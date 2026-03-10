Hoà Minzy chốt thời điểm đám cưới: Chi Pu - Hương Giang và dàn sao đổ bộ đếm không xuể, 1 nhân vật được mong đợi nhất

Sau khi chính thức công khai mối quan hệ với Đại úy Thăng Văn Cương, chuyện tình của Hòa Minzy nhanh chóng trở thành chủ đề được công chúng đặc biệt quan tâm. Không chỉ những khoảnh khắc đời thường của cặp đôi khiến mạng xã hội rần rần, mà thông tin về đám cưới tương lai của nữ ca sĩ cũng đang được khán giả mong chờ từng ngày.

Theo chia sẻ của Hoà Minzy, hôn lễ của cô dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm 2027. Dù còn khá lâu nữa mới tới thời điểm tổ chức, nhưng cư dân mạng đã bắt đầu bàn tán rôm rả về một chi tiết thú vị rằng nếu ngày vui thật sự diễn ra, đây có thể sẽ là một trong những đám cưới quy tụ dàn khách mời đình đám nhất Vbiz.

Hoà Minzy và Đại uý Thăng Văn Cương sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm 2027

Hoà Minzy nổi tiếng là một trong những nghệ sĩ có mối quan hệ rộng và thân thiết với rất nhiều đồng nghiệp trong showbiz. Nhắc đến đám cưới của nữ ca sĩ, chắc chắn không thể thiếu hai cái tên quen thuộc là Erik và Đức Phúc - những người em thân thiết trong hội bạn Gia đình Hoa dâm bụt" Bộ ba đã đồng hành với nhau suốt nhiều năm, thường xuyên xuất hiện cùng nhau từ sân khấu cho đến đời thường.

Sau khi Hoà Minzy công khai chuyện tình cảm, Erik và Đức Phúc đã gửi lời chúc phúc và chia sẻ rằng họ đã "bàn tính" chuyện đám cưới của chị cả từ lâu. Cả hai thậm chí còn tuyên bố sẵn sàng cầm váy, tung hoa hoặc làm bất cứ nhiệm vụ gì trong ngày Hòa Minzy lên xe hoa.

Đức Phúc chia sẻ: "Nhớ những buổi đêm 3 chị em bàn bạc rôm rả khi chị cả làm đám cưới thì đứa sẽ lên hát bài này đứa lên hát bài kia, sang nhà chị cả ngủ từ trước mấy ngày rồi đứa thì làm MC đứa bắt hoa cưới tranh nhau, mà làm gì thì làm nhưng nhất quyết phải là 2 đứa cầm tà váy đi phía sau tung hoa để đưa chị cả lên lễ đường".

Erik và Đức Phúc chắc chắn không thể thiếu trong ngày cưới của Hoà Minzy

Bên cạnh hội bạn thân này, danh sách những nghệ sĩ có thể góp mặt trong ngày vui của nữ ca sĩ cũng được dự đoán sẽ vô cùng đông đảo. Hòa Minzy vốn có mối quan hệ thân thiết với nhiều gương mặt nổi bật của Vbiz như Hương Giang, Chi Pu, SOOBIN, Minh Tú, Puka - Gin Tuấn Kiệt, Anh Tú, Duy Khánh.

Ngoài ra còn có nhiều nghệ sĩ từng gắn bó với cô trong các chương trình truyền hình và hoạt động nghệ thuật như Quân A.P, Gemini Hùng Huỳnh, RHYDER, Tiến Luật, Bảo Hân, Diệu Nhi, S.T Sơn Thạch, Ninh Dương Lan Ngọc, Diệp Lâm Anh, Nhã Phương, siêu mẫu Xuân Lan, Chế Nguyễn Quỳnh Châu…

Hội bạn của Hoà Minzy trong chương trình Sao Nhập Ng

Từ hơn chục năm trước, Hoà Minzy đã thân thiết với Anh Tú Atus và Hương Giang

Không riêng gì đám cưới Puka - Gin Tuấn Kiệt mà Hoà Minzy còn thường xuyên dự cưới bạn bè

Chi tiết cả hai ngồi ăn hàng đến tận nửa đêm cho thấy mối quan hệ vô cùng thân thiết, vậy nên ngày vui của Hoà Minzy khó mà thiếu SOOBIN

Sự xuất hiện của dàn sao trong fan concert của Hoà Minzy nói lên mối quan hệ trong showbiz cực kỳ rộng

Dự rằng đám cưới của Hoà Minzy sẽ màn quy tụ loạt mỹ nhân Vbiz

Không chỉ thân thiết với giới nghệ sĩ, Hòa Minzy còn có mối quan hệ khá gần gũi với nhiều cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Việt Nam. Vì vậy, nếu đám cưới của nữ ca sĩ diễn ra đúng như dự kiến, rất có thể khán giả sẽ thấy sự xuất hiện của các gương mặt quen thuộc như Đoàn Văn Hậu, Quang Hải, Hà Đức Chinh,...

Đặc biệt, cái tên được nhắc đến nhiều nhất chính là Văn Toàn. Trong nhiều năm qua, Hòa Minzy và nam cầu thủ luôn được cư dân mạng nhiệt tình “đẩy thuyền” vì những màn tương tác thân thiết và hài hước.

Dù vậy, cả hai nhiều lần khẳng định mối quan hệ chỉ dừng lại ở mức bạn bè thân thiết. Chính vì vậy, nếu Văn Toàn xuất hiện trong đám cưới của Hòa Minzy, khoảnh khắc này chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm chú ý của mạng xã hội bởi ý nghĩa đặc biệt của tình bạn kéo dài nhiều năm giữa họ.

Hoà Minzy đã dắt chồng Đại uý ra mắt với hội bạn thân toàn cầu thủ

Sự xuất hiện của Văn Toàn trong đám cưới của Hoà Minzy sẽ rất đặc biệt

