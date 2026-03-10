''Thần kinh doanh'' Nhật Bản Kazuo Inamori: 5 điều người trẻ nhất định phải ghi nhớ kỹ nếu muốn thành công mỉm cười với mình

Triết lý sống và làm việc của Kazuo Inamori - người được mệnh danh là “thần kinh doanh” của Nhật Bản từ lâu đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ doanh nhân và người trẻ. Không chỉ gây dựng những tập đoàn lớn, ông còn để lại nhiều bài học sâu sắc về thái độ sống, cách làm việc và con đường đi đến thành công.

Năm 27 tuổi, Kazuo Inamori sáng lập Kyocera, khi đó chỉ là một công ty nhỏ sản xuất linh kiện gốm kỹ thuật tại Kyoto. Đến năm 52 tuổi, ông tiếp tục xây dựng KDDI, hiện là một trong những tập đoàn viễn thông lớn nhất Nhật Bản. Điều đặc biệt là cả hai doanh nghiệp do cùng một người sáng lập đều từng lọt vào danh sách 500 công ty hàng đầu thế giới - thành tích hiếm thấy trong lịch sử kinh doanh.

Tuy nhiên, điều khiến Kazuo Inamori được kính trọng không chỉ là thành công trong thương trường, mà còn là triết lý sống giản dị nhưng sâu sắc. Nhiều người Nhật từng nói rằng ông không chỉ dạy cách thành công, mà còn dạy con người cách sống đúng. Dưới đây là 5 quan điểm nổi bật của ông mà nhiều người trẻ xem như kim chỉ nam trên hành trình phát triển bản thân.

Sống vì người khác

Một trong những triết lý cốt lõi của Kazuo Inamori là đặt lợi ích của người khác lên trước. Ông tin rằng con người chỉ thực sự hạnh phúc khi biết nghĩ cho cộng đồng và những người xung quanh.

Trong hoạt động kinh doanh, ông luôn chú trọng đến quyền lợi của nhân viên. Theo Inamori, doanh nghiệp chỉ có thể phát triển bền vững khi người lao động cảm thấy được tôn trọng và đối xử công bằng.

Từ cách phân chia lợi ích cho đến cách ông ứng xử với cộng sự và khách hàng, triết lý “nghĩ cho người khác” luôn được ông đặt lên hàng đầu. Ông cho rằng khi một người sống tử tế và biết chia sẻ, họ không chỉ giúp người khác tốt lên mà còn tìm thấy sự bình an trong chính mình.

Sức mạnh của niềm tin: “Dù thế nào cũng phải thành công”

Khi mới tốt nghiệp đại học, Kazuo Inamori bước vào thị trường lao động trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Ông may mắn được nhận vào làm tại một công ty sản xuất gốm, nhưng doanh nghiệp này nhanh chóng rơi vào khủng hoảng và nhiều tháng liền không thể trả lương cho nhân viên.

Trong khi nhiều đồng nghiệp lần lượt nghỉ việc, Inamori quyết định ở lại. Ông dành phần lớn thời gian trong phòng thí nghiệm, kiên trì nghiên cứu và thử nghiệm không ngừng. Thay vì xem hoàn cảnh khó khăn là rào cản, ông coi đó là cơ hội để rèn luyện ý chí.

Theo ông, nhiều người thất bại không phải vì thiếu năng lực, mà vì dừng lại quá sớm. Những thành tựu lớn thường chỉ đến với những ai có niềm tin mạnh mẽ và quyết tâm theo đuổi mục tiêu đến cùng.

Nỗ lực hơn bất kỳ ai khác

Kazuo Inamori luôn tin rằng thành công không đến từ may mắn mà từ sự nỗ lực bền bỉ.

Trong quá trình nghiên cứu công nghệ gốm kỹ thuật, ông và cộng sự đã phải tiến hành hàng nghìn thí nghiệm trước khi đạt được kết quả mong muốn. Khi nhiều người trong ngành cho rằng các rào cản kỹ thuật là không thể vượt qua, Inamori vẫn kiên trì thử nghiệm và cải tiến.

Chính tinh thần làm việc dốc toàn lực ấy đã giúp Kyocera phát triển những công nghệ gốm tiên tiến, góp phần thay đổi ngành công nghiệp bán dẫn và đưa doanh nghiệp vươn lên tầm quốc tế.

Theo ông, nếu muốn đạt được mục tiêu lớn, mỗi người phải sẵn sàng nỗ lực nhiều hơn người khác và không ngừng hoàn thiện bản thân.

Làm thêm công thức cuộc đời

Kazuo Inamori từng đưa ra một công thức nổi tiếng về thành công: Kết quả = Cách tư duy × Nhiệt huyết × Năng lực.

Theo ông, năng lực và nhiệt huyết có thể rất lớn, nhưng nếu tư duy sai lệch thì kết quả cuối cùng vẫn không như mong muốn. Ngược lại, một tư duy tích cực và đúng đắn có thể giúp con người vượt qua nhiều hạn chế về hoàn cảnh.

Trong cuộc sống, nhiều người dễ dàng bỏ cuộc khi gặp khó khăn, thậm chí tự đặt ra những giới hạn cho bản thân. Nhưng cũng có người xem thử thách là cơ hội để thay đổi và trưởng thành. Theo Inamori, sự khác biệt nằm ở cách suy nghĩ.

Khi thay đổi tư duy, con người có thể mở ra những con đường mà trước đó họ chưa từng nghĩ tới.

“Câu trả lời nằm ở ngay tại nơi phát sinh sự việc”

Một trong những câu nói nổi tiếng của Kazuo Inamori là: “Giải pháp không nằm trên bàn làm việc, mà nằm ở nơi phát sinh sự việc”.

Triết lý này được thể hiện rõ khi ông nhận lời giúp tái cấu trúc Japan Airlines - hãng hàng không quốc gia Nhật Bản - vào năm 2010, khi doanh nghiệp đang đứng trước nguy cơ phá sản.

Ở tuổi 78, Inamori vẫn trực tiếp đến gặp gỡ nhân viên, lắng nghe ý kiến từ những người làm việc ở tuyến đầu và xây dựng bộ “12 nguyên tắc quản trị” mới cho doanh nghiệp.

Chỉ sau vài tháng, tỷ lệ khiếu nại của hành khách giảm mạnh. Một năm sau, Japan Airlines không chỉ thoát khỏi khủng hoảng mà còn trở lại có lãi, trở thành một trong những câu chuyện phục hồi ấn tượng của kinh tế Nhật Bản.

Cuộc đời của Kazuo Inamori cho thấy thành công không chỉ đến từ tài năng hay cơ hội, mà còn từ cách con người đối diện với khó khăn và thái độ sống mỗi ngày.

Triết lý của ông - dựa trên sự chân thành, lòng thiện và tinh thần nỗ lực đã vượt ra ngoài phạm vi kinh doanh để trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người.

Theo Kazuo Inamori, thành công không phải món quà của số phận. Đó là kết quả của tư duy đúng đắn, niềm tin mạnh mẽ và sự kiên trì không ngừng trên con đường mình đã chọn.

(Theo Baijiahao)