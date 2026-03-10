Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung tá Công an nhận 63 triệu đồng chuyển khoản vào tài khoản cá nhân: Chưa đầy 1 giờ, ngân hàng làm việc với 2 chủ tài khoản

10-03-2026 - 18:26 PM | Sống

Ngay sau khi phát hiện tài khoản cá nhân có biến động số dư bất thường với số tiền lớn, đồng chí Hà Đình Trường đã nhanh chóng liên hệ với ngân hàng và người chuyển khoản để xác nhận sự việc.

Mới đây, Công an xã Quảng Tín, tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời xác minh, phối hợp chuyển trả tiền chuyển khoản nhầm cho người dân địa phương chỉ trong trong chưa đầy 60 phút.

Cụ thể, vào 7h13 ngày 3/3, chị Nguyễn Thị Mai (SN 1990, thường trú tại thôn Châu Thành, xã Quảng Tín, tỉnh Lâm Đồng) đã chuyển nhầm số tiền 63 triệu đồng đồng từ tài khoản cá nhân tại HDBank vào tài khoản của một người lạ thuộc ngân hàng Nam Á Bank.

Trong lúc lo lắng vì nghĩ rằng cơ hội lấy lại tiền là rất mong manh, chị Mai đã nhận được tin vui khi biết người nhận được số tiền chuyển nhầm chính là đồng chí Trung tá Hà Đình Trường – cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực Công an xã Quảng Tín.

Ngay sau khi phát hiện tài khoản cá nhân có biến động số dư bất thường với số tiền lớn, đồng chí Hà Đình Trường đã nhanh chóng liên hệ với ngân hàng và chị Nguyễn Thị Mai để xác nhận sự việc. Với tinh thần trách nhiệm và sự chủ động, đồng chí đã thực hiện chuyển trả lại đầy đủ 100% số tiền 63 triệu đồng vào lúc 8h2p cùng ngày. Như vậy, từ khi phát hiện chuyển nhầm đến khi hoàn trả đầy đủ số tiền cho chính chủ, quy trình chỉ diễn ra trong chưa đầy 60 phút.

Trung tá Công an nhận 63 triệu đồng chuyển khoản vào tài khoản cá nhân: Chưa đầy 1 giờ, ngân hàng làm việc với 2 chủ tài khoản - Ảnh 1.

Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Hành động trung thực cùng cách xử lý nhanh chóng của đồng chí Trung tá Hà Đình Trường là minh chứng sinh động cho tinh thần “Trọng dân, gần dân, sát dân” của lực lượng Công an cơ sở. Việc làm này không chỉ giúp người dân kịp thời nhận lại tài sản mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, làm sáng thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an xã Quảng Tín nói riêng và lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng nói chung.

Qua những vụ việc chuyển khoản nhầm như trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ lưỡng các thông tin về số tài khoản, tên người thụ hưởng trước khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền điện tử.

Trường hợp chuyển nhầm tiền hoặc nhận được tiền chuyển nhầm không rõ nguồn gốc, người dân cần liên hệ ngay với ngân hàng hoặc cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn giải quyết theo quy định, tránh các rủi ro pháp lý hoặc bị tội phạm công nghệ cao lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng 

Thanh niên SN 2005 giao dịch 50 triệu đồng chuyển khoản để đổi lại tiền mặt: Công an sử dụng các biện pháp nghiệp vụ vào cuộc truy tìm

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
882 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Vi phạm cùng 1 lỗi có mức phạt lên tới 22 triệu đồng

882 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Vi phạm cùng 1 lỗi có mức phạt lên tới 22 triệu đồng Nổi bật

3 con giáp đạt đỉnh vận may, tài sản tăng mạnh, 10 ngày tới chắc chắn đón tin vui

3 con giáp đạt đỉnh vận may, tài sản tăng mạnh, 10 ngày tới chắc chắn đón tin vui Nổi bật

SỐC thực sự: Đây là đứa con mà cha mẹ muốn được ở cùng khi về già, không phải đứa giàu nhất, hiếu thảo nhất!

SỐC thực sự: Đây là đứa con mà cha mẹ muốn được ở cùng khi về già, không phải đứa giàu nhất, hiếu thảo nhất!

18:15 , 10/03/2026
Mẹo xương máu phân biệt cá tươi và cá ươn, người bán "cậy mồm" cũng không nói

Mẹo xương máu phân biệt cá tươi và cá ươn, người bán "cậy mồm" cũng không nói

17:12 , 10/03/2026
Lương tăng nhưng tiền tiết kiệm không tăng: Chuyện gì đã thực sự xảy ra?

Lương tăng nhưng tiền tiết kiệm không tăng: Chuyện gì đã thực sự xảy ra?

16:50 , 10/03/2026
1 giáo sư nói thẳng: Gia đình xuất hiện 11 DẤU HIỆU này thì đừng chần chừ nữa mà hại đời con!

1 giáo sư nói thẳng: Gia đình xuất hiện 11 DẤU HIỆU này thì đừng chần chừ nữa mà hại đời con!

16:45 , 10/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên