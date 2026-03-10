Động thái mới của Phương Oanh

Sau một thời gian dài kín tiếng, diễn viên Phương Oanh vừa đăng tải video mới nhất trên Facebook, ghi lại quá trình chế biến món ăn từ chân gà Đông Tảo tại căn bếp gia đình quen thuộc. Video nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ hình ảnh nhân sắc dịu dàng và thái độ sống tích cực của nữ diễn viên.

Trong video, cô xuất hiện giản dị trong căn bếp thân quen, tỉ mỉ sơ chế chân gà Đông Tảo – loại nguyên liệu quý hiếm từ giống gà đặc sản Hưng Yên. Chân gà Đông Tảo là phần ngon nhất của giống gà quý, chứa nhiều protein, collagen hỗ trợ xương khớp và làm đẹp da, thường được chế biến hầm thuốc Bắc, hấp lá chanh hoặc nướng muối ớt. Trong video, Phương Oanh có thể áp dụng cách hầm chậm với thuốc Bắc (kỷ tử, táo tàu, hoài sơn), hạt sen và lá tần ô. Món ăn không chỉ ngon miệng mà còn mang giá trị dinh dưỡng cao, phù hợp cho bữa cơm gia đình hoặc cúng lễ, thể hiện sự tinh tế trong ẩm thực Việt.

Dù giữ im lặng trước ồn ào gia đình, những động thái hiếm hoi này của Phương Oanh khẳng định hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ, chỉn chu.

Phương Oanh, nổi tiếng qua "Quỳnh Búp Bê" và "Hương vị tình thân", đã rút lui khỏi showbiz gần 4 tháng, hạn chế cập nhật mạng xã hội do lùm xùm đời tư. Giữa đêm khuya đầu tháng 2/2026, cô bất ngờ đăng hình ẩn dụ tình mẫu tử – người mẹ bồng con giữa dòng nước – thu hút hàng ngàn tương tác, nhưng chọn im lặng. Video nấu ăn mới nhất tiếp nối dòng chia sẻ đời thường, như nấu ăn, chăm con, cho thấy cô ưu tiên vai trò mẹ vợ hơn hào quang sân khấu.

Video mô tả lại quá trình Phương Oanh nấu món ăn bổ dưỡng từ chân gà Đông Tảo – đặc sản Hưng Yên với các loại gia vị bổ dưỡng. Video quay tại căn bếp quen thuộc nhấn mạnh sự tỉ mỉ, gọn gàng của đôi tay cô. Sự chỉn chu từ khâu chuẩn bị đến chế biến, trình bày món ăn thể hiện gu ẩm thực tinh tế của nữ diễn viên.

Từ sau dự án phim truyền hình "Gió Ngang Khoảng Trời Xanh" (2025) Phương Oanh sống kín tiếng, ít khi xuất hiện trên mạng xã hội hay trước công chúng. Với hình ảnh mới đăng tải, cô vẫn giữ nhan sắc phúc hậu, thần thái chỉn chu qua từng cử chỉ. Thái độ sống lạc quan lan tỏa, khuyến khích thêm khán giả: Cứ vui vẻ phát huy, cuộc sống là phải nghị lực mới bước qua được,sóng gió giúp ta kiên cường hơn.

Phương Oanh là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua hàng loạt vai diễn trong các bộ phim phát sóng khung giờ vàng. Nữ diễn viên gây ấn tượng với khán giả qua nhiều vai diễn trong phim: Ngược chiều nước mắt, Lặng yên dưới vực sâu, Quỳnh Búp Bê, Cô gái nhà người ta, Lựa chọn số phận, Hương vị tình thân… Đến năm 2023, cô tạm gác lại sự nghiệp diễn xuất để dành thời gian cho gia đình.

