Nhan sắc thăng hạng của Đàm Tùng Vận qua nhiều năm: U40 vẫn khiến người ta "u mê", bí quyết nằm ở thói quen ăn uống "nhỏ mà có võ"

Trong làng giải trí Hoa ngữ, có những mỹ nhân gây ấn tượng vì vẻ đẹp sắc sảo, có người nổi bật nhờ khí chất sang chảnh. Nhưng với Đàm Tùng Vận, điều khiến khán giả "u mê" suốt nhiều năm lại là một nét đẹp rất khác: trong trẻo, tự nhiên và dường như không bị thời gian chạm tới.

Sinh năm 1990, nữ diễn viên hiện đã bước sang tuổi 30+, nhưng gương mặt tròn baby, nụ cười tươi và năng lượng trẻ trung khiến cô nhiều lần bị nhầm là diễn viên tuổi đôi mươi. Thế nhưng, cô đã từng bị chê bai vì mang gương mặt nhạt nhòa, khi mà lúc đó, gương mặt V-line là tiêu chuẩn của các nữ diễn viên. Những ngôi sao có khuôn mặt tròn, vẻ đẹp trong sáng thánh thiện như Đàm Tùng Vận không được ưa chuộng.

Thế nhưng theo thời gian, nữ diễn viên lại biến nhược điểm trở thành ưu điểm. Theo Sina, trong giới giải trí Hoa ngữ, bên cạnh nhiều ngôi sao có ngoại hình đẹp như Cổ Lực Na Trát, Cúc Tịnh Y, Địch Lệ Nhiệt Ba, Angelababy, Lý Nhất Đồng, Lý Thấm... Đàm Tùng Vận có ngoại hình dễ thương cũng rất được yêu mến.

Nhìn lại hành trình nhan sắc của Đàm Tùng Vận qua từng giai đoạn, người ta mới thấy: Cô không phải kiểu "đẹp ngay từ đầu", mà là càng trưởng thành càng cuốn hút.

Bí quyết giữ vóc dáng gọn gàng dù không ăn kiêng khắc nghiệt

Không giống nhiều nghệ sĩ phải ép cân khắc nghiệt, Đàm Tùng Vận luôn được biết đến với cách giữ dáng khá "dễ thở".

Cô từng chia sẻ rằng mình không thích ăn kiêng quá nghiêm ngặt. Thay vào đó, nữ diễn viên ưu tiên ăn uống cân bằng và kiểm soát khẩu phần. Những món nhiều dầu mỡ hoặc quá ngọt thường được hạn chế, còn rau xanh, trái cây và thực phẩm giàu protein lại xuất hiện nhiều hơn trong thực đơn hằng ngày.

Ngoài ra, cô duy trì thói quen vận động nhẹ nhàng như:

Tập gym để giữ cơ thể săn chắc

Yoga giúp thư giãn và cải thiện dáng người

Đi bộ hoặc vận động nhẹ khi không có lịch quay phim

Nhờ vậy, dù chiều cao không quá nổi bật nhưng vóc dáng của cô luôn thon gọn và cân đối, phù hợp với nhiều phong cách thời trang khác nhau.

Làn da trẻ trung nhờ chăm sóc đều đặn

Một trong những yếu tố giúp Đàm Tùng Vận luôn trông trẻ hơn tuổi chính là làn da mịn màng và ít dấu hiệu lão hóa.

Theo nhiều chia sẻ trong các cuộc phỏng vấn, cô đặc biệt chú trọng đến việc làm sạch và dưỡng ẩm. Sau mỗi ngày làm việc, việc tẩy trang và làm sạch da được thực hiện rất kỹ để loại bỏ lớp trang điểm và bụi bẩn.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng duy trì những thói quen có lợi cho làn da như: Uống nhiều nước; Ngủ đủ giấc; Hạn chế thức khuya khi không có lịch quay; Bôi kem chống nắng mỗi ngày...

Những thói quen tưởng chừng đơn giản này lại chính là yếu tố giúp làn da của cô giữ được độ căng mịn tự nhiên.

Tinh thần lạc quan: Bí quyết "trẻ lâu" ít ai ngờ

Bên cạnh việc chăm sóc ngoại hình, nhiều người hâm mộ cho rằng tính cách tích cực cũng là lý do khiến Đàm Tùng Vận trông trẻ lâu.

Trên các chương trình truyền hình hay hậu trường phim, cô thường xuất hiện với hình ảnh vui vẻ, năng lượng và rất thân thiện với mọi người xung quanh. Nữ diễn viên cũng từng nói rằng mình cố gắng giữ tâm trạng thoải mái và không tạo áp lực quá lớn cho bản thân.

Với cô, việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân là điều rất quan trọng. Khi có thời gian rảnh, cô thường đi du lịch, nghỉ ngơi hoặc gặp gỡ bạn bè để nạp lại năng lượng.

Ở tuổi 36, Đàm Tùng Vận có thể không phải kiểu mỹ nhân sắc sảo nhất showbiz Hoa ngữ. Nhưng chính nét đáng yêu, trẻ trung và tự nhiên đã giúp cô giữ được sức hút suốt nhiều năm.

Và khi nhìn lại hành trình nhan sắc của cô, nhiều khán giả nhận ra một điều: Đôi khi bí quyết trẻ lâu không nằm ở những phương pháp phức tạp, mà ở những thói quen rất giản dị được duy trì mỗi ngày.