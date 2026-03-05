Nữ NSND đa tài ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI: Là trung tá quân đội, tuổi U50 giữ chức PGĐ ai cũng nể

Nữ NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy đang trở thành một trong những gương mặt nữ ứng cử viên đáng chú ý tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, khi hội tụ hiếm có ba vai trò: nghệ sĩ nhân dân, trung tá Quân đội nhân dân Việt Nam và Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM. Hành trình từ cô bé mê hát ở Trà Vinh đến người nghệ sĩ – nhà quản lý được tín nhiệm ứng cử vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất cho thấy một con đường phấn đấu bền bỉ, kỷ luật và nhiều cống hiến bền bỉ cho văn hóa, nghệ thuật.

Từ cô bé mê hát đến ngôi sao truyền hình

NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy sinh năm 1977 tại Trà Vinh, trong một gia đình có truyền thống cách mạng, và sớm bộc lộ năng khiếu ca hát từ khi còn nhỏ. Năm 15 tuổi, chị gia nhập Đoàn nghệ thuật Quân khu 7, được đào tạo bài bản để trở thành ca sĩ chuyên nghiệp trong dòng nhạc cách mạng – một lựa chọn cho thấy rất sớm sự gắn bó giữa con đường nghệ thuật và môi trường quân ngũ.

Cột mốc bước ngoặt đến vào năm 1994, khi ở tuổi 17, Thanh Thúy đoạt giải nhất Tiếng hát Truyền hình TP.HCM, và ba năm sau tiếp tục giành giải nhất Tiếng hát Truyền hình toàn quốc 1997, khẳng định vị trí một giọng ca trẻ giàu nội lực và bản lĩnh sân khấu. Những thành tích này vừa đưa tên tuổi chị đến gần với công chúng cả nước, vừa tạo nền tảng cho các cơ hội lớn hơn ở cả âm nhạc và điện ảnh.

Không dừng lại ở vai trò ca sĩ, Thanh Thúy nhanh chóng được nhìn nhận là một nghệ sĩ đa tài khi lấn sân sang diễn xuất và tạo dấu ấn mạnh mẽ. Năm 1995, chị được đạo diễn Lê Dân mời đảm nhận vai nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu trong bộ phim “Người con gái đất đỏ”, dựa trên ấn tượng sâu đậm mà ca khúc “Biết ơn chị Võ Thị Sáu” do chị thể hiện mang lại.

Diễn xuất nhập tâm của Thanh Thúy trong vai Võ Thị Sáu cùng thành công của bộ phim đã khiến hình ảnh “chị Võ Thị Sáu” gắn chặt với tên tuổi chị trong ký ức nhiều thế hệ khán giả truyền hình. Sau vai diễn kinh điển này, chị tiếp tục tham gia các phim như “Đất khách”, “Mắt bướm”… với lối diễn tự nhiên, gương mặt khả ái và chiếc răng khểnh duyên, trở thành một trong những gương mặt quen thuộc và được yêu mến của dòng phim truyền hình Việt Nam một thời.

Nữ Phó giám đốc, NSND và trung tá được nể trọng

Là ca sĩ đồng thời là quân nhân, dòng nhạc cách mạng gắn liền với hình ảnh và sự nghiệp của NSND Thanh Thúy suốt nhiều thập niên. Những ca khúc đượm tinh thần yêu nước như “Miền Nam nhớ mãi ơn Người”, “Viếng Lăng Bác”, “Nhớ chiến khu”, “Xuân chiến khu”, “Anh Ba Hưng”, “Người là niềm tin tất thắng”… qua giọng hát chị đã quen thuộc với đông đảo công chúng.

Trong suốt khoảng 25 năm làm nghề, chị dành phần lớn thời gian biểu diễn để đồng hành với chiến sĩ nơi biên cương, hải đảo, nhiều lần ra thăm và hát phục vụ bộ đội tại Trường Sa. Với Thanh Thúy, đó không chỉ là chuyến công tác biểu diễn đơn thuần mà là những hành trình đặc biệt, chứa nhiều cảm xúc và trách nhiệm, góp phần nuôi dưỡng sợi dây gắn kết giữa văn nghệ sĩ và lực lượng vũ trang.

Song song với hoạt động biểu diễn, Thanh Thúy kiên trì học tập để hoàn thiện mình cả về chuyên môn lẫn quản lý. Chị tốt nghiệp loại giỏi ngành Đạo diễn của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM, đồng thời hoàn thành chương trình Thạc sĩ âm nhạc tại Nhạc viện TP.HCM, cho thấy nền tảng học thuật nghiêm túc phía sau hào quang sân khấu.

Năm 2017, chị được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, tham gia sâu hơn vào công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn đô thị lớn nhất cả nước. Đến năm 2024, chị được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân và hiện là sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam với cấp bậc trung tá, một sự ghi nhận kép cho cả đóng góp nghệ thuật lẫn quá trình rèn luyện trong môi trường kỷ luật quân đội.

Ở tuổi U50, mỗi lần xuất hiện trước công chúng, NSND Thanh Thúy vẫn giữ được vẻ trẻ trung, nền nã và thần thái tràn đầy năng lượng, khác xa hình dung về một “cán bộ quản lý khô khan”, qua đó giúp chị tạo sự gần gũi với cả văn nghệ sĩ lẫn công chúng trẻ. Thông qua các buổi tọa đàm, chương trình vận động sáng tác, hoạt động định hướng sáng tạo, chị có nhiều đóng góp cho đội ngũ nghệ sĩ trẻ, góp phần làm phong phú đời sống nghệ thuật TP.HCM.

Ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Theo Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia, TP.HCM có 13 đơn vị bầu cử, bầu 38 đại biểu Quốc hội khóa XVI từ 64 người ứng cử. Trong số đó, NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy – với cương vị Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM – được giới thiệu ứng cử tại đơn vị bầu cử số 4.

Tiểu sử của NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy ứng cử ĐBQH khóa XVI tại TP.HCM

Việc một nghệ sĩ trưởng thành từ môi trường quân đội, đang trực tiếp làm quản lý nhà nước về văn hóa – thể thao, tham gia tranh cử đại biểu Quốc hội cho thấy nỗ lực tăng cường tiếng nói của giới văn hóa, nghệ thuật ngay tại nghị trường. Với bề dày trải nghiệm cả trên sân khấu, phim trường, hải đảo, biên giới và trong bộ máy hành chính, chị có lợi thế hiểu đời sống người dân, đời sống nghệ sĩ cũng như tâm tư của chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ Tổ quốc.

Trong bối cảnh Quốc hội ngày càng đề cao vai trò của các đại biểu chuyên trách, đại biểu có nền tảng thực tiễn sâu sắc, trường hợp ứng cử của NSND – trung tá – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM như Nguyễn Thị Thanh Thúy cho thấy xu hướng mở rộng hơn cánh cửa nghị trường cho những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Sự góp mặt của những gương mặt như chị, nếu được cử tri tín nhiệm, có thể giúp gia tăng hàm lượng nhân văn, tính gần dân và góc nhìn văn hóa trong các quyết sách phát triển đất nước giai đoạn mới.

Tổng hợp