Phi công Việt tự lái máy bay sang Hàn Quốc nhưng tắt điện vì lạc cả ngày dưới hệ thống tàu điện ngầm

Mới đây, một đoạn video ghi lại hành trình du lịch đầy tính giải trí của một nam du khách người Việt khi đến Hàn Quốc đang nhận được sự chú ý đặc biệt từ người xem. Ngay từ những giây đầu tiên nhiều người đã bị thu hút và vô cùng tò mò bởi lời tuyên bố đầy tự tin rằng anh chàng sẽ tự lái xe từ Việt Nam sang thẳng thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Thực chất nhiều người đã nhanh chóng bất ngờ khi nhận ra “chiếc xe đặc biệt” mà anh chàng nhắc đến chính là chiếc máy bay thương mại của hãng hàng không nơi anh đang công tác với vai trò phi công.

Nam phi công Việt Nam tự lái máy bay đến Hàn Quốc du lịch

Sau khi cất hành lý tại khách sạn, nam phi công đã xách balo lên và tự mình đi khám phá đường phố Seoul. Thay vì đi theo tour hoặc nhờ người bản địa hướng dẫn anh chàng quyết định đặt trọn niềm tin vào công cụ bản đồ và AI để dẫn đường. Vì chưa quen với hệ thống giao thông công cộng chằng chịt tại Hàn Quốc anh liên tục bắt nhầm các tuyến xe buýt và hệ thống tàu điện ngầm. Nam du khách đành ngậm ngùi lội bộ xuống các hầm đi bộ dưới lòng đất rồi lại ngoi lên mặt đường để tìm phương hướng giữa thời tiết lạnh buốt chỉ vỏn vẹn vài độ C.

Anh bị lạc đường khi đi tàu điện ngầm và xe bus ở Hàn Quốc

Dù đi lạc liên tục nhưng may mắn là trên chặng đường gian nan đó nam du khách cũng kịp dạo bước qua một vài địa danh nổi tiếng dành cho khách du lịch. Anh tình cờ đi ngang qua suối Cheonggyecheon hay còn được gọi là Thanh Khê Xuyên. Đây là một con suối nhân tạo vô cùng nổi tiếng dài hơn mười một kilomet ngay giữa lòng thành phố nhộn nhịp. Tiếp đó, nhờ sự chỉ dẫn nhiệt tình của AI anh còn có cơ hội ngắm nhìn cung điện Gyeongbokgung từ xa. Ứng dụng AI thông minh đã giới thiệu chi tiết cho anh biết đây là cung điện hoàng gia lớn nhất Hàn Quốc được xây dựng từ năm 1395. Công trình này mang đậm dấu ấn lịch sử kiêu hùng của triều đại Joseon với những dãy hành lang dài bất tận cùng khung cảnh núi non hùng vĩ bao bọc phía sau.

Tuy nhiên đích đến cuối cùng mà anh chàng khao khát đặt chân tới nhất chính là làng cổ Bukchon Hanok. Theo như lời miêu tả của AI thì đây là một ngôi làng truyền thống hàng trăm năm tuổi giữ nguyên nét đẹp cổ kính với những con hẻm nhỏ uốn lượn và mái nhà ngói cong đặc trưng. Đáng tiếc thay do tốn quá nhiều thời gian cho việc đi lạc đường nên khi anh tìm được đến nơi thì đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều. Toàn bộ khu vực tham quan chính của ngôi làng đã đóng cửa khiến nam du khách chỉ biết quay xe ra về trong sự tiếc nuối.

Nam phi công đã đi qua nhiều điểm du lịch nổi tiếng ở Hàn Quốc

Hành trình kết thúc bằng việc anh chàng tiếp tục lên nhầm một chuyến tàu điện ngầm có màu sắc lạ lẫm khi vội vã ra sân bay Incheon. Chưa dừng lại ở đó nam du khách còn vô tình trượt ngã cầu thang trầy xước cả tay lúc quay trở lại Việt Nam. Xuyên suốt chuyến đi anh liên tục hài hước cho rằng mình đang làm một video hướng dẫn du lịch vô cùng "sơ sài".

Video này đã thu hút nhiều sự chú ý của nhiều người, một số có kinh nghiệm du lịch Hàn Quốc đều chia sẻ kinh nghiệm đi du lịch tự túc của mình cho nam phi công: “Bác ơi, lầm sau bác đi lần nữa thì tôi đề nghị bác tải bản đồ được dùng nhiều ở Hàn ạ. Cài đặt hệ tiếng Anh vào là dùng ngon luôn, chuẩn xác hơn rất nhiều”, “Bên này dùng Naver Map, Kakaomap anh nhé. Tiếng anh dễ dùng lắm anh. Không là bị sai ngay”. Một số khác thì chia sẻ rằng dù ở Hàn Quốc đã lâu nhưng vẫn lên nhầm tàu như thường: “Ai bên này cũng ít nhất trải qua 1 lần nhầm tàu thôi chú! Chị bên này 10 năm cũng không thoát được”.

Đoạn video này không chỉ ghi lại những khoảnh khắc du lịch đến một đất nước xa lạ mà còn vô tình tạo ra một không gian thú vị để hội đam mê xê dịch truyền tai nhau vô số bí kíp sinh tồn thực dụng. Dù chuyến xuất ngoại tự túc đầu tiên ngập tràn những kiếp nạn dở khóc dở cười nhưng chắc chắn nam phi công đã gom về cho mình một rổ kỷ niệm vô cùng đáng nhớ nơi đất khách quê người.

Ảnh: Wing Wui Wẻ