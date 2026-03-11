Bài đăng gây chú ý của Văn Toàn giữa lúc liên tục bị réo tên khi Hoà Minzy công khai chồng quân nhân

Giữa lúc mạng xã hội vẫn còn bàn tán về những tương tác của cầu thủ Nguyễn Văn Toàn sau khi Hoà Minzy công khai bạn trai là quân nhân, tiền đạo của đội tuyển Việt Nam bất ngờ đăng tải một hình ảnh mới trên trang cá nhân khiến nhiều người chú ý.

Trong bức ảnh được chia sẻ, Văn Toàn xuất hiện với phong cách khá giản dị khi diện áo phông, quần jeans và giày thể thao. Nam cầu thủ đứng tạo dáng cùng trái bóng trước một công trình kiến trúc cổ kính, phía trước còn có một người đang quay video ghi lại khoảnh khắc “biểu diễn kỹ thuật” của anh.

Bài đăng không kèm theo dòng trạng thái dài dòng, nhưng vẫn nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng Văn Toàn hoàn toàn bình thản, tập trung vào công việc và cuộc sống riêng giữa lúc tên tuổi của anh bất ngờ bị kéo vào các cuộc bàn luận trên mạng xã hội sau khi cô bạn thân Hoà Minzy công khai chồng quân nhân.

Sau nhiều năm quen biết, Văn Toàn và Hoà Minzy vẫn luôn được xem là cặp bạn thân nổi tiếng của showbiz - bóng đá Việt Nam. Cả hai thường xuyên trêu chọc nhau trên mạng xã hội, tạo nên những màn tương tác khiến fan thích thú. Mấy năm gần đây, Văn Toàn và Hoà Minzy thường xuyên được cư dân mạng "đẩy thuyền", mong tình bạn sẽ hoá tình yêu. Cũng vì lẽ đó, khi Hoà Minzy công khai chuyện tình cảm với Đại uý Thăng Văn Cương, Văn Toàn lại bị réo tên rầm rộ.

Thậm chí, một số netizen còn kéo vào Facebook của Văn Toàn để lại loạt bình luận “kém duyên”, trêu chọc về chuyện tình cảm của Hoà Minzy. Tuy nhiên, cũng có không ít người bênh vực nam cầu thủ, cho rằng mối quan hệ giữa anh và nữ ca sĩ vốn chỉ là bạn bè, đôi bên đều đã nhiều lần khẳng định.

Văn Toàn và Hoà Minzy là bạn thân hơn 10 năm

Vì vậy, bài đăng mới của Văn Toàn lần này dù khá đơn giản nhưng vẫn khiến nhiều người chú ý, đặc biệt trong bối cảnh anh vừa trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận trên mạng xã hội.