Mỹ Tâm nói thẳng: "Cứ nghĩ làm từ thiện để được cái gì đó thì hoàn toàn vô nghĩa"

08-03-2026 - 08:58 AM | Lifestyle

"Cái này chỉ có bản thân mình biết, người bên ngoài không thể biết được", Mỹ Tâm nói.

Vừa qua, tại chương trình Tết bền Tết khởi, Mỹ Tâm đã chia sẻ thẳng thắn quan điểm của mình về việc làm từ thiện khi được hỏi về việc làm từ thiện để xây dựng thương hiệu tốt hơn.

Cô nói: "Hồi xưa, tôi làm từ thiện nhiều lắm nhưng không ai biết. Một người bạn nói với tôi rằng nếu tôi làm từ thiện mà không để ai biết sẽ khiến mọi người hỏi vì sao tôi không làm rồi nói này nói kia.

Mỹ Tâm làm từ thiện

Đó là vì tôi ở vị trí của một người nghệ sĩ. Còn nếu tôi không phải nghệ sĩ thì làm hay không làm, nói ra hay không cũng không ai quan tâm. Kể cả đến giờ, nhiều khi tôi vẫn làm từ thiện âm thầm không nói ra.

Nghe người bạn đó nói xong tôi cũng suy nghĩ, tự hỏi làm từ thiện cũng phải nói ra sao. Đùng một cái lúc đó xảy ra một số chuyện khiến người ta hỏi sao nghệ sĩ không làm từ thiện.

Tôi suy nghĩ một thời gian rồi quyết định rằng sau này có làm từ thiện cũng để cho mọi người biết. Người ta sẽ biết rằng tôi cũng có trách nhiệm với cộng đồng.

Tới giai đoạn tiếp theo, tôi mới thấy rằng mình không cần phải nói ra nữa, vì khi mọi người đã biết tôi hay làm từ thiện thì mọi người sẽ cảm thấy tự nhiên, không bị thắc mắc vì sao tôi không làm.

Từ đó, tôi thả tâm trí của mình ra và cứ thế làm từ thiện, không cần nặng nề phải nói ra hay không, miễn sao đem lại niềm vui cho người khác thì mình cũng vui.

Còn về việc các fan của tôi đi theo rồi quay clip đăng lên thì tôi không cấm các bạn được. Tôi thoải mái với điều đó.

Sau này, tôi cảm nhận rõ hơn rằng, nếu cứ nghĩ làm từ thiện để được cái gì đó thì hoàn toàn vô nghĩa. Cái này chỉ có bản thân mình biết, người bên ngoài không thể biết được.

Trong năm qua, tôi đọc nhiều tin về bão lũ, trong lòng cũng buồn nên tự cảm thấy cần làm cái này cái kia, tự tôi muốn làm như vậy. Đối với tôi bây giờ, tôi không nghĩ làm việc tử tế để xây dựng thương hiệu cho mình. Đó là riêng về phía tôi thì tôi nghĩ vậy.

Tôi làm từ thiện vì tự tôi thấy mình có trách nhiệm phải làm. Tôi không cho rằng việc làm từ thiện để hỗ trợ cho công việc. Tôi chỉ nghĩ, có được thì nên chia sẻ đi và những cái tôi có được cũng là do khán giả chứ bản thân tôi không có gì".

