Thực nghiệm điều tra vụ tự đục vỡ xương trục lợi 6 tỷ đồng bảo hiểm

10-03-2026 - 19:21 PM | Sống

Tại buổi thực nghiệm điều tra, các đối tượng diễn lại toàn bộ hành vi tự đục vỡ xương nhằm trục lợi tiền bảo hiểm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức thực nghiệm điều tra vụ án Trục lợi bảo hiểm xảy ra trên địa bàn huyện Cẩm Khê. Đây là vụ án có tính chất phức tạp, các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn tinh vi, t ự gây thương tích để làm giả hồ sơ tai nạn nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với nhóm đối tượng về hành vi Trục lợi bảo hiểm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thực nghiệm điều tra vụ án trục lợi bảo hiểm bằng thủ đoạn tự gây thương tích.

Các đối tượng chính trong vụ án gồm: Tạ Minh Châu (SN 1996), nguyên cán bộ Khoa xét nghiệm và Nguyễn Anh Dũng (SN 1996), nguyên cán bộ Khoa Chẩn đoán hình ảnh, cùng thuộc Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê.

Cùng bị khởi tố về hành vi trên còn có các đối tượng: Hoàng Văn Trường (SN 1996), Hoàng Thị Hồng Điệp (SN 1983), Hoàng Văn Thắng (SN 1990), Hà Thành Đạt (SN 1996) cùng trú tại huyện Cẩm Khê; Nguyễn Thị Hoài Thu (SN 1990) trú tại huyện Cẩm Khê và Hoàng Thị Linh (SN 2002) trú tại tỉnh Lào Cai. Trong đó, Tạ Minh Châu được xác định là người chủ mưu, cầm đầu.

Những vật dụng liên quan vụ án.

Theo tài liệu điều tra, Tạ Minh Châu đã chuẩn bị các dụng cụ y tế, thuốc gây mê và công cụ gây thương tích như búa đinh. Sau khi các đối tượng khác đứng tên mua bảo hiểm, Châu hướng dẫn họ đến các địa điểm vắng vẻ như khu vực hồ câu tại xóm Cánh, xã Cẩm Khê hoặc nhà riêng của đối tượng để thực hiện hành vi.

Tại đây, Châu tiêm thuốc mê vào tĩnh mạch của các đối tượng, sau đó dùng búa tác động trực tiếp vào các vùng xương chậu, xương đùi để tạo tổn thương nghiêm trọng.

Sau khi gây thương tích thành công, nhóm người này dàn dựng hiện trường giả như bị điện giật, trượt ngã khi đi suối... rồi đến các cơ sở y tế để thăm khám, điều trị. Dựa trên hồ sơ bệnh án này, các đối tượng đã làm thủ tục yêu cầu các công ty bảo hiểm chi trả tiền bồi thường tai nạn.

Bằng thủ đoạn trên, chúng đã chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng từ nhiều công ty bảo hiểm nhân thọ như Manulife, AIA, Dai-ichi Life, FWD, Sun Life, Chubb Life… riêng Công ty Manulife bị chiếm đoạt 2,6 tỷ đồng.

Hình ảnh cho thấy các đối tượng tự gây thương tích nhằm trục lợi.

Tại buổi thực nghiệm điều tra, các đối tượng đã diễn lại toàn bộ hành vi phạm tội, phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra và các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được. Quá trình thực nghiệm được ghi hình, lập biên bản đầy đủ để phục vụ công tác củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ điều tra mở rộng.

Theo Minh Tuệ

VTC

