Tình trạng bất ổn của Miu Lê

Ngày 11/10, concert Em Xinh Say Hi D-2 sẽ chính thức sáng đèn tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Để chuẩn bị cho đêm nhạc diễn ra trơn tru và mỹ mãn, quân đoàn Em Xinh đã có mặt ở Thủ đô vào hôm 9/10, cùng nhau tập luyện, xếp đội hình và sân khấu. Theo dự kiến, đông đảo người hâm mộ từ nhiều tỉnh thành sẽ đổ bộ tới nơi đây hoà chung bầu không khí với 30 nghệ sĩ nữ.

2/3 line-up đã có mặt ở sân vận động Mỹ Đình trong buổi tổng duyệt đầu tiên, số còn lại bận lịch trình riêng hoặc có việc cá nhân. Miu Lê - nhân vật đang hút tranh cãi nhiều nhất thời gian qua - lại vắng mặt khiến không ít fan cảm thấy hụt hẫng. Tuy nhiên, cô nàng đã xuất hiện trên sân khấu khoảng tối muộn để bắt kịp nhịp với chương trình.

Nữ ca sĩ đeo kính, chùm khăn kín mít, không thể hiện quá nhiều cảm xúc. Hình ảnh cô tựa đầu với tay vào khung giàn giáo phía sau cánh gà, lộ rõ vẻ mệt mỏi gây chú ý lớn. Khác với tính cách tưng tửng, ồn ào như bình thường, Miu Lê nay trầm và lặng lẽ hơn. Có lẽ cô nàng xuống mood kha khá giữa ồn ào phát ngôn vừa qua.

Miu Lê đến tổng duyệt muộn hơn các Em Xinh khác

Netizen tin rằng Miu Lê vẫn đang trải qua cơn ốm, chưa hồi phục hoàn toàn được. Vì thế, hoạt động yêu cầu nhiều thể lực như vừa hát vừa nhảy, vừa di chuyển sân khấu sẽ làm cô nàng mất sức hơn. Người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng tới tình trạng cơ thể của giọng ca Giá Như Cô Ấy Chưa Xuất Hiện, đồng thời khuyên cô nên đảm bảo sức khỏe, tránh vận động mạnh để khỏi ốm nhanh hơn.

Miu Lê được trông thấy tựa đầu và tay lên giàn giáo, tình trạng sức khoẻ không tốt

Tối 6/10, ca sĩ Miu Lê gây bão MXH khi chia sẻ một đoạn broadcast cá nhân, trong đó cô mong muốn được gọi đúng nghệ danh của mình: “Tôi thích mọi người gọi mình là Miu Lê hoặc Miu, không có vế gì bên trước. Hành trình Em xinh kết thúc rồi, tôi trở lại là Miu Lê thôi”.

Phát ngôn này ngay lập tức làm dấy lên nhiều tranh cãi trong cộng đồng fan. Không ít khán giả cho rằng cô thiếu tinh tế khi bày tỏ quan điểm này ngay trước thời điểm concert Em Xinh chuẩn bị diễn ra. Một bộ phận fan của chương trình cũng tỏ ra thất vọng trước cách nữ ca sĩ lựa chọn lời nói và thời điểm chia sẻ. Tuy nhiên, bên cạnh luồng ý kiến phản đối, cũng có nhiều khán giả lên tiếng bênh vực, cho rằng Miu Lê chỉ vô tình diễn đạt chưa khéo, khiến thông điệp bị hiểu lầm và gây ra phản ứng ngoài ý muốn.

Phát ngôn này ngay lập tức làm dấy lên nhiều tranh cãi trong cộng đồng fan

Trước phản ứng gay gắt từ dư luận, rạng sáng 7/10, Miu Lê đã thu hồi tin nhắn và lên tiếng làm rõ. Cô khẳng định bản thân không hề có ý chối bỏ hay tạo khoảng cách với người hâm mộ gắn bó cùng Em Xinh: “Lý do tôi muốn mọi người nhớ đến cái tên Miu Lê do tôi hướng đến những hành trình trong tương lai. Tôi mong muốn được mọi người bên cạnh, chứ không chỉ riêng ở một sản phẩm hay chương trình nào đó nhất thời”.

Cô cũng bộc bạch rằng mình khá buồn khi có người chỉ ủng hộ nếu cô tiếp tục tham gia Em Xinh mùa 2, trong khi những dự án âm nhạc khác lại bị bỏ ngỏ hay tuỳ duyên với khán giả.