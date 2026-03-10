"Phú bà showbiz" khoe được tặng hoa hồng bằng vàng 9999, netizen thi nhau đoán giá

Trên trang cá nhân, người đẹp The Face Ngọc Loan Trần thu hút sự chú ý lớn khi đăng tải loạt ảnh rạng rỡ bên món quà "khủng". Cụ thể, đó là một cành hoa hồng với kích thước khá lớn, được đặt trang trọng trong lồng kính với phần đế bọc nhung đỏ hình trái tim.

Kèm theo loạt ảnh visual rạng ngời, Ngọc Loan Trần chia sẻ dòng trạng thái đầy hạnh phúc: "Hoa Hồng Vĩnh Cửu 24K 9999. Hoa nào rồi cũng sẽ tàn... Chỉ có hoa vàng ở mãi bên ta. Người tặng thật hiểu ý tui quá nè" .

Ngay lập tức, bài đăng đã nhận về lượng tương tác "khủng". Dù không trực tiếp tiết lộ danh tính người tặng, nhưng sự tinh tế và độ chịu chi của "chủ thớt" đã đủ khiến hội chị em phải ghen tị đỏ mắt.

Netizen thi nhau "mổ xẻ", trổ tài định giá

Độ hoành tráng của cành hoa hồng vàng lập tức trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn mạng xã hội. Với kích thước bông hoa khá to và các chi tiết cánh hoa, lá, cành được chế tác vô cùng tỉ mỉ, netizen bắt đầu thi nhau đoán trọng lượng thực sự của món quà này.

Nhiều luồng ý kiến trái chiều đã nổ ra. Một số người cho rằng với độ lớn như vậy, cành hoa phải nặng ít nhất 3 đến 5 lượng vàng (cây vàng): "Cành này 3 lượng nè. Thấp nhất nếu rỗng cũng phải 1 lượng 2", "Thấy bự quá tưởng cỡ 5 cây", "1 cây nó có xíu á, cành này ít nhất 3 cây, còn không 5 cây..." .

Netizen sôi nổi đoán giá

Bên cạnh đó, cũng có những "nhà phân tích" sành sỏi đưa ra công thức tính toán chi phí: "Giá vàng x trọng lượng + tiền công. Nếu 1 cây thì chắc gần 200 củ" . Rất nhiều người cho rằng chi phí gia công cho một tác phẩm nghệ thuật cầu kỳ thế này chắc chắn không hề nhỏ, có khi còn đắt ngang ngửa tiền vàng.

Tiệm vàng đích thân lên tiếng "chốt hạ" sự thật

Giữa lúc dân tình còn đang tranh cãi nảy lửa về trọng lượng và giá trị thực của bông hoa, "thám tử mạng" đã nhanh chóng tìm ra nguồn gốc của món quà.

Tiệm vàng lên tiếng xác nhận

Trên nền tảng TikTok, tài khoản của Tiệm Vàng Ngọc Kim Phụng đã đăng tải đoạn clip cận cảnh cành hoa hồng này kèm dòng chú thích rõ ràng: "Anh khách ruột chốt hoa hồng 1 lượng siêu đẹp tặng vợ 8/3" . Trong video, dòng chữ "1 lượng" cũng được hiển thị nổi bật.

Chưa dừng lại ở đó, khi có netizen để lại bình luận tag tên Ngọc Loan Trần kèm câu hỏi "Của ảnh mua cho chị đúng không" , đại diện tiệm vàng đã dùng hình ảnh của chính Ngọc Loan Trần để phản hồi và xác nhận: "Khách đặt bên em ạ" .

Như vậy, thông tin chính thức đã được xác nhận: Cành hoa hồng vĩnh cửu này có trọng lượng chính xác là 1 lượng vàng 9999. Việc bông hoa trông có vẻ to và hoành tráng hơn trọng lượng thực tế được cho là nhờ vào công nghệ chế tác, đánh lừa thị giác (như một số bình luận giải thích là "hàng công nghệ người ta thổi phồng lên").

Dựa trên tình hình biến động của thị trường kim loại quý hiện tại và mức độ tinh xảo của cành hoa, dân tình đã nhanh chóng làm một bài toán nhỏ để xem "tổng thiệt hại" của anh khách ruột lãng mạn này là bao nhiêu.

Cập nhật theo tỷ giá thị trường "nóng bỏng tay" ngày hôm nay (10/03/2026), giá vàng nhẫn trơn và vàng trang sức 9999 bán ra đang neo ở ngưỡng cực kỳ đắt đỏ, dao động trong khoảng 185.000.000 - 186.300.000 VNĐ/lượng.

Để đúc được một cành hoa hồng sống động y như thật, với từng cánh hoa uốn lượn uốn nắn mềm mại và vân lá tỉ mỉ, đòi hỏi tay nghề thợ kim hoàn phải cực kỳ cao. Tiền công cho một tác phẩm cầu kỳ thế này được giới sành điệu ước tính rơi vào khoảng 9.000.000 đến 15.000.000 VNĐ. Chiếc lồng kính thủy tinh trong suốt cùng phần đế bọc nhung đỏ cao cấp ton-sur-ton giúp tôn lên trọn vẹn vẻ đẹp của đóa hoa cũng tốn thêm khoảng 1.000.000 - 2.000.000 VNĐ. Tổng giá trị của món quà này cũng nằm ở khoảng gần 200 triệu đồng.