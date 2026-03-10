Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Động thái mới của Phương Oanh

10-03-2026 - 22:09 PM | Lifestyle

Động thái mới của Phương Oanh

Động thái mới của nữ diễn viên trên trang cá nhân khiến nhiều khán giả chú ý.

Sau một thời gian dài kín tiếng, diễn viên Phương Oanh vừa đăng tải video mới nhất trên Facebook, ghi lại quá trình chế biến món ăn từ chân gà Đông Tảo tại căn bếp gia đình quen thuộc. Video nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ hình ảnh nhân sắc dịu dàng và thái độ sống tích cực của nữ diễn viên.

Trong video, cô xuất hiện giản dị trong căn bếp thân quen, tỉ mỉ sơ chế chân gà Đông Tảo – loại nguyên liệu quý hiếm từ giống gà đặc sản Hưng Yên. Chân gà Đông Tảo là phần ngon nhất của giống gà quý, chứa nhiều protein, collagen hỗ trợ xương khớp và làm đẹp da, thường được chế biến hầm thuốc Bắc, hấp lá chanh hoặc nướng muối ớt. Trong video, Phương Oanh có thể áp dụng cách hầm chậm với thuốc Bắc (kỷ tử, táo tàu, hoài sơn), hạt sen và lá tần ô. Món ăn không chỉ ngon miệng mà còn mang giá trị dinh dưỡng cao, phù hợp cho bữa cơm gia đình hoặc cúng lễ, thể hiện sự tinh tế trong ẩm thực Việt.

Dù giữ im lặng trước ồn ào gia đình, những động thái hiếm hoi này của Phương Oanh khẳng định hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ, chỉn chu.

Phương Oanh, nổi tiếng qua "Quỳnh Búp Bê" và "Hương vị tình thân", đã rút lui khỏi showbiz gần 4 tháng, hạn chế cập nhật mạng xã hội do lùm xùm đời tư. Giữa đêm khuya đầu tháng 2/2026, cô bất ngờ đăng hình ẩn dụ tình mẫu tử – người mẹ bồng con giữa dòng nước – thu hút hàng ngàn tương tác, nhưng chọn im lặng. Video nấu ăn mới nhất tiếp nối dòng chia sẻ đời thường, như nấu ăn, chăm con, cho thấy cô ưu tiên vai trò mẹ vợ hơn hào quang sân khấu.

Video mô tả lại quá trình Phương Oanh nấu món ăn bổ dưỡng từ chân gà Đông Tảo – đặc sản Hưng Yên với các loại gia vị bổ dưỡng. Video quay tại căn bếp quen thuộc nhấn mạnh sự tỉ mỉ, gọn gàng của đôi tay cô. Sự chỉn chu từ khâu chuẩn bị đến chế biến, trình bày món ăn thể hiện gu ẩm thực tinh tế của nữ diễn viên.

Từ sau dự án phim truyền hình "Gió Ngang Khoảng Trời Xanh" (2025) Phương Oanh sống kín tiếng, ít khi xuất hiện trên mạng xã hội hay trước công chúng. Với hình ảnh mới đăng tải, cô vẫn giữ nhan sắc phúc hậu, thần thái chỉn chu qua từng cử chỉ. Thái độ sống lạc quan lan tỏa, khuyến khích thêm khán giả: Cứ vui vẻ phát huy, cuộc sống là phải nghị lực mới bước qua được,sóng gió giúp ta kiên cường hơn.

Phương Oanh là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua hàng loạt vai diễn trong các bộ phim phát sóng khung giờ vàng. Nữ diễn viên gây ấn tượng với khán giả qua nhiều vai diễn trong phim: Ngược chiều nước mắt, Lặng yên dưới vực sâu, Quỳnh Búp Bê, Cô gái nhà người ta, Lựa chọn số phận, Hương vị tình thân… Đến năm 2023, cô tạm gác lại sự nghiệp diễn xuất để dành thời gian cho gia đình.

Tổng hợp

Phương Oanh không còn như xưa

Minh Ánh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người Nhật sở hữu 29.000km bờ biển nhưng vẫn nườm nượp sang Việt Nam tìm thứ quê nhà hiếm có

Người Nhật sở hữu 29.000km bờ biển nhưng vẫn nườm nượp sang Việt Nam tìm thứ quê nhà hiếm có Nổi bật

Hoà Minzy chốt thời điểm đám cưới: Chi Pu - Hương Giang và dàn sao đổ bộ đếm không xuể, 1 nhân vật được mong đợi nhất

Hoà Minzy chốt thời điểm đám cưới: Chi Pu - Hương Giang và dàn sao đổ bộ đếm không xuể, 1 nhân vật được mong đợi nhất Nổi bật

Tóc Tiên gấp rút lên tiếng vì con số 6393

Tóc Tiên gấp rút lên tiếng vì con số 6393

21:55 , 10/03/2026
Tổng tài cả nước biết mặt bỏ chức CEO, quyết làm ca sĩ giật hết spotlight showbiz

Tổng tài cả nước biết mặt bỏ chức CEO, quyết làm ca sĩ giật hết spotlight showbiz

21:25 , 10/03/2026
Cây đại thụ âm nhạc Việt Nam tuổi U100: 1 bên phổi khô cứng, thở oxy hàng ngày nhưng lại xuất hiện tóc đen

Cây đại thụ âm nhạc Việt Nam tuổi U100: 1 bên phổi khô cứng, thở oxy hàng ngày nhưng lại xuất hiện tóc đen

20:39 , 10/03/2026
Đi chợ phiên Cao Bằng có gì hay mà nhiều người mê thế: Bát phở 25k đông nghịt khách và thức thạch giải nhiệt khiến dân bản địa cũng "nghiện"

Đi chợ phiên Cao Bằng có gì hay mà nhiều người mê thế: Bát phở 25k đông nghịt khách và thức thạch giải nhiệt khiến dân bản địa cũng "nghiện"

20:27 , 10/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên