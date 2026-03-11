Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Quả Dưa Hấu dốc sức tập luyện cho đêm diễn tái hợp ''Bản ghi nhớ''

11-03-2026 - 12:41 PM | Lifestyle

Hai đêm diễn "Bản ghi nhớ'', diễn ra tối 14,15/3 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội đánh dấu sự tái hợp của nhóm Quả Dưa Hấu sau gần 3 thập kỷ.

Ca sĩ Tuấn Hưng trở về sau chuyến lưu diễn dài ngày tại Mỹ đã lập tức bắt tay vào công việc tập luyện cùng Bằng Kiều và Tú Dưa cho 2 đêm diễn "Bản ghi nhớ'' diễn ra tối 14,15/3 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Sau một thời gian dài mới có dự án chung, ba nam ca sĩ đều thấy hồi hộp nên dốc hết tâm sức để tập luyện nghiêm túc. 

Ngoài phần tập luyện của nhóm nhạc Quả Dưa Hấu, ca sĩ Thùy Chi - một trong 3 khách mời cho 2 đêm diễn cũng đã có những buổi tập nhạc riêng cùng nhạc sĩ, ca sĩ Tú Dưa. Theo tiết lộ của ê-kíp, ngoài màn song ca ''Một thời ta là thế'' của Thùy Chi và Tú Dưa thì nữ ca sĩ cũng sẽ có phần solo ca khúc ''Giữ lại hạnh phúc''.

Quả Dưa Hấu dốc sức tập luyện cho đêm diễn tái hợp ''Bản ghi nhớ''- Ảnh 1.

Tuấn Hưng (áo đỏ) và Anh Tú

Nhạc sĩ Tú Dưa tiết lộ trong 2 đêm diễn này, những bài cũ từng làm nên tên tuổi của nhóm Quả Dưa Hấu như: ''Thì thầm mùa xuân - Chiều xuân'', Trái tim không ngủ yên'', Mặt trời dịu êm'', "Hè muộn'', "Getdown'', ''Cho tôi thêm một lần''... Các ca khúc đều sẽ được phối khí mới.

Nhóm Quả Dưa Hấu cũng sẽ hát 3 ca khúc mới được nhạc sĩ Hồ Hoài Anh kết hợp cùng nhà báo Hà Quang Minh và nghệ sĩ trẻ Tùng Sax viết tặng sẽ lần đầu được diễn live ra mắt khán giả yêu nhạc Thủ đô. 

Sự sự xuất hiện của hai nữ Minh Tuyết và Lệ Quyên với màn song ca cùng Bằng Kiều và Tuấn Hưng hứa hẹn mang đến cho khán giả đêm nhạc sâu lắng, mượt mà nhưng không kém tươi trẻ của dòng nhạc xưa.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh - Tổng đạo diễn 2 đêm nhạc ''Bản ghi nhớ'' chia sẻ trong quá trình tập luyện chuẩn bị cho 2 đêm nhạc, anh cảm nhận được năng lượng hứng khởi từ mỗi người. 

Quả Dưa Hấu dốc sức tập luyện cho đêm diễn tái hợp ''Bản ghi nhớ''- Ảnh 2.

Anh Tú và Bằng Kiều

"Ai cũng giống như được trở lại thời thanh xuân boyband với nhiều năng lượng. Tôi thấy đó cũng là niềm vui của những người làm nghệ thuật, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh cho hay.

Ngoài những phần kết hợp đặc biệt của, ở 2 đêm diễn ca sĩ Tuấn Hưng, Bằng Kiều sẽ thể hiện các bản hit đóng đinh với tên tuổi mình nhiều năm qua, đó là ca khúc "Nắm lấy tay anh'', ''Cơn mưa băng giá'' với bản phối khí mới

Bên cạnh biểu diễn các ca khúc, các ca sĩ của nhóm Quả Dưa Hấu cùng các khách mời cũng có phần giao lưu, tương tác với khán giả chia sẻ, tự sự về câu chuyện làm nghề về, tinh yêu và cuộc sống hôn nhân.

Theo PV

VTV

