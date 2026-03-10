Ngày 09/3 vừa qua, Công an phường Ngã Bảy, thành phố Cần Thơ đã làm rõ 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn, kịp thời thu hồi và trao trả toàn bộ số tiền 50 triệu đồng cho bị hại.

Trước đó, Công an phường Ngã Bảy tiếp nhận tin báo của bà Nguyễn Thị Diệu Hiền (ở khu vực 3, phường Ngã Bảy) về việc bị 01 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 50 triệu đồng.

Theo trình bày của bị hại, đối tượng đã yêu cầu bà Hiền chuyển khoản trước với lời hứa sẽ giao lại tiền mặt và chi trả phí chuyển khoản. Do thiếu cảnh giác, sau khi thực hiện chuyển tiền theo yêu cầu, đối tượng đã rời khỏi hiện trường và không thực hiện như thỏa thuận.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Công an phường Ngã Bảy đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức xác minh, truy tìm đối tượng liên quan. Chỉ sau khoảng 04 giờ tập trung xác minh, lực lượng Công an đã xác định đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo là Bùi Thanh Thưởng (sinh năm 2005, ở xã Phong Điền, thành phố Cần Thơ).

Bà Nguyễn Thị Diệu Hiền gửi thư cảm ơn Công an phường Ngã Bãy. Ảnh: Bộ Công an

Tại cơ quan Công an, đối tượng Bùi Thanh Thưởng đã khai nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lực lượng Công an phường Ngã Bảy đã nhanh chóng thu hồi toàn bộ số tiền 50 triệu đồng và tiến hành trao trả cho bị hại.

Xúc động trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Ngã Bảy trong việc nhanh chóng làm rõ vụ việc, kịp thời thu hồi tài sản, bà Nguyễn Thị Diệu Hiền đã gửi thư cảm ơn lực lượng Công an, bày tỏ sự trân trọng và tin tưởng đối với lực lượng Công an trong công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Vụ việc đang được tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Bộ Công an