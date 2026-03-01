Không chỉ phục vụ hàng triệu gia đình Việt, P&G còn âm thầm duy trì 1 chương trình hỗ trợ hơn 4.000 học sinh trong gần 3 thập kỷ

Ngày 7/3 vừa qua, Công ty Procter & Gamble Việt Nam (P&G Việt Nam) đã phối hợp cùng Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao Học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho 150 học sinh hiếu học vượt khó trên địa bàn thành phố.

Chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm 2026 đánh dấu năm thứ 29 công ty P&G Việt Nam tổ chức trao tặng học bổng cho học sinh giỏi vượt khó tại địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Trong bối cảnh TP.HCM tiếp tục mở rộng quy mô kinh tế và đẩy mạnh hội nhập quốc tế, việc bảo đảm cơ hội học tập cho thế hệ trẻ có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực của thành phố. Học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm 2026 do công ty P&G Việt Nam tài trợ là minh chứng rõ nét cho sự hợp tác hiệu quả giữa doanh nghiệp và tổ chức công đoàn trong công tác chăm lo cho thế hệ trẻ”.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM, ông Bùi Thanh Nhân, gửi lời động viên đến các em học sinh kiên trì học tập, đóng góp tích cực cho xã hội.

Ra đời cách đây gần 30 năm, chương trình học bổng “Chắp Cánh Ước Mơ” mang sứ mệnh hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vững tin theo đuổi con đường học tập. Đến nay, chương trình đã hỗ trợ hơn 4.000 học sinh, nhiều em trong số đó đã trưởng thành, xây dựng sự nghiệp và đóng góp tích cực cho xã hội. Thành công của sáng kiến này được xây dựng trên nền tảng hợp tác chặt chẽ giữa P&G Việt Nam với Liên đoàn Lao động Bình Dương trước đây và nay là Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cùng chính quyền địa phương.

Tiếp nối hành trình ý nghĩa với tên gọi mới, Học bổng Nguyễn Đức Cảnh tiếp tục sứ mệnh nâng bước thế hệ trẻ chinh phục ước mơ học tập. Trong năm 2026, 150 suất học bổng với tổng giá trị 300 triệu đồng đã được trao tặng. Mỗi suất bao gồm tiền mặt cùng quà tặng thiết thực gồm các sản phẩm thiết yếu.

Ông Stefan Wysocki, Giám đốc Nhà máy Bến Cát, P&G Việt Nam chia sẻ: “Suốt hơn 30 năm qua, công ty luôn cam kết đồng hành cùng cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động thông qua các sáng kiến phát triển bền vững, trong đó chương trình học bổng dành cho học sinh địa phương là một điểm nhấn tiêu biểu. Bước sang giai đoạn mới với Học bổng Nguyễn Đức Cảnh, chúng tôi mong muốn tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các em học sinh học tập với niềm tin và khát vọng lớn hơn. Chúng tôi trân trọng sự tin tưởng và đồng hành của chính quyền địa phương và các cơ quan, ban, ngành, giúp chương trình ngày càng lan tỏa và mang lại những tác động tích cực lâu dài cho cộng đồng”.

Ông Stefan Wysocki, Giám đốc Nhà máy Bến Cát, P&G Việt Nam, trao các phần quà từ Công ty P&G cho học sinh nhận học bổng.

Trong hơn 30 năm hoạt động tại Việt Nam, P&G không chỉ đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế – xã hội thông qua các thương hiệu được hàng triệu gia đình tin dùng, mà còn tiên phong triển khai nhiều sáng kiến phát triển bền vững, tạo ra những giá trị thiết thực và lâu dài cho cộng đồng trên khắp cả nước.