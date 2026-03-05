Mai Tài Phến: Áp lực lớn nhất của tôi là không để Mỹ Tâm bị mất uy tín

Trong lần trở lại với phim điện ảnh vào đầu tháng 3 này, Mai Tài Phến không chỉ đóng vai trò là một diễn viên mà còn là đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất của TÀI - một dự án được anh ấp ủ trong nhiều năm. Bộ phim đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình làm nghề của nam diễn viên, sau quãng thời gian khá dài chọn xuất hiện chậm rãi và có chọn lọc.

Cuộc trò chuyện dưới đây hé lộ hành trình làm nghề bền bỉ của Mai Tài Phến, những trăn trở của nam diễn viên cũng như quá trình hình thành TÀI. Càng trò chuyện sâu, chúng ta càng hiểu hơn về cách anh nhìn lại con đường mình đang đi: không ồn ào, không vội vã, nhưng đủ kiên định để theo đuổi đến cùng.

Việc vừa đóng, vừa đạo diễn, vừa sản xuất có đẩy anh tới những giới hạn nguy hiểm, hay có khoảng khắc nào căng thẳng tột độ?

Có. Có những phân đoạn tôi buộc phải gồng, nếu không thì ekip sẽ không cảm thấy an toàn khi quay. Nhưng cái gồng đó phải trong giới hạn, phải hiểu được cơ thể mình.

Trong phim có một cảnh anh Sỹ Toàn gặp sự cố tụt huyết áp, lúc đó tôi rất lo và càng thấy rõ sự cống hiến của mọi người. Riêng bản thân tôi, ở giai đoạn quay cuối, sau rất nhiều cảnh khó trước đó, cơ thể tôi bắt đầu bị dồn nén, căng cứng. Có lúc đang lái tắc ráng thì tay bị tê, không điều khiển được nữa, buộc phải nghỉ để bổ sung Magie, Kali. Dù rất muốn làm tiếp nhưng cơ thể không cho phép nên phải dừng lại. Sau vài tiếng nghỉ ngơi, bác sĩ băng tay để có thể cử động được, tôi giữ nguyên băng tay đó để hoàn thành phân đoạn lái tắc ráng ở đầu phim.

Áp lực lớn nhất của Mai Tài Phến khi làm phim TÀI là...

Là làm sao để sự tự tin của cô Út Mỹ Tâm là đúng. Đó mới là điều áp lực nhất, chứ không phải chuyện tôi có làm tròn vai trò diễn viên hay biên kịch hay không. Việc cô Út đứng ở vai trò nhà sản xuất, đặt niềm tin vào dự án này, vào tôi, là điều tôi đã xây dựng và suy nghĩ rất lâu. Tôi không cho phép mình làm mất sự uy tín đó.

Trong quá trình làm phim, tôi chỉ nghĩ đơn giản là phải làm tốt nhất có thể, đong đếm đúng khả năng của mình, có làm đúng với những gì mình có hay không và tin là mình làm được. Tôi không dám nghĩ xa về thành công hay kết quả cuối cùng, chỉ hy vọng bộ phim được trời thương, khán giả thương và được ủng hộ.

Mai Tài Phến nói về áp lực lớn nhất khi làm phim Tài

Việc Mỹ Tâm tham gia với vai trò nhà sản xuất mang lại cho anh điều gì?

Có cô Út là nhà sản xuất thì tôi hoàn toàn yên tâm. Cô theo sát tất cả mọi người, không bỏ sót ai, từ chuyện ăn uống đến sức khỏe. Quay khuya là có đồ ăn được mang tận nơi cho ekip, vì có người ngại hoặc mệt quá không mở lời. Cô Út luôn dặn bên sản xuất rằng khi ekip mệt thì phải mang đồ ăn vào cho mọi người, chứ không phải để một chỗ rồi ai lấy thì lấy.

Khi có sự cố, cô Út luôn là người tiếp và giữ lửa, giữ cho mọi thứ cân bằng. Với tôi, nhà sản xuất giống như người giữ nhịp cho con thuyền đi giữa sóng lớn. Vai trò đó cực kỳ quan trọng, trong bộ phim TÀI cũng vậy.

Ở góc độ đạo diễn, điều anh nhìn thấy ở Mỹ Tâm khi chọn cô cho vai Út Lanh là...

Ngay từ đầu, khi cô Út vào vai Út Lanh, tôi đã nhìn thấy sự tương đồng rồi. Tôi tưởng tượng nhân vật này có gương mặt, thần thái như thế nào thì cô Út y như vậy, không cần thay đổi gì.

Cô có một khả năng rất hay là những take (lần ghi hình) đầu tiên thường rất chân thật, quay nhiều lần vẫn thấy take đầu là hay nhất. Út Lanh là nhân vật có nhiều nội tâm, tôi không muốn lộ tính cách quá rõ. Cô gái này ban đầu rất dễ thương nhưng càng về sau càng khác, và điều đó không đến từ kỹ thuật diễn xuất mà từ trải nghiệm sống, trải nghiệm làm nghề. Đó là lý do tôi rất an tâm khi Mỹ Tâm nhận vai.

Thật sự là… quá ngầu. Tôi coi monitor (màn hiển thị) mà thấy xuất sắc, “lụm” luôn. Khi làm đạo diễn, khoảnh khắc hạnh phúc nhất là diễn viên diễn đúng cái mình mong muốn, cảm giác đó khó diễn tả lắm.

Mai Tài Phến chia sẻ về vai diễn của Mỹ Tâm

Anh có từng nghĩ đến phương án khác nếu Mỹ Tâm không nhận vai?

Riêng vai Út Lanh thì không. Các vai khác tôi đều chuẩn bị phương án B vì còn phụ thuộc lịch trình của diễn viên. Nhưng Út Lanh thì chưa từng nghĩ đến ai khác. Ban đầu tôi cũng lo vì lịch của cô Út lúc đó đang làm concert See The Light, lại thêm vai này có đánh đấm. Nhưng sau quá trình trao đổi, tôi tin rằng chỉ có Mỹ Tâm mới ra được đúng thần thái tôi cần. Với dàn diễn viên, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, hoàn toàn không có áp lực.

Có vẻ như bộ phim TÀI được dựng với sự tiết chế yếu tố tình cảm?

Tôi muốn như vậy là đủ. Có người thích tình cảm mới chớm nở, có người muốn đậm hơn, nhưng tôi chỉ muốn mỗi loại tình một chút: nam nữ một chút, tình mẫu tử một chút, tình nghĩa một chút, thậm chí có một “hint” rất nhỏ giữa các nhân vật phản diện. TÀI là một bộ phim nhiều tình, đó là cái khó. Tôi muốn mọi thứ vừa phải để khán giả có cảm giác các nhân vật tưởng như mới yêu nhưng thực ra đã có mối quan hệ rất lâu. Nếu nhấn quá nhiều vào tuyến khác, cuộc đời của Tài sẽ không còn là Tài nữa.

Hai người xưng hô với nhau như thế nào?

Ngày trước đóng Chị Trợ Lý Của Anh, chúng tôi xưng anh - em để quen cảm xúc, rồi thành thói quen luôn. Ngoài đời tôi vẫn gọi Tâm là cô Út, đôi khi là cô Tâm. Cái tên cô Út trong MV Đừng Hỏi Em hay anh Chín ngày đó đều để lại ấn tượng với tôi đến bây giờ.

Gần đây anh ít xuất hiện và khá kén chọn dự án. Đó có phải là một dạng áp lực?

Áp lực ở đây không phải là về bản thân tôi mà là những mong muốn bên trong của mình có đang đi đúng hay không, có bỏ cuộc hay không. Tôi luôn tự hỏi rằng giấc mơ của mình, đam mê của mình có đang bị bỏ quên không, hay mình vẫn đang chiến đấu vì nó.

Đó là lý do vì sao thời gian gần đây tôi ít xuất hiện và ít nhận dự án phim. Tôi biết rõ mình muốn gì, khả năng của mình đang ở đâu. Áp lực quan trọng nhất với tôi không phải là chứng minh rằng tôi là đạo diễn, diễn viên hay biên kịch mà là chứng minh với chính bản thân mình rằng nếu đã có ước mơ thì phải làm được, nếu đã có đam mê thì phải tỏa sáng với bản thân trước đã.

Còn việc mọi người nhắc đến tôi như thế nào, đó là điều đương nhiên. Tôi cũng ý thức được điều đó. Nhưng điều tôi luôn quay lại hỏi bản thân là mình có thực sự muốn con đường này hay không, hay mình chỉ đang đi vì ánh nhìn của người khác.

Anh có bao giờ nghĩ đến việc giấc mơ đó cần rất nhiều thời gian để thành hình?

Tôi có niềm tin là 10 năm, 15 năm hay 20 năm cũng được, miễn sao giấc mơ luôn ở trong mình và mình nuôi lớn nó mỗi ngày. Khi giấc mơ đủ thôi thúc, tôi tin chắc nó sẽ đến. Quan trọng nhất là đừng bao giờ bỏ cuộc.

Có nhiều anh chị hỏi tôi tại sao lại chọn cách đi như vậy, trong khi tôi cũng đã cố gắng gần 10 năm làm nghề. Cũng có người nói rằng 10 năm nhìn thì vậy thôi nhưng không phải ai cũng làm được như tôi. Tôi đã nuôi giấc mơ này từ nhỏ, dù có lúc tôi không nghĩ mình sẽ làm được, nhưng tôi chưa từng thôi ấp ủ nó.

Hiện tại, tôi đã làm được điều mình mong muốn và thực sự thấy tự hào. Nhưng với tôi, đây chỉ là một sự khởi đầu. Tôi vẫn muốn tiếp tục học hỏi, lắng nghe góp ý từ các anh chị đạo diễn đi trước để hoàn thiện hơn, làm tốt hơn những vai trò mà mình theo đuổi.

Anh từng nói giá trị của một người không nằm ở việc chứng minh cho người khác thấy?

Đúng vậy. Giá trị của mỗi người không phải để chứng minh cho người khác nhìn vào, đó là thứ nằm ở bên trong mỗi người. Nếu mình tạo ra một cái mác, thì cái mác đó sẽ đi theo mình cả đời. Với tôi, điều quan trọng nhất là bên trong mình có vững vàng hay không, có tự hào về bản thân hay không.

Nếu nội tại không vững, người ngoài nói gì mình cũng sẽ dễ lung lay. Vì vậy, tôi luôn đặt ra một mục tiêu bên trong và kiên định với nó. Có lúc tôi cũng tự hỏi mình có đang đi đúng hướng không, có áp lực không? Nhưng tôi không ép bản thân phải tạo ra giá trị để người khác công nhận mà chỉ cố gắng thực hiện đam mê của mình, bằng mọi giá phải làm được điều mình mơ ước - cho chính bản thân mình.

Tôi không kỳ vọng người khác nhìn vào sẽ thấy giá trị của tôi cao hơn vì điều đó khiến tôi áp lực rất nhiều. Tôi quan tâm đến nội tại của mình hơn. Nội tại càng mạnh thì bên ngoài càng nhẹ nhàng.

Trong hành trình đó, anh học được điều gì từ “cô Út” Mỹ Tâm?

Tôi học được ở cô Út rất nhiều, đặc biệt là sự tỉnh táo và bình tĩnh. Khi mình ở một vị trí cao, cái tâm của mình phải thật cân bằng, điều đó khó kinh khủng. Có một câu tôi rất thích: “Không cần nói, chỉ nhìn nhau cười là hiểu rồi.”

Dù mọi chuyện diễn ra thế nào, cô Út vẫn giữ được sự bình tĩnh. Muốn xử lý mọi việc thì nội tâm bên trong phải đủ mạnh, mà điều đó không hề dễ. Bản thân tôi khi làm nhiều vai trò trong một bộ phim cũng có lúc bế tắc, nhưng sau đó vẫn phải đưa ra quyết định. Giữ được sự cân bằng nghe thì đơn giản, nhưng làm được thì rất khó.

Đó là điều tôi luôn học hỏi. Khi mình càng đi lên cao, càng phải biết mình là ai, đang ở vị trí nào, để luôn tỉnh táo và không “bay”.

Cảm ơn Mai Tài Phến về những chia sẻ rất thẳng thắn và sâu sắc. Chúc TÀI sẽ nhận được sự yêu thương của khán giả, và chúc anh luôn giữ được sự tỉnh táo, bền bỉ cùng niềm tin để tiếp tục đi trọn con đường điện ảnh mà mình đã lựa chọn.