10 điểm trong nước được tìm nhiều nhất cho kỳ nghỉ 2/9: Top 1 không bàn cãi, vị trí cuối gây tò mò

Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, nhu cầu du lịch nội địa tăng vọt, kéo theo hàng loạt điểm đến trên cả nước được du khách ráo riết tìm kiếm phòng nghỉ, vé xe, tour trọn gói. Theo thống kê mới công bố của Booking.com - Nền tảng đặt phòng lưu trú phổ biến hàng đầu, vị trí số 1 là một cái tên "chắc chắn ai cũng có thể đoán ra" - thủ đô Hà Nội. Các vị trí tiếp sau đều là những cái tên điểm đến nổi bật của du lịch trong nước.

Song ở vị trí cuối cùng - số 10, một cái tên bất ngờ xuất hiện khiến không ít người ngạc nhiên, cho thấy xu hướng dịch chuyển lựa chọn của du khách Việt ngày càng đa dạng và tìm kiếm tới những điểm đến mới mẻ hơn. Đó là Mũi Né.

Danh sách 10 điểm đến trong nước được du khách tìm kiếm nhiều nhất cho kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9/2025 cụ thể bao gồm: 1. Hà Nội 2. Đà Nẵng 3. Đà Lạt 4. Nha Trang 5. Thành phố Hồ Chí Minh 6. Vũng Tàu 7. Huế 8. Hội An 9. Phú Quốc 10. Mũi Né

Ảnh minh họa

Thủ đô Hà Nội vững vàng ở Top 1 danh sách

Hà Nội từ lâu đã là điểm đến được ưa chuộng trong các kỳ nghỉ lễ, nhưng dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, sức hút của Thủ đô còn mạnh mẽ hơn khi gắn liền với dấu mốc kỷ niệm 80 năm Ngày Độc lập. Theo VietnamPlus (TTXVN), thành phố đã và đang triển khai chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật, diễu binh, diễu hành, cùng không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm mở rộng, tạo nên bầu không khí lễ hội rực rỡ.

Chính những hoạt động đặc biệt này đã khiến Hà Nội dẫn đầu danh sách điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất dịp lễ, theo thống kê của Booking.com.

Ảnh Báo Kinh tế & Đô thị

Những hình ảnh đẹp về thủ đô Hà Nội trong chuỗi ngày chuẩn bị tới 2/9 (Ảnh Check in Việt Nam)

Không chỉ bởi yếu tố sự kiện, Hà Nội còn hấp dẫn du khách nhờ sự pha trộn giữa nét cổ kính và hiện đại. Những con phố rợp bóng cây, hồ Hoàn Kiếm lung linh về đêm hay chợ Đồng Xuân tấp nập luôn mang lại trải nghiệm khó quên. Đây cũng là dịp lý tưởng để thưởng thức các món ăn đặc trưng của Hà Nội như phở, bún thang, chả cá Lã Vọng – những hương vị được nhiều du khách quốc tế ca ngợi.

Nhu cầu du lịch tăng cao kéo theo lượng đặt phòng cũng sôi động hơn hẳn. Theo nhiều thống kê, lượng khách đến Hà Nội dịp 2/9 tăng khoảng 40% so với cùng kỳ năm ngoái, nhiều khách sạn ở khu vực trung tâm như Hoàn Kiếm, phố cổ đã “cháy phòng” từ sớm. Ở phân khúc bình dân, giá phòng khách sạn 2–3 sao có tăng, dao động quanh mức 1,2 – 1,5 triệu đồng/đêm cho phòng đôi.

Trong khi đó, các khách sạn 4–5 sao vẫn còn phòng trống, giá chỉ tăng nhẹ khoảng 5%, công suất dự kiến đạt từ 70–95% ngay trước lễ. Với khách có kế hoạch muộn, lựa chọn lưu trú ở khu vực Hồ Tây, Cầu Giấy hay Mỹ Đình có thể giúp tiết kiệm chi phí và giảm áp lực đặt phòng sát giờ.

Nhiều khách sạn ở Hà Nội, đặc biệt là khu vực trung tâm phố cổ nhanh chóng hết phòng từ sớm (Ảnh minh họa)

Đến Hà Nội dịp này, du khách không nên bỏ lỡ những điểm tham quan mang tính biểu tượng như Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hoàng thành Thăng Long hay Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Nếu muốn trải nghiệm không khí trẻ trung và nhộn nhịp, phố đi bộ Hồ Gươm, phố Tạ Hiện về đêm hay các quán cà phê view phố cổ sẽ là lựa chọn lý tưởng. Với những gia đình có trẻ nhỏ, công viên Thủ Lệ, công viên Yên Sở hay Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam cũng là gợi ý phù hợp.

Có thể nói, Hà Nội dịp Quốc khánh không chỉ là nơi gắn với các hoạt động kỷ niệm thiêng liêng mà còn là điểm đến tổng hòa trải nghiệm văn hóa, lịch sử, ẩm thực và giải trí. Để có chuyến đi trọn vẹn, du khách nên lên kế hoạch sớm, đặt phòng trước vài tuần, thậm chí vài tháng và chuẩn bị lịch trình cân đối giữa tham quan, nghỉ ngơi và thưởng thức ẩm thực, để cảm nhận trọn vẹn sức sống của Thủ đô trong những ngày lễ lớn nhất trong năm.

Ảnh Báo Nhân Dân

Du lịch Mũi Né có gì?

Nếu Hà Nội thu hút du khách bởi không khí lễ hội và chiều sâu văn hóa – lịch sử, thì Mũi Né lại chinh phục người đi bằng vẻ đẹp tự nhiên phóng khoáng của biển xanh, cát trắng và nắng vàng quanh năm. Được mệnh danh là “thủ phủ resort” của Việt Nam, Mũi Né không chỉ nổi bật với những bãi biển dài bất tận mà còn ghi dấu ấn bởi đồi cát bay rực rỡ, làng chài nhộn nhịp và những con đường ven biển thơ mộng.

So với Nha Trang sôi động với những khu vui chơi hiện đại, hay Đà Nẵng nổi tiếng với bãi biển Mỹ Khê và hạ tầng du lịch đồng bộ, Mũi Né lại mang nét quyến rũ riêng bởi sự yên bình và cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ. Nếu Phú Quốc thu hút du khách nhờ sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống resort 5 sao và các khu nghỉ dưỡng quốc tế, thì Mũi Né được yêu thích bởi không gian biển trong lành, dịch vụ vừa túi tiền và trải nghiệm gắn với văn hóa địa phương.

Ảnh minh họa

Theo thống kê từ Booking.com, giá phòng trung bình tại các resort Mũi Né dao động từ 2,3 – 3,3 triệu đồng/đêm, trong khi các khách sạn 3 sao khoảng 1,1 triệu đồng/đêm và khách sạn 5 sao ở mức 4,1 triệu đồng/đêm. Dịp lễ cao điểm, giá có thể tăng gấp đôi, đặc biệt vào cuối tuần.

Với phân khúc bình dân, du khách vẫn có nhiều lựa chọn homestay, khách sạn 1–2 sao với mức giá từ 250.000 – 600.000 đồng/đêm, phù hợp cho nhóm bạn trẻ hoặc gia đình muốn tiết kiệm chi phí. Các resort cao cấp như Centara Mirage Resort, The Anam Mui Ne hay Sunny Beach Resort & Spa cũng được nhiều du khách lựa chọn nhờ dịch vụ chuyên nghiệp, bãi biển riêng và hệ thống tiện ích đa dạng.

Đến Mũi Né, ngoài tắm biển, du khách có thể trải nghiệm lướt ván buồm, trượt cát, ngắm bình minh tại làng chài hay khám phá Suối Tiên với dòng nước đỏ độc đáo hay nhiều điểm đến mang tính lịch sử, văn hóa. Các quán hải sản ven biển luôn là điểm dừng chân hấp dẫn, nơi du khách có thể thưởng thức tôm, ghẹ, mực tươi vừa được đánh bắt.

Ảnh minh họa

Với lợi thế khí hậu nắng ấm quanh năm, Mũi Né gần như không có mùa du lịch thấp điểm, khác với nhiều điểm đến trong cả nước vốn chịu ảnh hưởng của thời tiết hay tính mùa vụ. Chính điều này khiến Mũi Né giữ vững sức hút bền bỉ, trở thành lựa chọn an toàn và hấp dẫn cho kỳ nghỉ lễ Quốc khánh cũng như nhiều dịp trong năm.