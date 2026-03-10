Người trong ngành tiết lộ bí ẩn chiếc ghế hàng 15 trên máy bay, vì sao không bao giờ có ai dám ngồi?

Đi máy bay nhiều, nhưng không phải ai cũng để ý đến mọi chi tiết bên trong khoang hành khách. Trên một số chuyến bay, có một chiếc ghế với thiết kế rất lạ khiến nhiều người lần đầu nhìn thấy phải ngỡ ngàng.

Chiếc ghế này trông giống các ghế khác, nhưng phần đệm ngồi lại bị chia làm hai bởi một khối nhô cao ở giữa, tạo cảm giác vô cùng khó chịu và không thể ngồi nổi. Thiết kế ấy khiến nhiều người tự hỏi: liệu có ai thực sự ngồi được ở vị trí này hay không?

(Ảnh: Japan Airlines)

Câu chuyện bắt đầu khi một hành khách chia sẻ hình ảnh chiếc ghế "kỳ quặc" đó. Bức ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý, bởi nhiều người thừa nhận rằng dù đi máy bay nhiều lần, họ chưa từng biết tới sự tồn tại của kiểu ghế này.

Trong phần bình luận, cư dân mạng đưa ra đủ loại suy đoán hài hước. Có người đùa rằng đây là "một ghế thành hai, dành riêng cho người siêu gầy". Người khác lại cho rằng đó có thể là một loại ghế đặc biệt hoặc phiên bản cao cấp nào đó. Thậm chí có ý kiến cho rằng thiết kế này được tạo ra để ngăn hành khách nằm ngủ trên ghế.

Tuy nhiên, sự thật phía sau chiếc ghế này lại hoàn toàn khác.

Theo tờ New York Post, chiếc "đệm kỳ lạ" này được lắp đặt tại hàng ghế số 15 trên một chiếc Boeing 737-800 đời cũ. Thực chất, nó không phải là một thiết kế ghế mới mà là vật chắn cho thấy vị trí này đã bị loại bỏ vĩnh viễn vì lý do an toàn.

(Ảnh: Japan Airlines)

(Ảnh: Japan Airlines)

Thông tin này cũng được nhắc đến bởi Gary Leff - cây bút chuyên viết về hàng không của blog View From the Wing. Theo ông, thiết kế lạ lùng này từng xuất hiện trên hàng ghế 15 của các chuyến bay nội địa do Japan Airlines khai thác.

Trên thực tế, đây chỉ là cách hãng hàng không đánh dấu một chiếc ghế không thể sử dụng.

Nguyên nhân nằm ở vị trí của hàng ghế này. Hàng 15 là hàng đầu tiên của khoang phổ thông, và phía trước nó không có vách ngăn an toàn. Trong trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp, hành khách ngồi ở vị trí này có thể gặp nguy cơ chấn thương cao do không có điểm chống đỡ phía trước.

(Ảnh: Japan Airlines)

Nếu tháo bỏ hoàn toàn chiếc ghế, khoảng trống tạo ra có thể khiến hành khách phía sau cảm thấy bất tiện hoặc ảnh hưởng đến bố cục khoang máy bay. Vì vậy, hãng hàng không đã lựa chọn giải pháp khác: giữ nguyên khung ghế nhưng lắp thêm một tấm đệm chắn đặc biệt để đảm bảo không ai ngồi vào vị trí đó.

Theo Gary Leff, cách làm này hiệu quả hơn nhiều so với việc dán băng keo, đặt biển cảnh báo hay dùng dây chắn. Một miếng đệm cố định vừa trực quan, dễ nhận biết, vừa giúp giảm bớt công việc kiểm tra và thay thế định kỳ cho đội ngũ kỹ thuật.

Chính vì vậy, dù trông khá kỳ quặc, chiếc ghế này thực chất là một biện pháp an toàn được thiết kế theo cách khiến bất kỳ ai nhìn thấy lần đầu cũng phải chú ý.

(Ảnh: Japan Airlines)

Tất nhiên, kiểu ghế đặc biệt này không xuất hiện trên tất cả các máy bay hiện nay, bởi nhiều dòng máy bay mới đã có thiết kế khoang hành khách khác. Tuy nhiên, phát hiện thú vị này vẫn khiến không ít người bất ngờ, thậm chí thích thú khi biết rằng trên máy bay từng tồn tại một chiếc ghế "không dành cho ai cả".

Và với nhiều hành khách, câu chuyện về chiếc ghế hàng 15 cũng cho thấy một điều: đôi khi những chi tiết nhỏ bé trong thiết kế máy bay lại ẩn chứa những lý do rất quan trọng liên quan đến an toàn hàng không.