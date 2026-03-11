Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mỹ Tâm: "Tôi bật khóc vì nghĩ mình sai rồi"

11-03-2026 - 07:23 AM | Lifestyle

"Cảm giác đó vô cùng khủng khiếp", Mỹ Tâm nói.

Mới đây, chương trình Phụ nữ làm film đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Mỹ Tâm. Tại đây, nữ ca sĩ chia sẻ việc làm phim của mình. Cô nói: "Tôi thấy làm phim cũng hay vì trước đây tôi từng làm hai bộ phim rồi, cộng thêm một phim tài liệu nữa.

Mỹ Tâm: "Tôi bật khóc vì nghĩ mình sai rồi" - Ảnh 1.

Mỹ Tâm

Về phim ảnh thì tôi là lính mới nhưng cũng có kinh nghiệm gần 20 năm trong việc sản xuất âm nhạc rồi. Hồi đó, tôi làm phim Cho một tình yêu, phải 8 năm sau tôi mới tiếp tục làm phim tiếp theo là phim Chị trợ lý của anh. Khi làm phim, tôi chỉ nghĩ cứ làm thôi và được mọi người ủng hộ.

Nhưng đến khi bộ phim đó sắp chiếu tôi mới chợt giật mình nhìn lại, rằng tôi chưa từng có một khoảng lặng nào thực sự để ngồi coi lại xem mình có đang muốn bộ phim này phát hành không.

Tôi lo sợ, không biết người ta có thích phim mình làm không. Tất cả mọi thứ ùa đến chỉ trong một đêm trước khi công chiếu bộ phim đó. Cảm giác đó vô cùng khủng khiếp. Tôi tự hỏi mình làm để làm gì, không biết mình đúng hay sai. Tôi bật khóc vì nghĩ mình sai rồi. Tôi sợ và ngại nhiều cái.

Nhưng tôi nghĩ cũng không còn đường lùi nữa rồi, mọi thứ đã lên thớt, thôi thì được ăn cả, ngã về không. Không ngờ mọi thứ lại diễn ra suôn sẻ.

Mỹ Tâm: "Tôi bật khóc vì nghĩ mình sai rồi" - Ảnh 2.

Đến giờ làm phim Tài thì tôi đã ở trạng thái khác vì tôi là nhà sản xuất cơ mà. Tôi có nhiều trải nghiệm, kinh nghiệm về bản thân và thấy vui vì tôi được làm. Lần này tôi cảm thấy rất thoải mái.

Thường thì tôi sẽ lo lắng khi không biết rõ về cái tôi đang làm. Hoặc tôi sẽ cảm thấy khó khi làm những cái không thuộc về bản thân tôi.

Với những phim tôi làm, tôi biết rõ mình đang như thế nào, muốn gì. Ở phim Tài, những cảnh tôi đóng không nhiều. Tôi lựa chọn những vai diễn phù hợp với mình, không được quá sức.

Khi chưa đủ thời gian cho vai diễn đó, tôi sẽ không nhận. Tôi chỉ nhận những vai diễn vừa với khả năng, thế mạnh của mình. Với những cái không hợp với tôi mà tôi biết không thể diễn như thế được, tôi sẽ từ chối.

Mai Tài Phến: Áp lực lớn nhất của tôi là không để Mỹ Tâm bị mất uy tín

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

