Đà Nẵng, Hội An "thất thủ" dù còn lâu mới tới 30/4-1/5: Đây 3 nơi xinh đẹp chẳng kém nhưng lại ít người biết để bạn "cứu vãn" kỳ nghỉ

Dù còn cách kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 khá xa, nhưng với dự báo lịch nghỉ có thể kéo dài, cơn sốt săn phòng du lịch đã chính thức bắt đầu và nhanh chóng chạm ngưỡng "báo động đỏ". Tại các điểm đến "quốc dân" như Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang hay Phú Quốc, tình trạng "cháy phòng", "lock phòng" đã diễn ra khiến không ít tín đồ du lịch trở tay không kịp.

Nếu bạn đang đau đầu vì trễ nhịp đặt phòng, đừng vội hủy bỏ kế hoạch vi vu! Hãy tạm gác lại những bãi biển đông đúc để cùng khám phá 3 điểm đến hoang sơ, bình yên và lên ảnh "đỉnh của chóp" dưới đây. Chắc chắn, kỳ nghỉ của bạn sẽ trở nên độc đáo và đáng nhớ hơn bao giờ hết.

Cú "sốc" cháy phòng sớm: Khi các điểm đến quốc dân quá tải

Năm nay, kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 hứa hẹn sẽ kéo dài, tạo điều kiện lý tưởng cho những chuyến du lịch xa xôi của các gia đình và hội nhóm. Tuy nhiên, tâm lý chuẩn bị sớm của du khách cộng hưởng cùng sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch nội địa đã dẫn đến một hệ quả: Tình trạng khan hiếm phòng lưu trú diễn ra từ rất sớm.

Dạo một vòng qua các diễn đàn, hội nhóm review du lịch trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp những tiếng thở dài ngao ngán của du khách và cả những đại lý du lịch. Hàng loạt đoạn tin nhắn báo lỗi, từ chối nhận khách vì "giai đoạn này bên em lại full sạch phòng", hay "đóng sang tháng 4 luôn rồi ạ" xuất hiện dày đặc.

Thậm chí, nhiều du khách còn thảng thốt chia sẻ: "Tháng 3 mà kiếm phòng Hội An đỏ con mắt" , hay "Resort và khách sạn lock hết phòng tháng 3-4 rồi... 1 số khách sạn mặt biển Đà Nẵng tuyên bố full từ tháng 4 đến hết tháng 12/2026" .

Không chỉ Đà Nẵng, Hội An mà cả Phú Quốc cũng rơi vào tình trạng tương tự. Khách lẻ may mắn lắm mới săn được một vài phòng trống trót lọt, còn khách đoàn gần như "bất lực" trong việc tìm kiếm điểm lưu trú ưng ý. Việc đổ xô vào một vài điểm đến quen thuộc không chỉ khiến chi phí dịch vụ leo thang, chất lượng trải nghiệm giảm sút vì đông đúc, mà còn khiến nhiều người tuột mất cơ hội tận hưởng kỳ nghỉ trọn vẹn.

Vậy giải pháp là gì? Thay vì chen chúc ở những nơi mà "đứng vào đâu cũng vướng người", xu hướng du lịch năm nay đang dịch chuyển mạnh mẽ sang các tọa độ thiên nhiên hoang sơ, mang tính chất "chữa lành" và khám phá văn hóa bản địa. Dưới đây là 3 gợi ý điểm đến hoàn hảo để bạn "quay xe" phút chót.

Đổi gió với 3 tọa độ đẹp quên lối về

Điểm đến 1: Cao Bằng - Viên ngọc xanh nơi địa đầu Tổ quốc

Nếu bạn muốn chạy trốn khỏi cái nóng oi ả của đầu hè và tìm về một nơi có mây trời non nước hòa quyện, Cao Bằng chính là "chân ái". Không ồn ào, không xô bồ, Cao Bằng tháng 4, tháng 5 mang một vẻ đẹp trong trẻo, hùng vĩ đến choáng ngợp.

Núi Thủng (Mắt Thần Núi): Cánh đồng du mục giữa lòng non nước

Được mệnh danh là "tuyệt tình cốc" của miền Bắc, Mắt Thần Núi nằm trong quần thể hồ Thang Hen là một tọa độ cắm trại, dã ngoại không thể tuyệt vời hơn. Điểm nhấn của nơi đây là ngọn núi có một lỗ thủng lớn xuyên qua, nằm giữa thung lũng cỏ xanh mướt trải dài vô tận. Đến đây vào dịp nghỉ lễ, bạn có thể mang theo lều trại, tổ chức tiệc nướng BBQ ngoài trời, ngắm nhìn đàn ngựa thong dong gặm cỏ và hít thở bầu không khí trong lành, thoang thoảng mùi cỏ dại. Một khung cảnh quá đỗi bình yên khiến mọi muộn phiền tan biến.

Cổng Trời và Thác Bản Giốc:

Chuyến đi Cao Bằng sẽ không trọn vẹn nếu thiếu đi Thác Bản Giốc - một trong những thác nước xuyên quốc gia đẹp nhất thế giới. Vào dịp 30/4, dòng nước đổ xuống tung bọt trắng xóa, tạo nên những dải lụa nước khổng lồ giữa núi rừng hùng vĩ. Ngoài ra, bạn cũng đừng quên ghé thăm Suối Lê Nin, hang Pác Bó với dòng nước xanh ngắt như ngọc bích, trong vắt nhìn thấu tận đáy.

Trải nghiệm ẩm thực: Cao Bằng chiều lòng thực khách với những món đặc sản đậm chất miền núi như vịt quay 7 vị, bánh cuốn nước xương, phở chua, xôi trám hay lạp sườn hun khói.

Điểm đến 2: Buôn Ma Thuột - Về với đại ngàn và những ly cà phê đậm vị

Tạm biệt miền Bắc, chúng ta xuôi về Tây Nguyên đại ngàn. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) thường bị nhiều người bỏ quên trên bản đồ du lịch vì nghĩ nơi đây chỉ có "nắng, gió và đất đỏ". Thế nhưng, Buôn Ma Thuột hiện tại lại là điểm đến check-in cực "chất" dành cho những ai đam mê văn hóa và phong cách sống chậm.

Bảo tàng Thế giới Cà phê: Châu Âu thu nhỏ giữa lòng Buôn Mê

Đây chắc chắn là địa điểm "must-go" khi đặt chân đến Buôn Ma Thuột. Lấy cảm hứng từ những ngôi nhà dài truyền thống của người Ê Đê nhưng lại mang đường nét kiến trúc đương đại phương Tây, Bảo tàng Thế giới Cà phê là một kiệt tác sống ảo mà bạn chỉ cần đứng vào là có ảnh đẹp. Không gian bên trong được trưng bày hàng ngàn hiện vật liên quan đến lịch sử cà phê thế giới, cùng khu vực thưởng thức cà phê sang trọng.

Cụm thác Dray Nur - Dray Sap:

Cách trung tâm thành phố không xa, cụm thác này mang đến vẻ đẹp cuồn cuộn, dữ dội và nguyên sơ của đại ngàn Tây Nguyên. Bạn có thể tham gia các hoạt động như đạp xe quanh thác, chèo thuyền vượt thác hoặc đơn giản là ngồi thưởng thức một ly cà phê dưới bóng cây cổ thụ, lắng nghe tiếng thác đổ ầm ầm.

Đá Voi Mẹ - Chùa Sắc Tứ Khải Đoan:

Nếu Đá Voi Mẹ mang đến trải nghiệm leo lên tảng đá nguyên khối lớn nhất Việt Nam, phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn cảnh thiên nhiên bao la, thì Chùa Sắc Tứ Khải Đoan lại là một nốt trầm tĩnh lặng. Ngôi chùa lớn nhất Đắk Lắk này sở hữu kiến trúc gỗ đồ sộ, chạm trổ tinh xảo, là nơi hoàn hảo để tìm kiếm sự an yên trong tâm hồn.

Ẩm thực: Bún đỏ, gà nướng bản Đôn chấm muối é, cơm lam, và đặc biệt là những ly cà phê nguyên bản thơm lừng tại Làng cà phê Trung Nguyên sẽ làm say lòng bất cứ ai.

Điểm đến 3: An Giang - Vẻ đẹp thơ mộng chốn miền Tây sông nước

Nếu bạn đã quen với một miền Tây chỉ có miệt vườn sông nước, thì An Giang sẽ làm bạn bất ngờ bởi vẻ đẹp đa dạng từ đồng bằng, rừng ngập nước cho đến những ngọn núi linh thiêng và kiến trúc giao thoa văn hóa độc đáo.

Rừng tràm Trà Sư: Lạc vào vương quốc xanh rờn

Tháng 4, tháng 5, rừng tràm Trà Sư rực lên một màu xanh mát mắt của bèo cám phủ kín mặt nước. Ngồi trên chiếc xuồng ba lá len lỏi giữa những hàng tràm cổ thụ, nghe tiếng chim hót râm ran và ánh nắng xuyên qua kẽ lá, bạn sẽ thấy mình như đang lạc vào một bộ phim cổ tích. Đừng quên check-in tại cây cầu tre vạn bước - cầu tre dài nhất trong rừng tràm tại Việt Nam.

Hồ Tà Pạ và Tuyệt Tình Cốc miền Tây:

Nằm tại huyện Tri Tôn, Hồ Tà Pạ là một hồ nước nhân tạo hình thành từ quá trình khai thác đá. Nước hồ ở đây trong vắt, thay đổi màu sắc theo sắc mây trời và nhiệt độ, được bao bọc bởi những vách đá sừng sững. Khung cảnh vắng lặng, hoang sơ này vô cùng thích hợp cho những bộ ảnh nghệ thuật.

Kiến trúc văn hóa độc đáo: An Giang là nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa. Bạn có thể viếng thăm Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam linh thiêng để cầu bình an, chiêm ngưỡng kiến trúc rực rỡ của Thánh đường Hồi giáo Jamiul Azhar Mosque (thánh đường đẹp nhất Việt Nam mang đậm phong cách Trung Đông), hay ghé thăm "Chùa Lầu" (Phước Lâm Tự) mang hơi hướng Nhật Bản với những dãy lầu gạch đỏ và khuôn viên ngập tràn hoa giấy.

Ẩm thực: Bạn nhất định phải thử bún cá Châu Đốc, lẩu mắm, gỏi sầu đâu, bò bảy món Núi Sam và giải khát bằng một ly thốt nốt ướp lạnh ngọt lịm tim.

Bí kíp xách balo lên và đi trong dịp lễ cực điểm

Dù lựa chọn những điểm đến ít đông đúc hơn, việc chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ nghỉ dài ngày vẫn là điều bắt buộc.

- Chủ động phương tiện di chuyển: Nếu đi Cao Bằng, bạn có thể tự lái xe hoặc thuê xe limousine để chủ động thời gian. Với Buôn Ma Thuột hay An Giang, hãy nhanh chóng săn vé máy bay hoặc vé xe khách giường nằm từ bây giờ, bởi các chặng bay/chuyến xe đẹp cũng đang cạn dần chỗ.

- Linh hoạt trong việc lưu trú: Thay vì cố gắng tìm kiếm các khách sạn 4-5 sao trung tâm, hãy thử trải nghiệm các homestay, farmstay đậm chất bản địa. Ở Cao Bằng hay An Giang, các homestay ven suối, ven núi thường có giá cả phải chăng, thiết kế mộc mạc xinh xắn và chủ nhà cực kỳ hiếu khách.

- Lên lịch trình mở: Đừng bó buộc mình vào một lịch trình quá dày đặc. Tinh thần của những chuyến đi "chữa lành" là sự thư giãn. Hãy để ra những khoảng trống để ngồi cà phê, đọc sách, hay đi dạo ngắm nhìn cuộc sống của người dân địa phương.

Sự quá tải của Đà Nẵng, Hội An hay Nha Trang trong kỳ nghỉ lễ sắp tới vô tình lại là một "cú hích" hoàn hảo để chúng ta bước ra khỏi vùng an toàn, khám phá những chân trời mới mẻ hơn. Cao Bằng hùng vĩ, Buôn Ma Thuột đậm đà hay An Giang mộc mạc - mỗi vùng đất đều có một câu chuyện riêng đang chờ bạn lắng nghe.