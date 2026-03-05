Miu Lê và Nam Vlog chia tay

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trước đó, Miu Lê và Nam Vlog bị netizen soi nhiều dấu hiệu bất thường.

Tối 4/3, trong kênh chat với người hâm mộ, Miu Lê bất ngờ chia sẻ: "8/3 này độc thân vui vẻ". Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng nhanh chóng khiến fan chú ý, bởi nhiều người cho rằng đây giống như cách nữ ca sĩ ngầm xác nhận về mối quan hệ với Nam Vlog.

Trước đó, cộng đồng mạng cũng phát hiện Miu Lê và Nam Vlog đã có động thái đáng chú ý trên mạng xã hội khi cả hai không còn theo dõi nhau như trước. Trong suốt nhiều tháng qua, cả hai cũng không còn chia sẻ liên quan đến nhau. Ở những ngày đặc biệt như Valentine hay Tết, Miu Lê và Nam Vlog đều im ắng, họ hoàn toàn tập trung cho công việc riêng. Cho đến khi dòng chia sẻ xác nhận độc thân của giọng ca Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay thì fan cặp đôi đủ hiểu đằng sau câu chuyện.

Miu Lê thừa nhận độc thân sau thời gian vướng nghi vấn đã "toang" với Nam Vlog

Miu Lê và Nam Vlog lộ hint hẹn hò từ cuối tháng 5/2025. Theo đó, cư dân mạng phát hiện cả hai bất ngờ theo dõi nhau và thoải mái tương tác trên mạng xã hội. Không những vậy, trong sinh nhật của Nam Vlog, Miu Lê còn đăng ảnh đón tuổi mới cùng. Sau đó, cả hai không che giấu mà đăng tải khoảnh khắc chung với nhau, từ đi du lịch cho đến xuất hiện trong những clip thường nhật. Không những vậy, Miu Lê và Nam Vlog nhiều lần bị bắt gặp sánh đôi đi mua sắm, không ngại có cử chỉ ngọt ngào.

Nam Vlog tên thật Trần Hoàng Nam, sinh năm 1996, từng du học Canada trước khi trở về Việt Nam và tốt nghiệp Đại học RMIT - đây là ngôi trường "quy tụ" nhiều rich kid, khiến profile của anh càng thêm đáng chú ý. Nam bắt đầu được công chúng biết đến rộng rãi vào thời điểm giãn cách xã hội năm 2021, khi loạt video nấu ăn của anh bất ngờ "gây bão" TikTok. Với chất giọng dí dỏm, biểu cảm duyên dáng và câu cửa miệng "Quá dễ với Nam", anh nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng. Không dừng lại ở mảng ẩm thực, hiện Nam Vlog còn mở rộng nội dung sang clip hài tình huống, lifestyle và các câu chuyện đời thường.

Miu Lê và Nam Vlog từng nhiều lần bị bắt gặp tình tứ trên đường phố

Trước khi "đường ai nấy đi", phía chính chủ cũng không quá che giấu về mối quan hệ

Miu Lê từng gây ấn tượng với khán giả qua vai July Miu trong phim Những thiên thần áo trắng (2010) . Sau đó, cô chuyển hướng sang ca hát và dần tạo dựng được vị trí riêng trong lĩnh vực này với các ca khúc được chú ý: Giấc mơ thần tiên, Vì mẹ anh bắt chia tay, Giá như cô ấy chưa xuất hiện... Ngoài ra, Miu Lê còn gây ấn tượng khi tham gia các phim: Em là bà nội của anh, Cô gái đến từ hôm qua...

Về chuyện tình cảm, trước khi hẹn hò Nam Vlog, Miu Lê từng vướng tin có mối quan hệ đặc biệt với rapper WEAN LE. Cả hai nhiều lần bị bắt gặp cùng đi dạo, xem bóng chuyền, mua sắm ở trung tâm thương mại... Bẵng đi một thời gian, cư dân mạng soi được Miu Lê đã huỷ theo dõi WEAN LE. Cô cũng xóa đi bài đăng khoe đang xem tiết mục của đàng trai được đăng tải cách đây không lâu. Từ đó, nhiều người cho rằng cặp đôi "đường ai nấy đi" sau thời gian ngắn hẹn hò.

Miu Lê hiện vừa hoạt động ca hát lẫn diễn xuất

Theo Liên Hoa

Phụ nữ mới

