Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gia đình Hà Nội thu nhập 30 triệu/tháng, chi vào đâu mà vẫn không để dành được?

10-03-2026 - 22:36 PM | Sống

Gia đình Hà Nội thu nhập 30 triệu/tháng, chi vào đâu mà vẫn không để dành được?

Không ít gia đình ở Hà Nội có tổng thu nhập khoảng 30 triệu đồng/tháng nhưng vẫn rơi vào tình trạng “đủ sống, không để dành”. Điều đáng nói là họ không tiêu hoang, vẫn nấu ăn ở nhà, không mua sắm quá tay - nhưng tiền vẫn hết đều mỗi tháng. Khi nhìn sâu vào cấu trúc chi tiêu, câu trả lời không nằm ở một khoản lớn nào, mà nằm ở cách dòng tiền vận hành.

Không phải tiêu nhiều - mà tiêu sai cấu trúc

Với mức sống đô thị hiện nay, một gia đình 4 người thu nhập 30 triệu thường có cấu trúc chi tiêu như sau:

Nhóm chi Số tiền (ước tính) Tỷ lệ
Nhà ở (thuê/trả góp + phí) 8.000.000 27%
Ăn uống 8.500.000 28%
Giáo dục con 5.500.000 18%
Đi lại 2.500.000 8%
Điện nước + mạng 2.500.000 8%
Phát sinh + xã hội 3.000.000 10%
Tổng 30.000.000 100%

Vấn đề lớn nhất: gần như toàn bộ thu nhập đã bị "khóa" trong chi phí cố định.

4 nguyên nhân sâu khiến nhiều gia đình không để dành được

Gia đình Hà Nội thu nhập 30 triệu/tháng, chi vào đâu mà vẫn không để dành được?- Ảnh 1.

Thu nhập 30 triệu đang ở "vùng nguy hiểm"

Ở Hà Nội hiện nay:

- dưới 25 triệu → buộc phải tiết kiệm

- trên 40 triệu → dễ tích lũy

- 30 triệu → dễ tiêu hết

Vì đủ để sống thoải mái vừa phải, nhưng chưa đủ để dư ra rõ rệt.

Chi phí giáo dục chiếm quá lớn

Thực tế tại Hà Nội:

- học chính: 2–3 triệu

- học thêm: 2–4 triệu

- kỹ năng: 1–2 triệu

Tổng có thể lên 6–8 triệu/tháng. Nhiều gia đình không nhận ra đây là khoản lớn nhất sau tiền nhà.

Những khoản "không đáng kể" mới là vấn đề

Ví dụ phổ biến:

- cà phê + đồ ăn vặt: 1 triệu

- đặt đồ ăn: 1,5 triệu

- mua online linh tinh: 1 triệu

- sinh nhật – hiếu hỉ: 1 triệu

Tổng có thể 4–5 triệu/tháng mà không ai để ý.

Sai lầm lớn nhất: không có cấu trúc giữ tiền

Phần lớn gia đình đang vận hành kiểu: tiêu xong → còn bao nhiêu mới tiết kiệm

Trong khi người tích lũy tốt luôn làm ngược lại: giữ tiền trước → tiêu phần còn lại

Một ví dụ thực tế: Gia đình thu nhập 30 triệu nhưng vẫn để dành được

Một gia đình tại Hà Đông chia tiền theo cách sau:

Nhóm chi Số tiền
Chi cố định 19.000.000
Chi linh hoạt 6.000.000
Tiết kiệm 5.000.000

Họ làm được nhờ:

không học thêm tràn lan

hạn chế đặt đồ ăn

giữ tiền trước khi chi

Nếu thu nhập 30 triệu, nên phân bổ thế nào?

Gia đình Hà Nội thu nhập 30 triệu/tháng, chi vào đâu mà vẫn không để dành được?- Ảnh 2.

Một cấu trúc thực tế hơn tại Hà Nội:

- 65% chi tiêu: ~19,5 triệu

- 20% tiết kiệm: ~6 triệu

- 15% linh hoạt: ~4,5 triệu

Nếu chưa làm được ngay, hãy bắt đầu từ:

- tiết kiệm tối thiểu 3 triệu

- giảm chi vô hình trước

- không cắt khoản thiết yếu

Kết luận

Với mức thu nhập 30 triệu/tháng tại Hà Nội, việc không để dành được không phải do tiêu quá nhiều, mà thường do:

- chi sai cấu trúc

- chi phí giáo dục cao

- chi tiêu vô hình lớn

- thiếu hệ thống giữ tiền

Chỉ cần điều chỉnh cách vận hành dòng tiền, nhiều gia đình vẫn có thể để dành 3–6 triệu/tháng mà không phải sống kham khổ.

Người đàn ông vay tín dụng hơn 759 triệu đồng rồi qua đời, vợ và 2 con bị ngân hàng kiện đòi nợ, tòa án tuyên bố: “Chỉ cần trả 189 triệu”

Theo Như Anh

Thanh Niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
882 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Vi phạm cùng 1 lỗi có mức phạt lên tới 22 triệu đồng

882 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Vi phạm cùng 1 lỗi có mức phạt lên tới 22 triệu đồng Nổi bật

3 con giáp đạt đỉnh vận may, tài sản tăng mạnh, 10 ngày tới chắc chắn đón tin vui

3 con giáp đạt đỉnh vận may, tài sản tăng mạnh, 10 ngày tới chắc chắn đón tin vui Nổi bật

Nhàn quá cũng là rủi ro tài chính: Sau 5 năm nghỉ hưu, nhìn 3 người chị ly hôn tôi mới hiểu

Nhàn quá cũng là rủi ro tài chính: Sau 5 năm nghỉ hưu, nhìn 3 người chị ly hôn tôi mới hiểu

21:58 , 10/03/2026
Đi làm sớm 10 phút mỗi ngày suốt 7 năm, người đàn ông kiện công ty đòi gần 80 triệu đồng tiền làm thêm giờ

Đi làm sớm 10 phút mỗi ngày suốt 7 năm, người đàn ông kiện công ty đòi gần 80 triệu đồng tiền làm thêm giờ

21:54 , 10/03/2026
Một thầy giáo ngôn ngữ nổi tiếng ở TP.HCM bỗng bị cộng đồng mạng "bóc phốt" dùng từ sai, kết quả cuộc tranh cãi quá bất ngờ!

Một thầy giáo ngôn ngữ nổi tiếng ở TP.HCM bỗng bị cộng đồng mạng "bóc phốt" dùng từ sai, kết quả cuộc tranh cãi quá bất ngờ!

21:26 , 10/03/2026
Trứng vỏ trắng hay vỏ nâu tốt hơn? Đáp án khiến nhiều người bất ngờ

Trứng vỏ trắng hay vỏ nâu tốt hơn? Đáp án khiến nhiều người bất ngờ

21:25 , 10/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên