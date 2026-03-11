Lãnh đạo ngân hàng 75 tuổi quyết tiêu sạch 13 tỷ đồng tiền tiết kiệm trước khi qua đời, không để lại tài sản cho con

Trong bối cảnh xã hội ngày càng già hóa, nhiều người cao tuổi thường lựa chọn lối sống tiết kiệm để kéo dài tuổi thọ tài sản và dành dụm cho con cháu. Tuy nhiên, một người đàn ông 75 tuổi tại Nhật Bản lại đưa ra quyết định hoàn toàn khác: tiêu hết toàn bộ số tiền tích lũy trong phần đời còn lại, không để lại bất kỳ khoản thừa kế nào cho con cái.

Theo trang tin tài chính Nhật Bản THE GOLD ONLINE, ông Sakaguchi Ichiro (tên đã được thay đổi), hiện sống tại một căn hộ cho thuê cao cấp ở Tokyo. Trước khi nghỉ hưu, ông từng là ứng viên cho vị trí quản lý cấp cao tại một ngân hàng địa phương, nhiều năm làm việc trong lĩnh vực cho vay và tư vấn quản lý tài sản.

Ảnh minh hoạ

Sau khi nghỉ hưu, tổng tài sản của ông, bao gồm tiền lương hưu, tiền tiết kiệm và lợi nhuận đầu tư, vào khoảng 80 triệu yên (tương đương khoảng 13 tỷ đồng).

Cách đây 5 năm, người vợ đã gắn bó với ông hơn 40 năm qua đời. Biến cố này khiến ông rơi vào trạng thái trầm lắng, không còn nhiều hứng thú với cuộc sống. Trong thời gian đó, ông hầu như không tiêu đến tiền lương hưu, khiến số tiền tiết kiệm tiếp tục tăng lên.

Bước sang tuổi 75, ông Sakaguchi đưa ra một quyết định quan trọng: bắt đầu lên kế hoạch tiêu hết số tiền mình có.

Ông cho biết ngoài khoản lương hưu hàng tháng, ông sẽ rút thêm khoảng 1,5 triệu yên mỗi năm từ tài sản để chi tiêu cho cuộc sống. Khoản tiền này được dùng cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe theo hình thức hội viên, dịch vụ hỗ trợ việc nhà và những sở thích cá nhân như mua thiết bị âm thanh cao cấp.

Theo ông Sakaguchi, đây không phải là việc tiêu tiền một cách bốc đồng mà được tính toán dựa trên mô hình “mô phỏng cạn kiệt tài sản”, dựa theo tuổi thọ trung bình. Mục tiêu của ông rất rõ ràng: khi cuộc đời kết thúc, số dư trong tài khoản ngân hàng cũng gần như bằng 0.

Tuy nhiên, lựa chọn “không để lại tài sản thừa kế” này cũng khiến mối quan hệ trong gia đình xuất hiện những thay đổi nhỏ.

Ông cho biết khi nói với con trai cả về kế hoạch sử dụng toàn bộ tài sản cho cuộc sống cá nhân sau khi nghỉ hưu, mối quan hệ giữa hai cha con dần trở nên xa cách. Dù người con chưa từng trực tiếp yêu cầu ông giữ lại tài sản, nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện cháu nội học hành hay mua nhà, ông cảm nhận rằng con trai đã sớm tính đến việc sử dụng tài sản của mình trong tương lai.

Ông Sakaguchi thẳng thắn chia sẻ rằng trong thời gian làm việc tại ngân hàng, ông từng chứng kiến nhiều gia đình tranh chấp kéo dài nhiều năm chỉ vì vấn đề thừa kế.

Theo ông, tài sản thừa kế đôi khi không chỉ làm giảm tính độc lập của con cái mà còn dễ tạo ra mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình. Vì vậy, việc không để lại tài sản không phải là sự thiếu trách nhiệm với con cái, mà là một cách để tránh những xung đột có thể xảy ra trong tương lai.

Đối với ba người con của mình, ông cho rằng đây cũng là sự sắp xếp cuối cùng mà một người cha có thể làm.

Các chuyên gia nhận định suy nghĩ “tiêu hết tài sản trước khi qua đời” phần nào phản ánh thực tế về cấu trúc thừa kế tại Nhật Bản. Theo dữ liệu của Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản, tỷ lệ tài sản tài chính cá nhân do nhóm người trên 60 tuổi nắm giữ đang không ngừng tăng, dự kiến có thể đạt khoảng 70% vào năm 2035.

Tuy nhiên, khi việc thừa kế thực sự xảy ra, con cái thường cũng đã ở độ tuổi gần nghỉ hưu, tạo nên hiện tượng được gọi là “thừa kế giữa người già”.

Nói cách khác, nhiều người không nhận được hỗ trợ tài chính trong giai đoạn cần tiền nhất để nuôi gia đình, mà chỉ thừa kế tài sản lớn khi bản thân đã bước vào tuổi già.

Một cuộc khảo sát cho thấy trong các gia đình có từ hai người trở lên, 44,3% cho biết muốn để lại tài sản cho con cái, trong khi 17,5% lại cho rằng nên tiêu hết tiền khi còn sống để tận hưởng cuộc đời.

Các nhà phân tích cho rằng nếu cha mẹ chủ động nói rõ kế hoạch “không để lại tài sản thừa kế” từ sớm, điều này có thể giúp con cái xây dựng kế hoạch tài chính độc lập hơn, đồng thời giảm nguy cơ xảy ra tranh chấp gia đình trong tương lai.

Nguồn: ETtoday