Bí ẩn tiệm vàng cổ 3 đời khiến giới siêu giàu mê mẩn: Phú bà hé lộ quy tắc 'ngầm', chờ ròng rã hơn 1 năm mới tới lượt

Câu chuyện phú bà xứ Trung Đào Hỷ Nhi lặn lội bay 2000km đến một tiệm vàng cổ xưa ở tận Lan Châu chắc chắn sẽ khiến nhiều chị em phải ồ lên kinh ngạc, bởi nó vượt xa hoàn toàn thói quen mua vàng tích sản thông thường mà chúng ta vẫn hay nghĩ tới.

Chuyến đi ngàn dặm và tiệm vàng kiêu kỳ chỉ tiếp 6 khách mỗi tuần

Đào Hỷ Nhi vốn không thiếu tiền, nhưng để chạm tay vào những kiệt tác vàng tại tiệm kim hoàn lâu đời ở Lan Châu, tiền thôi là chưa đủ mà còn cần một chữ "duyên" và cả sự kiên nhẫn. Cô chia sẻ bản thân đã phải chờ đợi ròng rã hơn một năm trời mới đến lượt đặt lịch, bởi quy định ngặt nghèo của tiệm là mỗi tuần chỉ đón tiếp vỏn vẹn sáu vị khách.

Cửa tiệm gia truyền qua ba thế hệ này không bán vàng theo kiểu công nghiệp đại trà, mà họ bán kỹ nghệ truyền thống của nghệ nhân xa xưa, thứ phép màu thực sự đã thổi hồn và nâng tầm giá trị của thứ kim loại quý giá lên một đẳng cấp nghệ thuật.

Bước vào tiệm, người ta không thấy những tủ kính chói lóa san sát nhau, mà giống như đang bước vào một không gian tĩnh lặng, nơi mỗi món trang sức đều ấp ủ một câu chuyện riêng biệt. Điển hình như thiết kế "Trái tim Trung Hoa", thoạt nhìn tưởng chừng đơn giản nhưng lại giấu một chiếc khóa ẩn vô cùng tinh tế, khi mở ra, một trái tim nhỏ xíu bên trong vẹn nguyên xuất hiện khiến ai nấy đều phải trầm trồ. Ngay cả chiếc chìa khóa bé bằng móng tay ấy cũng được chế tác điệu đà để người diện có thể đeo tách rời như một món trang sức độc lập, vừa bí ẩn lại vừa thanh tao.

Đeo 280 gram vàng trên tay và những kiệt tác soi dưới kính hiển vi

Nếu như chúng ta thường đắn đo tính toán mua vàng sao cho không hao hụt, thì giới tinh hoa lại sẵn sàng chi bộn tiền cho những kỹ thuật siêu phàm như "hoa kim nạm" (chạm khắc ren chỉ vàng). Đào Hỷ Nhi đã không giấu nổi sự say mê khi ướm thử chiếc vòng tay rồng nặng tới 280 gram. Cảm giác trĩu nặng, mỏi tay nhường chỗ cho sự thán phục khi nhìn thật gần, toàn bộ bề mặt chiếc vòng đều được bện từ vô số những sợi chỉ vàng mỏng manh tựa tơ nhện.

Hay như chiếc hộp trang sức cổ điển tinh xảo chia làm bốn ngăn, mỗi ngăn kéo mở ra là một tác phẩm nghệ thuật đan bằng ren vàng họa hình thiên thần nhỏ mang đậm phong cách truyền thống. Đặc biệt nhất phải kể đến những món đồ chơi thu nhỏ bằng vàng ròng như mặt dây chuyền hình chiếc tỳ bà mini mộc mạc mà các dây đàn thực sự gảy được từng nốt tí hon, hay món đồ trang sức "như ý" với những dải tua rua gắn trên thân ngựa chuyển động nhịp nhàng, rung động theo từng bước đi.

Đỉnh cao của nghệ thuật chế tác ở đây là bộ sưu tập "Đường Mộng" lấy cảm hứng từ kiệt tác hí kịch "Mẫu Đơn Đình". Chiếc mặt dây chuyền mô phỏng rèm cửa hoàng tộc lấp ló chiếc mặt nạ truyền thống mang theo hàm ý vô cùng lãng mạn: "Tấm lòng này sáng tỏ như vầng trăng băng qua muôn trùng núi non cũng chỉ hướng về bạn". Để làm ra những chi tiết nhỏ đến mức mắt thường khó lòng chiêm ngưỡng trọn vẹn ấy, toàn bộ các nghệ nhân ở đây đều phải miệt mài điêu khắc dưới ống kính hiển vi, gọt giũa từng rãnh vàng li ti bằng tất cả sự tĩnh tâm và lòng kính nghiệp.

Người Việt mua vàng tích sản, giới thượng lưu mua vàng để lưu truyền văn hóa

Nghe câu chuyện của Đào Hỷ Nhi, bất giác chúng ta lại nhìn về thói quen mua sắm ngày vía Thần Tài của người Việt. Đại đa số gia đình Việt Nam từ xưa đến nay vẫn giữ tâm lý "ăn chắc mặc bền", chọn mua vàng ta, vàng nhẫn trơn hay vàng miếng với mục đích cao nhất là để làm tài sản phòng thân, làm của để dành hay chờ giá lên thì bán kiếm lời. Người ta thường hiếm khi chọn mua vàng trang sức chạm trổ cầu kỳ vào ngày này vì e ngại tiền công chế tác cao, lúc bán ra sẽ bị hao hụt, mất giá. Đó là thói quen chi tiêu rất đỗi thực tế và mộc mạc của những người phụ nữ luôn canh cánh nỗi lo vun vén cho kinh tế gia đình.

Tuy nhiên, qua lăng kính của giới siêu giàu, vàng không chỉ là một kênh trú ẩn tài chính an toàn mà còn là một loại vật liệu vĩnh cửu để lưu giữ những giá trị văn hóa, thẩm mỹ vô giá. Họ sẵn sàng trả gấp nhiều lần giá trị thực của trọng lượng vàng chỉ để đổi lấy công sức sáng tạo, đổi lấy một tác phẩm nghệ thuật độc bản có thể truyền từ đời này sang đời khác.

Suy cho cùng, chen chân mua một chỉ vàng nhẫn để cầu mong một năm làm ăn no đủ, hay cất công săn lùng một kiệt tác vàng nghệ thuật để thỏa mãn cái đẹp thì tựu trung lại, tất cả đều xuất phát từ niềm tin và khát vọng về một cuộc sống sung túc, thịnh vượng và lấp lánh như chính bản chất của thứ kim loại này.