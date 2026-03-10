70 tuổi, lương hưu 40 triệu nhưng tuổi già chẳng thể trọn vẹn: Giá tôi biết điều này sớm hơn

70 tuổi, lương hưu 40 triệu nhưng chẳng an nhàn, tại sao?

“Tôi từng nghĩ mình là một người mẹ rất thành công. Nhưng càng về già, tôi càng hiểu rằng có những lựa chọn trong quá khứ, dù xuất phát từ tình yêu thương, vẫn có thể để lại những tiếc nuối rất dài", Đ ó là câu chuyện của bà Lưu Văn Mai , năm nay 76 tuổi, hiện sống tại Tân Cương. Nhìn bề ngoài, cuộc sống của bà dường như là điều mà nhiều người mong ước. Bà từng là giáo viên trung học, chồng là giảng viên đại học. Cả hai đều có công việc ổn định, cuộc sống không quá dư dả nhưng luôn đủ đầy.

Sau khi nghỉ hưu, bà nhận mức lương hưu khoảng 10.000 NDT mỗi tháng (khoảng đương gần 40 triệu đồng). Cộng với căn nhà khang trang và khoản tiết kiệm tích lũy suốt nhiều năm, bà từng tin rằng tuổi già của mình sẽ trôi qua bình yên, không phải lo lắng quá nhiều về tài chính.

Ảnh minh họa

Thế nhưng, cuộc sống lại không diễn ra theo cách bà từng hình dung.

Nhìn lại quãng đời đã qua, điều khiến bà Lưu từng tự hào nhất chính là hai người con. Suốt nhiều năm, vợ chồng bà luôn đặt việc học của con cái lên hàng đầu. Là những người làm trong ngành giáo dục, họ tin rằng tri thức là con đường tốt nhất để thay đổi tương lai.

Ngay từ khi các con còn nhỏ, gia đình đã dành phần lớn thu nhập cho việc học hành. Con trai bà sau khi tốt nghiệp phổ thông được gửi sang du học tại Úc. Vài năm sau, con gái bà cũng giành được học bổng và tiếp tục học tập tại Mỹ. Khi các con tốt nghiệp, tìm được công việc tốt và dần ổn định cuộc sống ở nước ngoài, vợ chồng bà Lưu cảm thấy mọi nỗ lực của mình cuối cùng đã có kết quả.

Trong mắt họ khi ấy, con cái thành đạt chính là phần thưởng lớn nhất của cả cuộc đời làm cha mẹ.

Tuy nhiên, kể từ khi các con lập nghiệp ở nước ngoài, khoảng cách địa lý cũng dần kéo theo những khoảng trống trong cuộc sống gia đình. Những năm đầu, cả nhà vẫn thường xuyên liên lạc qua điện thoại. Vào các dịp lễ, Tết, hai bên vẫn cố gắng gọi video trò chuyện.

Nhưng theo thời gian, công việc và gia đình riêng khiến những cuộc gọi ngày càng thưa thớt. Có năm các con về thăm một lần, nhưng cũng có khi hai, ba năm không thể sắp xếp về nước vì bận rộn.

Những lời hứa quen thuộc như “khi nào rảnh con sẽ về” cứ kéo dài mãi theo năm tháng.

Những năm đầu sau khi nghỉ hưu, vợ chồng bà Lưu vẫn còn có nhau. Họ cùng đi dạo mỗi sáng, tham gia các hoạt động dành cho người cao tuổi trong khu phố, thỉnh thoảng đi du lịch cùng bạn bè. Khi ấy, bà vẫn nghĩ rằng chỉ cần hai vợ chồng ở bên nhau thì dù con cái ở xa, tuổi già vẫn có thể bình yên.

Thế nhưng biến cố bất ngờ đã xảy ra.

Tám năm trước, chồng bà phát hiện mắc bệnh suy thận. Từ đó, cuộc sống của hai người hoàn toàn thay đổi. Những buổi đi dạo buổi sáng dần được thay thế bằng các chuyến đi bệnh viện, những lần chạy thận và những ngày nằm viện kéo dài.

Các con ở nước ngoài đều rất lo lắng, thường xuyên gửi tiền về để trang trải viện phí. Nhưng vì công việc và gia đình riêng, chúng không thể về chăm sóc cha trong thời gian dài.

Bà Lưu hiểu điều đó. Nhưng mỗi lần nhìn thấy chồng lặng lẽ kết thúc một cuộc gọi ngắn ngủi với con, bà vẫn cảm thấy chạnh lòng. Có những buổi chiều, ông chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ bệnh viện rất lâu, như đang chờ đợi một điều gì đó.

Cuối cùng, sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật, chồng bà qua đời.

Ảnh minh họa

Ngày tang lễ, chỉ có bà và vài người thân quen lo liệu mọi việc. Khi các con kịp bay về nước, linh cữu của cha đã được đưa đi hỏa táng. Nhìn hai đứa con đứng lặng trước bàn thờ, bà vừa thương vừa đau.

Sau khi chồng mất, bà trở về căn nhà từng đầy ắp kỷ niệm. Nhưng lúc này, căn nhà rộng bỗng trở nên quá yên tĩnh. Ban đầu, bà nghĩ mình có thể quen dần với cuộc sống một mình. Nhưng theo thời gian, sự cô đơn ngày càng rõ rệt.

Không còn ai trò chuyện mỗi tối, không còn ai cùng ăn bữa cơm đơn giản trong căn bếp quen thuộc. Có lần bà bị ngã trong phòng tắm và nằm dưới sàn khá lâu cho đến khi người giúp việc đến phát hiện.

Sau khi nghe chuyện, các con lập tức đề nghị đưa bà sang nước ngoài sống cùng. Nhưng bà từ chối. Ở tuổi này, bà không muốn bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn xa lạ, cũng không muốn trở thành gánh nặng cho con cái.

Khi tuổi già chỉ còn lại cô đơn

Cuối cùng, bà quyết định chuyển vào viện dưỡng lão.

Ở đây có y tá chăm sóc, có nhiều người cao tuổi cùng trò chuyện. Nhưng theo bà, cảm giác cô đơn vẫn không dễ dàng biến mất. Nhiều người trong viện cũng có hoàn cảnh tương tự: con cái sống xa, mỗi năm chỉ về thăm vài lần.

Những ngày lễ lớn, khi thấy một số cụ được con cháu đón về nhà, bà không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng. Các con bà vẫn gửi tiền, gửi quà từ nước ngoài đều đặn. Nhưng bà thừa nhận rằng những thứ đó không thể thay thế được sự hiện diện của gia đình.

“Tôi không trách các con,” bà nói.

Nhưng càng về già, bà càng nhận ra một điều khiến mình suy nghĩ rất nhiều.

Ngày trước, vợ chồng bà luôn mong con cái đi thật xa để có cơ hội tốt hơn. Họ tin rằng một tương lai rộng mở ở nước ngoài chính là điều tốt nhất dành cho con.

Nhưng giờ đây bà hiểu rằng, thành công của con cái đôi khi cũng đi kèm với những khoảng cách mà cha mẹ phải học cách chấp nhận.

Nếu có thể quay lại quá khứ, bà nói mình có lẽ vẫn muốn các con học hành tử tế, vẫn muốn chúng có tương lai tốt. Nhưng bà sẽ không đặt nặng việc chúng phải ở thật xa mới được coi là thành công.

Ảnh minh họa

Theo bà, điều quan trọng nhất với các gia đình ngày nay không phải là giữ con cái ở gần bằng mọi giá, mà là giữ sợi dây kết nối giữa các thế hệ .

Những cuộc gọi thường xuyên hơn, những chuyến về thăm nhà dù ngắn ngủi, hay đơn giản là việc cha mẹ chủ động xây dựng cuộc sống riêng của mình, tham gia các câu lạc bộ, kết bạn, duy trì những hoạt động xã hội, cũng có thể giúp tuổi già bớt cô đơn.

“Con cái có thể bay xa, nhưng tình cảm gia đình thì không nên để xa,” bà nói.

Bởi đến một lúc nào đó, khi nhìn lại cả cuộc đời, nhiều người mới nhận ra rằng điều khiến họ cảm thấy bình yên nhất không phải là tiền bạc hay thành công, mà chỉ đơn giản là biết rằng gia đình vẫn luôn ở rất gần, dù khoảng cách địa lý có xa đến đâu.