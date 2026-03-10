Cây đại thụ âm nhạc Việt Nam tuổi U100: 1 bên phổi khô cứng, thở oxy hàng ngày nhưng lại xuất hiện tóc đen

Mới đây, trang fanpage cá nhân của nhạc sĩ Phạm Tuyên với 44.000 người theo dõi bất ngờ chia sẻ về tình hình sức khỏe của ông ở tuổi 96. Được biết, trang này do con gái nam nhạc sĩ nhà báo Phạm Hồng Tuyến quản lý và chia sẻ về cuộc sống của ông.

Trang của nhạc sĩ đưa tin: "Nhiều năm nay nhạc sĩ Phạm Tuyên đã sống chung cùng căn bệnh nền COPD (bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính), một bên phổi của ông khô cứng nên thực chất chỉ có một phổi hoạt động.

Hàng ngày ông dùng thuốc, thở khí dung, thở oxy... đặc biệt, những ngày giá rét lại càng phải chú ý để không ảnh hưởng tới phổi.

Trước Tết, cô thợ cắt tóc gia đình vẫn hay nhờ tới "xử lý" mái tóc cho ông gọn gàng hơn, ngạc nhiên thốt lên: "Ơ, tóc ông đen lại rồi này!". Đúng thật, tóc đen đã lan ra trên mái đầu bạc, có lẽ thời gian qua nhiều niềm vui đến với ông nên tóc cũng "hồi sinh" chăng....".

Nhạc sĩ Phạm Tuyên ở tuổi 96.

Cùng với chia sẻ này là hình ảnh mới nhất của nhạc sĩ sinh năm 1930. Trong ảnh, ông đội chiếc mũ thêu như vương miện màu xanh, nụ cười hiền, khuôn mặt hồng hào phúc hậu.

Status thu hút hàng chục ngàn lượt tương tác. Nhiều khán giả ái mộ ông còn liệt kê hàng loạt tác phẩm của ông ở phần bình luận. Mọi người đều bày tỏ sự ái mộ với vị nhạc sĩ được coi là cây đại thụ của âm nhạc Việt Nam khi đã ở tuổi U100.

Hồi giữa tháng 1, gia đình nhạc sĩ Phạm Tuyên cũng tổ chức sinh nhật lần thứ 96 cho ông. Theo chia sẻ của con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên thì ở tuổi ngoài 90, nhạc sĩ Phạm Tuyên thị lực kém đi, khó đọc chữ nhỏ, sức khỏe không được ổn định.

Gần đây, chân ông yếu, phải có người xốc nách khi đứng dậy và việc đi lại cần người dìu đỡ. Đôi khi nhạc sĩ có những biểu hiện lẫn lộn, nói về những chuyện quá khứ xa xôi.

Ông được xem là cây đại thụ của âm nhạc Việt.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên được coi là cây đại thụ của âm nhạc Việt Nam với nhiều sáng tác để đời mà hầu như người Việt Nam nào cũng thuộc.

Trong gia tài âm nhạc của mình, ông có gần 700 tác phẩm, đặc biệt là các ca khúc cách mạng hào hùng và nhạc thiếu nhi như: Như có Bác trong ngày đại thắng, Tiến lên đoàn viên, Tự hào là em các anh, Hát dưới trời Hà Nội, Ngày hội bên hồ Gươm, Tiếng chuông và ngọn cờ, Cánh én tuổi thơ, Chiếc đèn ông sao…