Quê Nghệ An, đi làm ở Hà Nội ngày bầu cử 15/3 KHÔNG PHẢI về quê: Lên VNeID làm theo các thao tác này là ổn!

Rời quê lên thành phố học tập, làm việc là câu chuyện quen thuộc với nhiều người trẻ hiện nay. Nhưng trong những dịp đặc biệt như bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, một thắc mắc cũng xuất hiện: Nếu đang đi học, đi làm xa nhà thì sẽ đi bầu cử ở đâu? Phải về quê bỏ phiếu hay có thể tham gia bầu cử ngay tại nơi mình đang đi học, đi làm?

Sinh viên, người lao động KHÔNG bắt buộc phải về quê bỏ phiếu

Theo hướng dẫn tại Thông tư 21/2025/TT-BNV, Bộ Nội vụ đã có hướng dẫn cụ thể về việc đi bầu cử của người lao động như sau:

- Trường hợp công dân đã đăng ký thường trú tại địa phương nhưng đi làm ăn, sinh sống tại địa phương khác hoặc ở nước ngoài, nếu đã làm thủ tục thay đổi thông tin nơi cư trú hoặc khai báo tạm vắng ở địa phương thì được coi là không thường trú tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp xã tại nơi công dân đăng ký thường trú không ghi tên công dân đó vào danh sách cử tri.

Trường hợp cử tri trở về nơi thường trú trong khoảng thời gian từ sau khi danh sách cử tri đã được niêm yết đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ thì đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi mình đăng ký thường trú để đề nghị được bổ sung tên vào danh sách cử tri và nhận thẻ cử tri bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã như đối với các cử tri khác đã đăng ký bỏ phiếu ở nơi thường trú.

- Trường hợp công dân có đăng ký thường trú tại địa phương nhưng đã vắng mặt dài ngày ở nơi thường trú (sinh sống tại nơi khác hoặc lao động, học tập ở nước ngoài) mà chưa làm thủ tục thay đổi thông tin nơi cư trú, không khai báo tạm vắng với địa phương thì Ủy ban nhân dân cấp xã vẫn ghi tên công dân đó vào danh sách cử tri để họ thực hiện quyền bầu cử ở địa phương, trừ trường hợp cử tri hoặc người thân (bố, mẹ, con, anh chị em ruột) của cử tri đó đã thông báo nguyện vọng của cử tri về việc không tham gia bỏ phiếu ở nơi thường trú.

Việc thông báo được thực hiện bằng văn bản hoặc điện thoại đến trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố hoặc cán bộ phụ trách công tác lập danh sách cử tri của Ủy ban nhân dân cấp xã. Ủy ban nhân dân cấp xã cần có biện pháp thông tin phù hợp để cử tri biết về việc lập danh sách cử tri và thực hiện quyền bầu cử của mình.

Như vậy, sinh viên, người lao động KHÔNG bắt buộc phải về quê để bỏ phiếu, mà có thể đăng ký tham gia bầu cử tại nơi tạm trú hoặc nơi đang làm việc để thực hiện quyền bầu cử của mình theo đúng quy định.

(Ảnh: Nghĩa Lê)

Thay đổi khu vực bỏ phiếu của cử tri trên VNeID

Vậy làm sao để đăng ký tham gia bầu cử tại nơi tạm trú hoặc nơi đang làm việc? Một trong những điểm mới của kỳ bầu cử năm nay là cử tri có thể yêu cầu thay đổi nơi bỏ phiếu ngay trên ứng dụng VNeID.

Theo đó, tính năng “Khu vực bỏ phiếu của cử tri” cho phép người dân tra cứu khu vực và phạm vi bầu cử của mình theo thông tin trên tài khoản định danh điện tử. Đồng thời, cử tri cũng có thể gửi yêu cầu thay đổi nơi bỏ phiếu ngay trên ứng dụng VNeID. Tính năng này áp dụng cho tài khoản định danh điện tử mức 2.

Để thực hiện, công dân đăng nhập ứng dụng VNeID, tại màn hình trang chủ chọn “Dịch vụ khác”, sau đó nhấn “Bầu cử Quốc hội khóa XVI”. Người dùng xác thực bằng passcode hoặc vân tay/khuôn mặt tùy theo thiết lập bảo mật trên thiết bị.

Tại giao diện chức năng, cử tri chọn mục “Khu vực bỏ phiếu của cử tri” để xem thông tin khu vực bỏ phiếu của mình.

Trong trường hợp cần thay đổi nơi bỏ phiếu, công dân nhấn “Thay đổi”, chọn địa điểm muốn chuyển đến và xác nhận. Nếu đăng ký bỏ phiếu ở nơi khác, hệ thống sẽ yêu cầu nhập thông tin nơi đăng ký bỏ phiếu mới.

Theo Điều 34 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (Văn bản hợp nhất số 85/VBHN-VPQH ngày 20/8/2025), cử tri cần cung cấp đầy đủ lý do thay đổi và thông tin liên hệ để UBND và Công an cấp xã có thể trao đổi khi cần thiết.

Sau khi gửi yêu cầu, hệ thống hiển thị thông báo tạo yêu cầu thành công và kết quả sẽ được cập nhật trên ứng dụng. Người dùng cũng có thể xem lịch sử yêu cầu thay đổi nơi bỏ phiếu hoặc giấy chứng nhận bỏ phiếu ở nơi khác nếu thông tin bỏ phiếu được đăng ký tại địa điểm khác.

Mỗi công dân chỉ được gửi yêu cầu mới khi không còn yêu cầu thay đổi nơi bỏ phiếu đang trong quá trình xử lý.

Hướng dẫn cử tri thay đổi nơi bỏ phiếu (Ảnh: Công an TP.HCM)

Dù đang học tập, làm việc ở quê nhà hay tại một thành phố khác, mỗi công dân đủ điều kiện đều có quyền và trách nhiệm tham gia bầu cử. Vì vậy, người dân nên chủ động kiểm tra thông tin khu vực bỏ phiếu, theo dõi các thông báo từ địa phương hoặc trên ứng dụng VNeID để đảm bảo mình có tên trong danh sách cử tri và thực hiện quyền bầu cử đúng quy định.