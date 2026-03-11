Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

11-03-2026 - 07:12 AM | Lifestyle

Việt Nam được biết đến là quốc gia có nền ẩm thực phong phú với nhiều đặc sản vùng miền. Không ít món ăn địa phương, nhờ hương vị độc đáo, đã trở thành “đại diện ẩm thực” cho cả một vùng đất và thu hút du khách tìm đến trải nghiệm.

Tại Hà Tĩnh, một trong những món ăn được nhiều người nhắc tới chính là mực nhảy Vũng Áng, đặc sản của vùng biển thuộc thị xã Kỳ Anh. Những ngày gần đây, món ăn này tiếp tục thu hút sự chú ý khi ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, đăng trên trang Facebook cá nhân dòng trạng thái giới thiệu: “Mực nhảy Vũng Áng – ăn một lần, nhớ một đời”.

Đặc sản "ăn một lần, nhớ một đời" của tỉnh miền Trung: Chủ tịch tỉnh phải đăng lên Facebook - Ảnh 1.

Đặc sản "ăn một lần, nhớ một đời" của tỉnh miền Trung: Chủ tịch tỉnh phải đăng lên Facebook - Ảnh 2.

Món ăn được đích thân Chủ tịch UBND Hà Tĩnh đăng khen ngợi trên Facebook cá nhân (Ảnh chụp màn hình)

Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều lượt tương tác và bình luận. Không ít người từng thưởng thức món ăn này chia sẻ rằng nhận xét trên khá đúng với trải nghiệm của họ khi ghé vùng biển Hà Tĩnh. Sự quan tâm của cộng đồng mạng cũng khiến nhiều người tò mò về món đặc sản mang cái tên khá lạ này.

Mực vừa vớt lên còn “nhảy” – trải nghiệm hiếm với du khách

Mực nhảy là loại mực tươi sống được đánh bắt ngoài khơi rồi đưa vào các lồng bè gần bờ tại khu vực Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh). Tên gọi “mực nhảy” bắt nguồn từ đặc điểm khi vừa được vớt lên khỏi nước, mực vẫn còn tươi sống, thân trong suốt và có thể bật nhảy tanh tách trên mặt thớt.

Theo thông tin từ các trang giới thiệu du lịch, ngư dân thường đánh bắt mực vào ban đêm. Sau khi đưa vào bờ, mực được giữ sống trong các lồng bè hoặc bể nước biển. Khi thực khách gọi món, nhà hàng mới vớt mực lên và chế biến ngay.

Nhờ cách bảo quản này, mực gần như giữ được độ tươi nguyên bản. Thịt mực có độ giòn, vị ngọt tự nhiên và ít tanh, được nhiều thực khách đánh giá cao. Các món phổ biến từ mực nhảy gồm hấp bia, luộc, nướng mọi hoặc làm gỏi, trong đó cách chế biến thường khá đơn giản nhằm giữ trọn hương vị tự nhiên của hải sản.

Đặc sản "ăn một lần, nhớ một đời" của tỉnh miền Trung: Chủ tịch tỉnh phải đăng lên Facebook - Ảnh 3.

Đặc sản "ăn một lần, nhớ một đời" của tỉnh miền Trung: Chủ tịch tỉnh phải đăng lên Facebook - Ảnh 4.

Ảnh Tạp chí Thuỷ Sản

Du khách đánh giá cao hương vị

Không chỉ gây ấn tượng bởi độ tươi, mực nhảy Vũng Áng còn mang đến cho du khách một trải nghiệm ẩm thực khá đặc biệt. Tại nhiều nhà bè ven biển, thực khách có thể tự tay chọn mực còn bơi trong lồng, sau đó nhà hàng vớt lên và chế biến ngay tại chỗ. Theo giới thiệu trên trang du lịch Hello Trip Vietnam, cách phục vụ này giúp du khách cảm nhận rõ ràng sự tươi ngon của hải sản vừa được đưa lên từ biển.

Một số du khách cho biết họ đặc biệt ấn tượng với độ giòn và vị ngọt của thịt mực, ngay cả khi chỉ chế biến đơn giản. Với nhiều người, trải nghiệm ngồi trên bè nổi giữa biển, thưởng thức hải sản tươi và ngắm khung cảnh làng chài ven bờ cũng là điểm khiến bữa ăn trở nên đáng nhớ.

Không ít blogger du lịch quốc tế khi trải nghiệm ẩm thực miền Trung cũng mô tả mực nhảy là một dạng “fresh-from-the-sea seafood experience”, tức hải sản được thưởng thức gần như ngay sau khi vớt lên từ biển.

Đặc sản "ăn một lần, nhớ một đời" của tỉnh miền Trung: Chủ tịch tỉnh phải đăng lên Facebook - Ảnh 5.

Đặc sản "ăn một lần, nhớ một đời" của tỉnh miền Trung: Chủ tịch tỉnh phải đăng lên Facebook - Ảnh 6.

Ảnh Báo Sài Gòn Giải Phóng

Ngoài mực nhảy, Hà Tĩnh còn có nhiều đặc sản khác được du khách tìm thử như kẹo cu đơ, ram bánh mướt, gỏi cá đục Kỳ Anh hay bưởi Phúc Trạch. Những món ăn này góp phần tạo nên nét đặc trưng của ẩm thực địa phương, đồng thời mang đến cho du khách thêm nhiều lựa chọn khi khám phá vùng đất miền Trung.

Thu Phương

Theo Thu Phương

Đời sống pháp luật

