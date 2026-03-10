“Chắp cánh ước mơ” - Giọt nước mắt lo âu hóa nụ cười hy vọng

Với gia đình họ, đó là nỗi trăn trở kéo dài. Chương trình phẫu thuật từ thiện "Chắp cánh ước mơ" chính là nơi giúp bệnh nhân "thay diện mạo, đổi tương lai" và trao lại niềm hy vọng cho cả một gia đình.

Mỗi đứa trẻ sinh ra đều mang theo kỳ vọng của cha mẹ về một cuộc sống bình an, khỏe mạnh. Nhưng với những gia đình có người thân mắc dị tật/biến dạng hàm mặt, hành trình sống ấy luôn phủ thêm những lo âu.

Anh N.Đ.L (29 tuổi, Ninh Bình) mắc hội chứng Treacher Collins, thiểu sản nửa mặt bẩm sinh khiến xương hàm phát triển không đồng đều, ảnh hưởng đường thở, mi dưới sa trễ, gương mặt kém cân đối. Anh L. trưởng thành cùng sự tự ti, còn phía sau anh là người mẹ nhiều năm lặng lẽ rơi nước mắt, canh từng giấc ngủ vì con khó thở, day dứt trước những lời dị nghị và lo lắng khi con trưởng thành nhưng vẫn khép mình trước hạnh phúc riêng.

Đằng sau mỗi bệnh nhân dị tật hàm mặt là nỗi lo lắng của người thân

May mắn có cơ hội phẫu thuật tại chương trình "Chắp cánh ước mơ" do Bệnh viện Hồng Ngọc tổ chức, anh L. trải qua hai lần can thiệp: tạo hình xương gò má 2 bên bằng mỏm vẹt xương hàm dưới, trượt cằm và chuyển vạt mi dưới; sau đó ghép mỡ mặt, chỉnh sửa sẹo. Sau phẫu thuật, gương mặt anh L. hài hòa, cân đối, vấn đề đường thở được cải thiện.

Ngày tái khám, mẹ anh L. lại một lần nữa rơi nước mắt, nhưng là giọt nước mắt của hạnh phúc. Niềm vui trọn vẹn hơn khi anh L. đã mở lòng, đang tìm hiểu và sẵn sàng bước vào hành trình tìm kiếm hạnh phúc riêng của mình.

Ca phẫu thuật thành công giúp anh Đ.L cải thiện diện mạo, tự tin đón nhận hạnh phúc mới

Nếu câu chuyện của anh Đ.L là hành trình tìm lại sự tự tin của một người trưởng thành, thì với N.N.B.A (8 tuổi, Hà Nội), đó là nỗ lực giữ trọn tuổi thơ. Em mắc dị tật dính khớp thái dương - hàm, hàm và cằm lệch rõ, miệng chỉ mở được khoảng 0,5 cm nên chỉ nuốt chửng được thức ăn mềm. Hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến chi phí điều trị vượt quá khả năng, người mẹ luôn canh cánh nỗi lo tìm cơ hội phẫu thuật cho con.

Sau thăm khám, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt 1 đoạn xương hàm dưới giải phóng dính khớp, tái tạo khớp mới bằng sụn tự thân. ThS. BS Nguyễn Thị Thu Ba - Trưởng khoa Gây mê Hồi sức, BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh - cho biết "Bé B.A không thể há miệng rộng nên đây là ca khó về gây mê. Tuy nhiên, với chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm dày dặn của ekip gây mê và bác sĩ phẫu thuật, ca mổ đã diễn ra an toàn và thành công".

Bệnh nhân được phẫu thuật tại phòng mổ vô khuẩn 1 chiều với quy trình gây mê hồi sức an toàn, ứng dụng chiến lược đường thở khó DAS

Sau mổ, B.A đã có thể há miệng gần như bình thường và ăn uống dễ dàng hơn. Với người mẹ, nhìn thấy con há được miệng, ăn một bữa ngon trọn vẹn là hạnh phúc lớn nhất. Ca phẫu thuật thành công không chỉ giúp cải thiện diện mạo, chức năng ăn nhai được phục hồi mà còn mở ra nền tảng phát triển lâu dài và một tuổi thơ đúng nghĩa cho em.

Niềm vui của mẹ B.A khi thấy con có thể mở miệng và ăn ngon sau phẫu thuật

Qua nhiều năm triển khai, "Chắp cánh ước mơ" đã đồng hành cùng nhiều hoàn cảnh kém may mắn. Mỗi ca bệnh là một câu chuyện, mỗi gia đình một hoàn cảnh, nhưng đều chung khát khao cải thiện diện mạo, nâng cao sức khỏe và vững tin vào tương lai.

BSCKI Trần Văn Trường - BS Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ - Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Hồng Ngọc - cho biết, dù là chương trình thiện nguyện nhưng mọi bệnh nhân đều được tiếp cận với công nghệ và thiết bị y tế hiện đại, kỹ thuật phẫu thuật tiên tiến, tuân thủ quy trình phẫu thuật an toàn 3 lớp chuẩn quốc tế và chế độ chăm sóc y tế chất lượng cao, được thăm khám, xây dựng phác đồ cá nhân hóa, hội chẩn đa chuyên khoa nhằm đảm bảo kế hoạch điều trị tối ưu, an toàn và hiệu quả.

"Chắp cánh ước mơ" mang tới cơ hội thăm khám, phẫu thuật miễn phí cho bệnh nhân dị tật/biến dạng hàm mặt có hoàn cảnh khó khăn

"Chắp cánh ước mơ" đã trở thành điểm tựa nhân văn cho hàng trăm bệnh nhân và gia đình có người thân mắc dị tật/biến dạng hàm mặt. Năm 2026, chương trình tiếp tục diễn ra từ 15/3 đến 27/3 tại Bệnh viện Hồng Ngọc Phúc Trường Minh, để thăm khám và phẫu thuật miễn phí cho các bệnh nhân.

Mỗi ca phẫu thuật thành công là một ước mơ được chắp cánh, thêm một gia đình tìm lại được niềm tin và hy vọng. Hãy cùng lan tỏa "Chắp cánh ước mơ" để nhiều người bệnh có cơ hội thay đổi diện mạo, sống tự tin và hạnh phúc hơn.

Chắp cánh ước mơ - Phẫu thuật dị tật/biến dạng hàm mặt miễn phí

Chương trình do Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc tổ chức thực hiện.

Thời gian: 15/3 - 27/3/2026

Link đăng ký miễn phí: https://forms.gle/GPUTRoHSHswF79vk9

Hỗ trợ tư vấn: 091.110.3243

Địa điểm: Bệnh viện Hồng Ngọc Phúc Trường Minh, số 08 Châu Văn Liêm, Từ Liêm, Hà Nội

Số giấy phép hoạt động: số 308 - GPHD

Thời gian hoạt động: 7:30 -18:00