoàng tử nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, kéo theo vô số nghi ngờ về mục đích thật sự phía sau mối quan hệ này.

Loạt ảnh mới được công bố cũng hé lộ nhiều át cắt trong mối quan hệ của hai nhân vật, từ quá khứ, hiện tại đến tương lai. Những hình ảnh sau khi trở thành vợ chồng cũng cho thấy cả hai dần trở nên gần gũi hơn, làm dấy lên tò mò về quá trình tình cảm của cặp đôi.

Đáng chú ý, một số hình ảnh được công bố cũng ghi lại giai đoạn cả hai còn là học sinh tại Royal School - ngôi trường dành cho giới thượng lưu và hoàng tộc. Những khoảnh khắc từ thời niên thiếu này khiến khán giả không khỏi tò mò về mối liên hệ giữa họ trong quá khứ, cũng như những ký ức đã gắn kết hai con người tưởng chừng thuộc về hai thế giới khác nhau.

Khán giả hiện đặc biệt tò mò về điều gì đã khiến hai con người với khoảng cách thân phận lớn đến vậy quyết định trở thành vợ chồng và liệu đằng sau cuộc hôn nhân gây chấn động này là tình yêu thật sự hay một toan tính quyền lực. Perfect Crown sẽ chính thức lên sóng vào ngày 10/4, hứa hẹn mang đến câu chuyện tình yêu và quyền lực đầy kịch tính trong bối cảnh một Hàn Quốc giả tưởng nơi hoàng gia và giới tài phiệt cùng tồn tại.

Nguồn: Soompi