Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kể từ ngày 11/3, người dân Hà Nội đón tin cực vui

10-03-2026 - 07:09 AM | Sống

Người dân đang sinh sống tại Thủ đô Hà Nội sẽ được miễn phí dịch vụ dưới đây trong 3 ngày từ 11/3-13/3.

Kỷ niệm 73 năm thành lập ngành Điện ảnh Việt Nam (15/3/1953 - 15/3/2026), mới đây Viện Phim Việt Nam thông báo tổ chức chiếu miễn phí 3 bộ phim điện ảnh đặc biệt từ ngày 11/3-13/3 tại rạp Ngọc Khánh (523 Kim Mã, Hà Nội).

Ảnh: Viện Phim Việt Nam

Theo đó, vào 9h ngày 11/3, Viện Phim tổ chức chiếu bộ phim Vùng trời của đạo diễn Huy Thành. Tác phẩm khắc họa sinh động hình ảnh những con người kiên cường bảo vệ bầu trời Tổ quốc, thể hiện tinh thần chiến đấu và ý chí bất khuất của dân tộc trong bối cảnh lịch sử đặc biệt.

Ngày 12/3, khán giả sẽ được thưởng thức bộ phim Hy vọng cuối cùng của đạo diễn Trần Phương. Với cách xây dựng nhân vật sâu sắc và thông điệp nhân văn, tác phẩm này đã để lại dấu ấn đậm nét trong lòng người xem và từng giành được hai giải thưởng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 6. Đây cũng là một trong ba bộ phim quan trọng giúp đạo diễn Trần Phương vinh dự nhận Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật.

Đến ngày 13/3, Viện Phim tổ chức chiếu phim Gánh xiếc rong của nữ đạo diễn Việt Linh. Phim mang đến một góc nhìn đa chiều về cuộc sống bấp bênh nhưng đầy đam mê của những nghệ sĩ xiếc rong. Thông qua những số phận nhỏ bé, tác phẩm phản ánh các vấn đề nhân sinh sâu sắc, khẳng định phong cách sáng tạo riêng biệt của đạo diễn Việt Linh trong giai đoạn đổi mới của điện ảnh Việt Nam.

Theo đó hoạt động chiếu phim miễn phí nhằm tôn vinh chặng đường hình thành, phát triển và những đóng góp to lớn của điện ảnh đối với đời sống văn hóa, tinh thần của dân tộc.

Bảo tàng Đạo Mẫu của nghệ sĩ Xuân Hinh có thông báo nóng

Đinh Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
“Học lực trung bình có thể học khoa học máy tính hay AI không?” - Câu trả lời từ PGS của Đại học Bách khoa Hà Nội

“Học lực trung bình có thể học khoa học máy tính hay AI không?” - Câu trả lời từ PGS của Đại học Bách khoa Hà Nội Nổi bật

Từ ngày 15/3, dữ liệu CCCD trên VNeID có hàng loạt thay đổi quan trọng: Người dân cần chú ý

Từ ngày 15/3, dữ liệu CCCD trên VNeID có hàng loạt thay đổi quan trọng: Người dân cần chú ý Nổi bật

Vì sao nhiều người rất thông minh lại không hạnh phúc?

Vì sao nhiều người rất thông minh lại không hạnh phúc?

06:43 , 10/03/2026
Ít ai ngờ khoai lang hấp lại tốt đến vậy: 5 lợi ích khiến món ăn này trở thành “chân ái” của nhiều người

Ít ai ngờ khoai lang hấp lại tốt đến vậy: 5 lợi ích khiến món ăn này trở thành “chân ái” của nhiều người

05:19 , 10/03/2026
Từ giữa năm 2026, chính thức xóa sổ một hình thức thi IELTS trên toàn cầu

Từ giữa năm 2026, chính thức xóa sổ một hình thức thi IELTS trên toàn cầu

00:36 , 10/03/2026
Một quốc gia cho sinh viên nghỉ học để tiết kiệm điện, xăng dầu

Một quốc gia cho sinh viên nghỉ học để tiết kiệm điện, xăng dầu

00:09 , 10/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên