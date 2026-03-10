Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tóc Tiên gấp rút lên tiếng vì con số 6393

10-03-2026

Tóc Tiên đã vội lên tiếng đính chính.

Mới đây, Tóc Tiên khiến mạng xã hội bàn tán khi bất ngờ chia sẻ một con số khiến nhiều người chú ý. Trong story Instagram, nữ ca sĩ đăng ảnh chụp màn hình danh sách tài khoản bị chặn trên trang cá nhân, kèm dòng chữ: “Blocked: 6393”. Không chỉ vậy, Tóc Tiên còn viết thêm một câu khá thẳng thắn: “Khi Kim Ngưu không ưng bụng, nó không tức giận, nó biến khỏi cuộc đời người khác”. Chỉ một story ngắn nhưng nhanh chóng được cư dân mạng chia sẻ lại và trở thành chủ đề bàn tán trên nhiều diễn đàn giải trí.

Tóc Tiên bất ngờ công khai đã block 6393 tài khoản MXH trên Instagram

Sau khi hình ảnh lan truyền, nhiều người tỏ ra bất ngờ trước con số hơn 6.000 tài khoản đã bị Tóc Tiên block. Không ít cư dân mạng thậm chí còn hài hước gọi nữ ca sĩ là nghệ sĩ có danh sách block khủng của Vpop. Tuy nhiên, trước những bàn tán này, Tóc Tiên cũng nhanh chóng lên tiếng giải thích. Cô khẳng định việc chia sẻ con số này hoàn toàn không mang ý tiêu cực hay công kích bất kỳ ai. Tóc Tiên cho hay danh sách block này được tích lũy suốt gần 10 năm sử dụng Instagram. Thời điểm trước đây, khi mạng xã hội còn tràn ngập các tài khoản bán hàng online spam bình luận, cô thường xuyên phải chặn để tránh bị làm phiền.

Nữ ca sĩ chia sẻ: “Cái list block đó là cỡ 10 năm chơi Instagram, lúc các page bán hàng online còn spam liên tục trong comment. Tui tự thấy mắc cười tui nên tui share chứ không có ý tiêu cực gì đâu huhu”.

Sau đó, cô phải vội vàng lên tiếng giải thích

Phản ứng thẳng thắn của Tóc Tiên phần nào thể hiện đúng cá tính của cô từ trước đến nay

Thực tế, Tóc Tiên từ lâu được biết đến là nghệ sĩ có cá tính mạnh và thường chia sẻ quan điểm khá thẳng thắn trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ cũng nhiều lần khẳng định mình không quá bận tâm đến những tranh cãi và chỉ muốn giữ không gian cá nhân thoải mái khi sử dụng mạng xã hội. Tuy nhiên, có giai đoạn gặp nhiều bàn tán, khủng hoảng khi hôn nhân với Touliver có vấn đề thì Tóc Tiên khóa mạng xã hội.

Sau một thời gian ngắn, Tóc Tiên mở lại Threads và giải thích: "Mạng xã hội với mình đơn thuần là công cụ giao tiếp mang tính chất công việc và phương thức đền đáp yêu thương từ khán giả. Nên lỡ như 1 lúc nào đó không thấy mình, chỉ là mình đang sử dụng định luật bảo toàn năng lượng mà thôi".

Tóc Tiên là nghệ sĩ chẳng ngại "var" thẳng những lời bàn tán về mình

Theo Hạ Anh

Phụ nữ mới

