Con người thật của ông xã Hòa Minzy

Sau nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm, ca sĩ Hòa Minzy cuối cùng cũng tìm thấy bến đỗ hạnh phúc bên ông xã Thăng Cương. Mới đây nam ca sĩ Erik đã có chia sẻ đáng chú ý về nửa kia của nữ ca sĩ. Trên trang cá nhân, Erik cho biết bản thân đã chờ đợi khá lâu để thấy chuyện tình cảm của Hòa Minzy được công khai. Nam ca sĩ bày tỏ niềm vui khi đàn chị tìm được hạnh phúc sau nhiều thăng trầm.

Trong bài đăng, Erik còn dành nhiều lời khen cho bạn trai của Hòa Minzy. Theo nam ca sĩ, anh không phải kiểu người nói những lời hoa mỹ, nhưng lại thể hiện sự chân thành thông qua hành động. Nam ca sĩ chia sẻ rằng chỉ cần quan sát cách Thăng Cương quan tâm và chăm sóc bé Bo cũng đủ để cảm nhận anh là người đàn ông tử tế, ấm áp. Những hành động giản dị nhưng chân thành đã khiến những người xung quanh cảm nhận được tình cảm mà anh dành cho mẹ con Hòa Minzy.

Erik viết: "Chị cả Hòa Minzy à. Thật lòng mà nói, bé út chờ đợi ngày này cũng lâu lắm rồi. Ngày được thấy tình yêu này của anh chị chính thức được bước ra ngoài ánh sáng. Nhìn chị hạnh phúc như bây giờ, em thấy vui thay cho chị rất nhiều. Sau tất cả những gì chị đã đi qua, cuối cùng chị cũng đã tìm được cho mình một bến đỗ bình yên".

Erik viết bài đăng dài nhắn gửi tới người chị thân thiết Hòa Minzy trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV

Không chỉ vậy, Erik cho rằng tình cảm ấy không chỉ thể hiện qua lời nói mà còn qua những hành động nhỏ trong cuộc sống thường ngày. Điều này khiến nhiều người tin rằng Thăng Cương là người đàn ông có trách nhiệm và biết trân trọng gia đình.

Kết thúc bài viết, Erik gửi lời chúc Hòa Minzy và ông xã sẽ luôn nắm tay nhau trên chặng đường phía trước, cùng xây dựng cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Anh cũng hy vọng cặp đôi sẽ viết thêm nhiều chương đẹp trong hành trình của mình.

Erik viết: "Chỉ mong rằng từ bây giờ và thật lâu về sau, chị sẽ nắm chặt tay anh Cương & Bo đi thật vững vàng trên chặng đường phía trước, luôn được sống trong sự bình yên và hạnh phúc như thế & cùng nhau viết tiếp thật nhiều chương đẹp của gia đình mình chị nhé".

Erik cho biết Thăng Cương là người ít nói nhưng luôn ấm áp, quan tâm tới những người xung quanh. Ảnh: FBNV

Là người em thân thiết với Hòa Minzy , Đức Phúc cũng có bài đăng dài bày tỏ nỗi lòng khi cô tìm thấy hạnh phúc. Trên trang cá nhân, Đức Phúc đăng tải bức ảnh Hòa Minzy chụp cùng bạn trai và bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến đàn chị tìm được hạnh phúc mới. Nam ca sĩ cho biết bản thân cảm thấy rất vui vì sau tất cả những biến cố trong quá khứ, Hòa Minzy cuối cùng cũng tìm được một bến đỗ bình yên.

Đức Phúc chia sẻ rằng anh từng chứng kiến nhiều câu chuyện, nhiều tâm sự riêng tư của Hòa Minzy trong suốt nhiều năm làm chị em thân thiết. Vì vậy khi thấy nữ ca sĩ hạnh phúc, anh không giấu được sự xúc động. Theo nam ca sĩ, điều khiến anh ấn tượng nhất là sự chân thành và cách anh quan tâm đến Hòa Minzy cũng như bé Bo.

Đức Phúc cho biết qua những lần trò chuyện và tiếp xúc, anh cảm nhận được Thăng Cương là người đàn ông chín chắn, ấm áp và rất thấu hiểu công việc của một nghệ sĩ. Không chỉ vậy, anh còn luôn lắng nghe, chia sẻ và chăm sóc Hòa Minzy từ những điều nhỏ nhất. Nam ca sĩ viết: "Em chúc anh chị trăm năm hạnh phúc, yêu thương nhau thật nhiều. Mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách vì trái tim anh chị luôn thuộc về nhau dù có thế nào cũng sẽ luôn nắm thật chặt tay nhau và hạnh phúc bước tiếp nhé anh chị của em".

Đức Phúc cho biết xúc động khi nhìn thấy Hòa Minzy hạnh phúc bên ông xã Thăng Cương. Ảnh: FBNV

Sau khi Hòa Minzy xác nhận tình cảm, đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng đã gửi lời chúc mừng tới cô. Dàn sao Việt là diễn viên Thúy Ngân, siêu mẫu Minh Tú, Xuân Lan, Diệp Lâm Anh ... đã chia sẻ lại bài viết tình cảm của cặp đôi.

Trên trang cá nhân, Diệp Lâm Anh cho biết ngoài đời cặp đôi này vô cùng tình cảm. Cô viết: "Phải tiếp xúc mới cảm nhận được rằng hai đồng chí này dễ thương như thế nào. Đồng chí Cương hiền khô, ít nói, lúc nào cũng cười thôi… Lại còn chăm đồng chí Hoà như em bé".

Dàn sao Việt đã chia sẻ lại bài đăng của Hòa Minzy và gửi lời chúc mừng. Nguồn: Chụp màn hình

Sau 4 năm hẹn hò kín tiếng, ngày 7/3, Hoà Minzy đã quyết định công khai chuyện tình cảm. Giọng ca Bắc Bling chia sẻ: "Văn Cương - Thị Hoà. Cương sinh ngày 30/5/1995 - Hoà sinh ngày 31/5/1995. Cùng tháng cùng năm và cách nhau chỉ có 1 ngày. Nhà em trồng lúa trồng khoai, nhà anh trồng vải trồng rau đầy vườn. Chúng em ở Bắc Ninh - Bắc Giang nay đã về lại làm một. Chúng em yêu nước và cùng yêu nhau.

Hoà Minzy chia sẻ về Văn Cương sau khi công khai yêu: "Em vui, vì anh và bố mẹ đã kịp qua hỏi cưới em khi ông nội còn sống! Để ông biết cháu gái ông cũng được trân trọng nhường nào. Ông rất thương anh, bố mẹ rất thương anh, Bo rất thương anh và em biết gia đình người hâm mộ của em cũng sẽ thương anh thôi.

Xin lỗi Fans vì giờ mới có thông báo chính thức tới mọi người. Xin lỗi anh, vì đã để anh chờ lâu! Cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn chờ e mở lòng và đã bỏ cái mong muốn cá nhân, âm thầm ở phía sau để nhường cho em thời gian tập trung công việc. Bên cạnh anh thực sự em yên tâm và phát triển công việc rực rỡ. Giờ anh có thể nói với bạn bè, người vợ mà anh hay kể tên là Hoà được rồi".