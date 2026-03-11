Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hạt Dẻ bỏ đi 1 điểm giống ba, được khen luôn "nữ thần bóng rổ"

11-03-2026 - 09:50 AM | Lifestyle

Dân mạng đã để lại tràn ngập bình luận về chi tiết này.

Thời gian gần đây, Hạt Dẻ - con gái thứ hai của Quyền Linh - ngày càng nhận được nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Không chỉ gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh xắn, cô bạn còn khiến nhiều người bất ngờ bởi sự thay đổi rõ rệt trong diện mạo cũng như toát ra năng lượng khoẻ khoắn, năng động.

Trong nhiều clip mới, Hạt Dẻ thường có mặt trên sân bóng rổ - môn thể thao ưa thích của cô bạn. Từ hậu trường quay clip đu trend với bạn bè hay khoảnh khắc Hạt Dẻ dẫn bóng và ghi điểm với phong thái tự tin, khỏe khoắn nhanh chóng được cư dân mạng quan tâm.

Hạt Dẻ cùng đồng đội quay clip đu trend khi lên sân tập

Những hình ảnh ấn tượng khác của Hạt Dẻ

Nhiều người cũng ấn tượng vì sự cuốn hút toát ra ngay cả khi Hạt Dẻ ở trạng thái đơn giản nhất: mặc quần đùi áo số, mái tóc buộc gọn và tập trung thi đấu. Không ít cư dân mạng để lại bình luận khen ngợi, thậm chí còn ưu ái gọi cô bạn là “nữ thần bóng rổ”.

“Ôi! Sao người ta cột tóc bình thường thôi mà cũng xinh nhỉ?”, “Em bé ơi luôn giữ đúng tinh thần và vibe khiến em thoải mái nha, em rất xinh đẹp rồi!”. “Ui! Giữ nét tự tin và hết mình với điều bản thân yêu thích và thoải mái nha bé. Siêu thích mấy bạn nữ đam mê bóng rổ”, “Nét của Hạt Dẻ nhìn không bị nhàm chán, luôn rất cuốn hút, nói chung là rất riêng không bị đại trà”, “Tui thích con gái có vibe này. Nó năng động mà nó khoẻ khoắn kiểu gì á”, “Tôi thích dáng người như này. Cao ráo, nhìn đầy đặn khỏe khoắn”, “Cao, xinh, thi đấu tốt và xứng đáng nữ thần bóng rổ mới!”,... là một số bình luận từ dân tình.

Ngoài ra cư dân mạng còn nhận ra gương mặt Hạt Dẻ ngày càng thanh thoát và sắc nét hơn, được cho là nhờ việc cạo bớt lông mày. Không ít cư dân mạng cho rằng đây là một quyết định đúng đắn giúp Hạt Dẻ tôn lên đường nét vốn có.

Trước đây, Hạt Dẻ từng được nhiều lần khuyên nên cạo hoặc tỉa lông mày để xinh hơn. Thời điểm hồi tháng 7/2023, ái nữ nhà MC Quyền Linh đã chia sẻ lý do để lông mày của mình rất dễ thương: “Tui để cho giống ba á”. Đến giữa năm 2024, netizen nhận thấy cô bạn bắt đầu có những thay đổi, chỉnh sửa lông mày và có phản hồi tích cực, dành nhiều lời khen cho Hạt Dẻ.

Dù là style nữ tính hay năng động thì nhan sắc của Hạt Dẻ vẫn ngày càng khiến dân tình trầm trồ

Hạt Dẻ có tên thật là Mai Thảo Ngọc, sinh năm 2008 - con gái út của MC Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo. Hiện tại, Hạt Dẻ đang học lớp 12 tại một trường quốc tế ở TP.HCM.

Bên cạnh việc học tập, Hạt Dẻ còn thể hiện tài năng ở nhiều lĩnh vực khác như hội họa, âm nhạc và thể thao. Cô bạn được gia đình tạo điều kiện phát triển toàn diện và thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khóa, giúp bản thân ngày càng năng động, tự tin.

Về bóng rổ, Hạt Dẻ là thành viên chủ lực của team nữ U18 JamFam Basketball - một đội bóng rổ không chuyên tại TP.HCM. Hạt Dẻ và đồng đội đang thi đấu tại 51 League - giải bóng rổ trẻ, vừa vượt qua bán kết và chuẩn bị bước vào Chung kết.

Phía dưới đoạn clip thông báo tin vui của Hạt Dẻ, MC Quyền Linh bình luận: "Giỏi quá con yêu" và cô bạn cũng vui vẻ đáp lại: "Iu ba".

Một pha chuẩn bị lên rổ của Hạt Dẻ trong vòng vây của 2 cầu thủ đối phương

Khoảnh khắc Hạt Dẻ và các đồng đội ăn mừng

Quá xinh!

Hạt Dẻ được dự đoán sẽ là mỹ nhân đình đám trong tương lai

Ảnh: TTNV & IGNV

PV

Phụ nữ mới

