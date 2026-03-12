Chị gái Hoà Minzy là MC VTV từng dẫn chương trình "nổi đình đám" 15 năm trước, khán giả năm ấy giờ đã U30

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chương trình do Thanh Hằng - chị gái Hoà Minzy dẫn dắt là ký ức tuổi thơ của nhiều người.

Có những nhân vật truyền hình dù chỉ xuất hiện trong một giai đoạn nhất định nhưng lại để lại ký ức rất lâu trong lòng khán giả. Với nhiều người từng lớn lên cùng màn hình TV những năm trước, cái tên “chị Kính Hồng” vẫn là một ký ức rất đặc biệt. Và sau gần 15 năm, người từng gắn với hình ảnh ấy giờ đã bước sang một vai trò khác. Cả những khán giả của “chị Kính Hồng” trước đây cũng đã hoàn toàn thay đổi.

Cho những ai chưa biết, chị Kính Hồng với giọng nói ngọt như mật chính là người "ru ngủ tuổi thơ" của biết bao bạn nhỏ trong chương trình Chúc Bé Ngủ Ngon nổi tiếng trên sóng VTV. Trong đó, người đảm nhận nhân vật chị Kính Hồng được khán giả biết đến nhiều nhất là Nguyễn Hằng (SN 1992, Bắc Ninh). Bên cạnh đó, Nguyễn Hằng còn được nhiều người biết đến là chị gái ruột của Hòa Minzy.

Nguyễn Hằng là người đảm nhận nhân vật Chị Kính Hồng từ năm 2013 đến khi chương trình Chúc Bé Ngủ Ngon ngừng phát sóng

Mới đây, sau nhiều năm hoạt động trong công việc người dẫn chương trình, Nguyễn Hằng đăng tải một đoạn clip khiến nhiều người bỗng giật mình vì thời gian trôi quá nhanh.

Theo đó, khi đăng tải một clip đời thường, nhiều khán giả nhận ra Nguyễn Hằng là chị Kính Hồng năm xưa nên đã để lại bình luận: “Ơ chị Kính Hồng. Giờ em 29 tuổi rồi nè. Hồi nhỏ đang làm bài tập cũng phải bật TV xem chị”; “Ui đây phải chị Kính Hồng trong Chúc Bé Ngủ Ngon không ạ? Nếu phải thì em chỉ muốn nói: Chị ơi, hồi bé xem chị mà giờ em và các bạn nhỏ lớn hết rồi nè, toàn 25-30 tuổi hết rồi”,...

Đáp lại những bình luận này của khán giả, nữ MC bày tỏ: “Chị Kính Hồng năm xưa, giờ đã là MC Thanh Hằng của loạt chương trình văn hoá, nghệ thuật, giao lưu nghệ sĩ tại Đài truyền hình Việt Nam, vẫn được mọi người yêu thương gọi là Hằng Kính Hồng. Đã gần 15 năm trôi qua, những em bé ngày xưa tôi ru đi ngủ, có bạn giờ đã bồng 2 đứa 2 tay mỗi đêm”.

Chị Kính Hồng hiện tại là MC Thanh Hằng, dẫn dắt các chương trình về văn hoá, nghệ thuật,... trên sóng VTV

Nhan sắc hiện tại của Chị Kính Hồng khiến netizen trầm trồ

Cô có cuộc sống hôn nhân viên mãn

Nguyễn Hằng (ngoài cùng bên trái) là chị gái ruột của Hòa Minzy, cũng là người luôn ủng hộ em gái trong công việc, sự nghiệp

Cùng với nó, cô cũng đăng tải hình ảnh hiện tại của mình. Không còn theo đuổi hình tượng "bánh bèo", đáng yêu như thời điểm mới vào nghề, Nguyễn Hằng giờ đây xuất hiện với diện mạo đằm thắm, đẹp mặn mà. Khi bước lên sân khấu, nữ MC được nhận xét có phần trưởng thành, nghiêm túc hơn với những bộ váy áo dáng dài cùng kiểu trang điểm và làm tóc cầu kỳ.

Ngoài thời gian làm việc, Nguyễn Hằng còn rất yêu thích tham gia các hoạt động ngoài trời. Nữ MC gốc Bắc Ninh thường xuyên góp mặt trong các giải chạy và chăm chỉ tập luyện thể thao. Hiện tại, chị gái Hòa Minzy có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng và hai nhóc tỳ đáng yêu. Cô dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình và gặt hái thêm nhiều thành công với vai trò người dẫn chương trình của VTV.

