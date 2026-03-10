Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Ông hoàng nhạc Việt" đăng thông báo sau hơn 1 tháng bán cafe, chia sẻ hoàn cảnh gà trống nuôi con

10-03-2026 - 14:45 PM | Lifestyle

Chia sẻ của "ông hoàng nhạc Việt" đình đám một thời nhận được nhiều sự chú ý.

Mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thu hút sự chú ý khi đăng tải dòng trạng thái dài trên trang cá nhân gửi đến những khách hàng đã ủng hộ tiệm cafe của anh trong thời gian qua.

Theo chia sẻ của nam ca sĩ, sau hơn một tháng bắt tay vào việc kinh doanh, anh nhận được rất nhiều sự quan tâm và ủng hộ từ khán giả. Tuy nhiên do lịch trình bận rộn với nhiều công việc nên không phải lúc nào anh cũng có mặt tại quán để gặp gỡ mọi người.

“Ông hoàng nhạc Việt” cho biết bản thân vẫn phải cân bằng nhiều vai trò cùng lúc. Ngoài việc điều hành công ty, đi diễn, thu âm và chuẩn bị các dự án âm nhạc mới, anh còn dành nhiều thời gian chăm sóc con trai nhỏ.

"Ông hoàng nhạc Việt" đăng thông báo sau hơn 1 tháng bán cafe, chia sẻ hoàn cảnh gà trống nuôi con- Ảnh 1.

Đàm Vĩnh Hưng hát ở quán cafe của mình.

Trong bài đăng, nam ca sĩ viết: “Bên cạnh công việc, Hưng còn phải dành thời gian đưa đón và kèm Polo học, làm bài tập về nhà, luyện chữ viết và chơi cùng con…”.

Vì vậy, để thuận tiện cho khán giả muốn gặp gỡ và chụp hình cùng mình tại quán, Đàm Vĩnh Hưng thông báo khung giờ cố định để có mặt ở quán gặp khán giả của mình. Và ngoài khoảng thời gian này, nam ca sĩ sẽ dành cho các công việc cá nhân và gia đình.

Anh cũng chia sẻ thẳng thắn về hoàn cảnh hiện tại của mình và mong mọi người thông cảm để có thể "vừa là ca sĩ mà quý vị đã iu thương gần 30 năm qua, vừa là cha mà còn là gà trống nuôi con. Lại vừa khởi nghiệp trên con đường kinh doanh", nam ca sĩ bày tỏ.

Dòng trạng thái của Đàm Vĩnh Hưng nhanh chóng nhận được nhiều lượt tương tác từ người hâm mộ. Nhiều khán giả bày tỏ sự cảm thông với lịch trình bận rộn của nam ca sĩ và tiếp tục ủng hộ dự án kinh doanh mới của anh.

"Ông hoàng nhạc Việt" đình đám phải tạm đóng quán cafe sau nửa tháng khai trương

Theo Dạ vũ

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam được người nước ngoài bầu số 1 suốt 5 năm: Danh hiệu đặc biệt gì vừa lộ diện?

Việt Nam được người nước ngoài bầu số 1 suốt 5 năm: Danh hiệu đặc biệt gì vừa lộ diện? Nổi bật

Món ăn 25.000 đồng của Việt Nam lên đài Hàn Quốc, sao nam ngồi ghế nhựa say mê ăn giữa phố

Món ăn 25.000 đồng của Việt Nam lên đài Hàn Quốc, sao nam ngồi ghế nhựa say mê ăn giữa phố Nổi bật

Khoe nhà mẹ chồng, người phụ nữ nhận về hàng nghìn bình luận: “Xem xong chỉ muốn về dọn lại nhà”!

Khoe nhà mẹ chồng, người phụ nữ nhận về hàng nghìn bình luận: “Xem xong chỉ muốn về dọn lại nhà”!

14:38 , 10/03/2026
Người Nhật sở hữu 29.000km bờ biển nhưng vẫn nườm nượp sang Việt Nam tìm thứ quê nhà hiếm có

Người Nhật sở hữu 29.000km bờ biển nhưng vẫn nườm nượp sang Việt Nam tìm thứ quê nhà hiếm có

14:22 , 10/03/2026
Mỹ Tâm tiết lộ "người bạn đồng hành" đặc biệt trong những dịp quan trọng

Mỹ Tâm tiết lộ "người bạn đồng hành" đặc biệt trong những dịp quan trọng

14:17 , 10/03/2026
Hoà Minzy chốt thời điểm đám cưới: Chi Pu - Hương Giang và dàn sao đổ bộ đếm không xuể, 1 nhân vật được mong đợi nhất

Hoà Minzy chốt thời điểm đám cưới: Chi Pu - Hương Giang và dàn sao đổ bộ đếm không xuể, 1 nhân vật được mong đợi nhất

13:53 , 10/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên