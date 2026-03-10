Hành động khó hiểu của Doãn Quốc Đam trong rạp chiếu phim khiến MXH xôn xao

Buổi họp báo ra mắt phim điện ảnh Quỷ Nhập Tràng 2 vừa diễn ra vào tối ngày 10/3 đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả khi quy tụ dàn diễn viên quen mặt như Khả Như, Quang Tuấn, Vân Dung, Lâm Vỹ Dạ, Doãn Quốc Đam, Ngọc Hương… Tác phẩm dự kiến chính thức công chiếu vào ngày 13/3, được xem là một trong những dự án kinh dị Việt đáng chú ý của đầu năm.

Bên cạnh không khí sôi nổi của buổi ra mắt phim, sự chú ý của dân tình cũng va phải Doãn Quốc Đam với những hành động được coi là khó hiểu. Tại sự kiện, nam diễn viên xuất hiện với cặp kính mát che kín mắt. Sau đó, một đoạn video được chia sẻ lên MXH còn cho biết anh "liên tục có những hành động khó hiểu, nhún nhảy" tại lẽ ra mắt Quỷ Nhập Tràng 2. Anh còn tự động rời khỏi hàng vô lý dù đang khi đứng cùng dàn diễn viên, khiến các nhân viên sự kiện phải nhanh chóng tiến lại và mời anh trở về vị trí ban đầu.

Ngoài tình huống này, đoạn video hậu trường trước giờ G của buổi họp báo cũng cho thấy nam diễn viên có phần “thừa năng lượng” khi thoải mái đu xà, đùa giỡn một mình. Có thể thấy, nam diễn viên Quỷ Nhập Tràng 2 rất hào hứng vì sản phẩm mình tham gia sắp được ra mắt đến khán giả.

Trong Quỷ Nhập Tràng 2, Doãn Quốc Đam góp mặt với một vai diễn mang màu sắc phản diện. Nhân vật được giới thiệu là có tính cách bất cần nhưng lại nắm giữ một bí mật quan trọng liên quan đến câu chuyện của bộ phim.

Trước đó, phần đầu tiên Quỷ Nhập Tràng do đạo diễn Pom Nguyễn thực hiện từng tạo nên cơn sốt phòng vé khi ra mắt dịp đầu năm 2025. Tác phẩm đạt 149 tỷ đồng doanh thu, trở thành phim kinh dị Việt Nam ăn khách nhất mọi thời đại. Bộ phim cũng lập kỷ lục 63.000 vé đặt trước, một con số cao nhất với một phim kinh dị Việt, đồng thời là phim kinh dị Việt đạt 100.000 vé nhanh nhất từ trước đến nay.

Quỷ Nhập Tràng 2 được giới thiệu là sẽ giữ nguyên màu sắc kinh dị nặng đô của phần trước, với nhiều cảnh trục quỷ, đối đầu với thế lực siêu nhiên và các phân đoạn hù dọa căng thẳng, nặng đô. Câu chuyện của phần 2 tiếp tục xoay quanh bi kịch gia đình của nhân vật Minh Như (Khả Như). Sau cái chết của người mẹ, cô bị chính cha mình đuổi khỏi nhà trong hoàn cảnh bí ẩn. Nhiều năm sau khi quay trở lại, một loạt biến cố chết chóc bắt đầu xảy ra tại xưởng vải nơi gia đình cô sinh sống, kéo theo những bí mật liên quan đến thế lực quỷ dữ dần được hé lộ.

Bên cạnh dàn diễn viên mới như Doãn Quốc Đam, Đào Anh Tuấn, Phương Bình và Ngọc Hương, bộ ba quen thuộc của phần đầu gồm Khả Như, Quang Tuấn, Vân Dung cũng tiếp tục trở lại. Nghệ sĩ Vân Dung chia sẻ rằng bà đã xúc động đến mức bật khóc sau khi xem phim, bởi câu chuyện không chỉ mang màu sắc kinh dị mà còn chứa nhiều yếu tố tình cảm và thông điệp về gia đình.

Bộ phim Quỷ Nhập Tràng 2 chính thức ra rạp vào ngày 13/3.

Nguồn: Saobiz Everywhere



