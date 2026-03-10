Người đàn ông vay tín dụng hơn 759 triệu đồng rồi qua đời, vợ và 2 con bị ngân hàng kiện đòi nợ, tòa án tuyên bố: “Chỉ cần trả 189 triệu”

Theo hồ sơ vụ án, tháng 7/2020, ông Vương ở Hắc Long Giang, Trung Quốc, vay ngân hàng số tiền 200.000 NDT (hơn 759 triệu đồng). Sau khi thanh toán tiền lãi trong 9 kỳ, ông Vương bất ngờ ngừng trả nợ. Trong quá trình thu hồi khoản vay, ngân hàng phát hiện người đàn ông này đã qua đời do bệnh tật.

Theo thông tin từ phía ngân hàng, ông Vương đã để lại khối tài sản với tổng giá trị khoảng 210.000 NDT, cùng một căn nhà trị giá khoảng 200.000 NDT. Những người thừa kế hợp pháp của ông Vương gồm cha mẹ, vợ và 2 người con chưa thành niên.

Cho rằng nghĩa vụ tài chính của người vay không chấm dứt sau khi qua đời, ngân hàng nhận định di sản mà ông Vương để lại phải được ưu tiên dùng để thanh toán các khoản nợ phát sinh khi còn sống. Vì vậy, đơn vị này đã khởi kiện yêu cầu cha mẹ, vợ và các con của ông Vương sử dụng phần di sản được thừa kế để trả khoản vay chưa thanh toán.

Trong quá trình xét xử, Tòa án nhân dân quận Hồng Cương đã tiến hành xác minh nguồn gốc và làm rõ bản chất pháp lý của khối di sản. Kết quả cho thấy toàn bộ tài sản mà ông Vương để lại đều là tài sản chung của vợ chồng. Theo quy định pháp luật Trung Quốc, chỉ một nửa phần tài sản ông Vương để lại được xem là di sản để phân chia cho những người thừa kế.

Bên cạnh đó, tòa án cũng xem xét yếu tố bảo vệ quyền lợi của người thừa kế yếu thế. Hai người con của ông Vương đều chưa thành niên, không có khả năng lao động và không có nguồn thu nhập độc lập. Vì vậy, khi phân chia di sản, pháp luật Trung Quốc yêu cầu phải giữ lại phần tài sản cần thiết nhằm đảm bảo điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho đối tượng này.

Từ những căn cứ trên, tòa án địa phương kết luận rằng di sản của ông Vương không thể được sử dụng toàn bộ để thanh toán khoản nợ ngân hàng như yêu cầu ban đầu của nguyên đơn. Sau khi tính toán cụ thể và khấu trừ phần di sản cần bảo lưu cho hai người con chưa thành niên, tòa án ra phán quyết buộc gia đình ông Vương chỉ phải thanh toán khoản vay trong phạm vi giá trị di sản thực tế mà họ nhận được, với tổng số tiền hơn 50.000 NDT (hơn 189 triệu đồng). Đồng thời, tòa bác bỏ yêu cầu buộc hai người con chưa thành niên phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ.

Ảnh minh họa: Internet

Tại phiên tòa tuyên án, thẩm phán phụ trách vụ việc, bà Vương Lệ Lệ, đã trực tiếp giải thích chi tiết các quy định pháp luật Trung Quốc liên quan cho đại diện ngân hàng và các bị đơn. Thẩm phán lần lượt trình bày phương pháp tính toán từng khoản tiền trong bản án, đồng thời làm rõ cơ sở pháp lý của quyết định nhằm giúp các bên hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình.

Đại diện ngân hàng cho biết dù tổ chức này phải chịu một phần thiệt hại do người vay đột ngột qua đời, nhưng gia đình người quá cố còn phải gánh chịu mất mát lớn hơn về tinh thần và kinh tế. Vì vậy, ngân hàng chấp nhận phán quyết của tòa án.

Theo Bộ luật Dân sự Trung Quốc, tài sản chung của vợ chồng khi chia thừa kế phải được tách riêng phần thuộc sở hữu của người còn sống trước khi xác định di sản. Đồng thời, việc phân chia di sản phải ưu tiên thanh toán nghĩa vụ thuế và nợ, nhưng vẫn phải bảo đảm quyền lợi cơ bản cho những người thừa kế không có khả năng lao động và không có nguồn sống.

Pháp luật Trung Quốc cũng quy định người thừa kế chỉ phải chịu trách nhiệm trả nợ trong phạm vi giá trị tài sản thực tế được thừa hưởng. Phần nghĩa vụ vượt quá giá trị di sản chỉ phát sinh khi người thừa kế tự nguyện thanh toán. Trường hợp từ chối nhận di sản, người thừa kế sẽ không phải gánh trách nhiệm trả nợ thay cho người đã mất.

(Theo News.qq.com)