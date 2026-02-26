Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tình hình hiện tại Đông Nhi - Ông Cao Thắng

26-02-2026 - 10:10 AM | Lifestyle

"Ông Cao Thắng" bất ngờ lọt tìm kiếm trên MXH.

Mới đây, trên Threads lan truyền một bài viết một cư dân mạng cho biết thường xuyên bắt gặp Ông Cao Thắng xuất hiện giản dị khi cùng Đông Nhi đưa các con đi tiêm ngừa. Nnhiều người từng tiếp xúc cũng để lại nhận xét rằng Ông Cao Thắng ngoài đời thân thiện, hiền lành. Dù là thiếu gia công ty lớn, lại có sự nghiệp riêng nhưng hiện tại Ông Cao Thắng trở thành người đàn ông âm thầm đồng hành, lùi về hậu phương để vợ được tỏa sáng. Từ câu chuyện nhỏ này, cuộc sống hôn nhân của Đông Nhi - Ông Cao Thắng một lần nữa được công chúng quan tâm.

Cho những ai chưa biết, Ông Cao Thắng xuất thân trong gia đình giàu có. Anh là thiếu gia của tập đoàn nhựa có tiếng tăm trong giới kinh doanh tại Sài Gòn. Thời đi học, Ông Cao Thắng có thành tích 12 năm liền anh đều đạt học sinh giỏi, anh tốt nghiệp Đại học Kinh tế. Ông Cao Thắng là người sở hữu và quản lý công ty giải trí 6th Sense Entertainment JSC.

Tình hình hiện tại Đông Nhi - Ông Cao Thắng- Ảnh 1.

Ông Cao Thắng là thiếu gia giàu có, ca sĩ có tiến nhưng lùi về hậu trường cho vợ toả sáng (Ảnh: FBNV)

Đông Nhi và Ông Cao Thắng bắt đầu tìm hiểu và gắn bó từ những năm cả hai còn rất trẻ, khi sự nghiệp vẫn đang trong giai đoạn xây dựng nền tảng. Từ đồng nghiệp trong môi trường âm nhạc, họ dần trở thành người đồng hành trong cả công việc lẫn cuộc sống. Suốt nhiều năm yêu nhau, cặp đôi trải qua không ít áp lực từ dư luận. Thời điểm Đông Nhi bứt phá mạnh mẽ trong sự nghiệp, Ông Cao Thắng lại chọn lùi về phía sau, tập trung phát triển công ty giải trí và đồng hành cùng bạn gái trong vai trò quản lý, sản xuất. Quyết định rời xa ánh đèn sân khấu của nam ca sĩ từng khiến nhiều người bất ngờ, nhưng chính anh từng chia sẻ đó là lựa chọn không hối tiếc.

Đến giữa năm 2019, Đông Nhi bất ngờ đăng tải bức ảnh khoe chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên tay cùng lời nhắn: "Em đồng ý được cùng anh đi đến cuối cuộc đời. Cũng đã đến ngày em trở thành cô dâu". Thời điểm đó, cả hai đã có 10 năm yêu nhau. Ông Cao Thắng đã chọn New York (Mỹ) để thực hiện màn cầu hôn trong mơ. Khoảnh khắc Đông Nhi khoe cận chiếc nhẫn cầu hôn kim cương nhanh chóng "gây bão" toàn mạng xã hội. Chiếc nhẫn kim cương được Ông Cao Thắng "chốt đơn" vợ được cho là khoảng 2.06 carat, có giá lên tới 126.000 USD (hơn 3 tỷ đồng).

Tình hình hiện tại Đông Nhi - Ông Cao Thắng- Ảnh 2.

Cặp đôi có 10 năm gắn bó mới quyết định về chung một nhà (Ảnh: FBNV)

Cùng năm đó, cặp đôi tổ chức đám cưới tại Phú Quốc. Đám cưới của cặp đôi vàng quy tụ đông đảo nghệ sĩ, bạn bè thân thiết và nhanh chóng trở thành một trong những sự kiện đáng nhớ của showbiz Việt thời điểm đó. Trong đám cưới, Ông Cao Thắng khóc khi nói với vợ: "Cảm ơn em vì đã luôn cảm thông, thấu hiểu, ủng hộ anh, cảm ơn em đã dành tất cả thời thanh xuân tươi đẹp nhất của mình và cảm ơn em hôm nay đã đồng ý cho anh trở thành chồng để chăm sóc con em cũng như con chúng ta. Anh sẽ trân trọng từng khoảnh khắc bên cạnh em. Anh yêu em".

Tình hình hiện tại Đông Nhi - Ông Cao Thắng- Ảnh 3.

Đám cưới của Ông Cao Thắng và Đông Nhi là một trong những siêu sự kiện của showbiz (ảnh: FBNV)

Sau khi về chung một nhà, Đông Nhi và Ông Cao Thắng tiếp tục duy trì hình ảnh cặp đôi hạnh phúc, gắn bó. Năm 2020, họ chào đón con gái đầu lòng tên Winnie, đến năm 2024 chào đón thêm bé gái thứ 2 tên Hannie. Những khoảnh khắc Ông Cao Thắng chăm sóc vợ con, đưa đón, hỗ trợ Đông Nhi trong công việc nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Không ít khán giả gọi Ông Cao Thắng là "chồng quốc dân" khi anh thường xuyên xuất hiện với hình ảnh điềm đạm, nhẹ nhàng và sẵn sàng đứng sau hỗ trợ vợ.

Tình hình hiện tại Đông Nhi - Ông Cao Thắng- Ảnh 4.

Không chỉ "tháp tùng" vợ đi diễn, Ông Cao Thắng còn đảm nhận trách nhiệm chăm sóc 2 con (ảnh: FBNV)

Đông Nhi nhiều lần bày tỏ sự trân trọng dành cho ông xã. Nữ ca sĩ cho biết cô cảm thấy may mắn khi có người bạn đời thấu hiểu tính chất công việc và sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm trong gia đình. Hiện tại, Đông Nhi vẫn hoạt động nghệ thuật, tham gia các dự án âm nhạc và chương trình truyền hình phù hợp với lịch trình gia đình. Trong khi đó, Ông Cao Thắng tiếp tục điều hành công ty giải trí và tập trung vào công việc sản xuất phía sau hậu trường.

Sau nhiều năm bên nhau, từ thời điểm còn là đôi nghệ sĩ trẻ đến khi trở thành vợ chồng và làm cha mẹ, Đông Nhi và Ông Cao Thắng vẫn giữ được sự đồng hành trong cả công việc lẫn cuộc sống riêng. Trên mạng xã hội, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên các con, từ sinh nhật, du lịch đến những bữa cơm gia đình. Dù không phô trương, nhưng sự xuất hiện đều đặn của các thành viên trong gia đình nhỏ cho thấy họ vẫn đang tận hưởng hôn nhân rất hạnh phúc, êm ấm.

Tình hình hiện tại Đông Nhi - Ông Cao Thắng- Ảnh 5.
Tình hình hiện tại Đông Nhi - Ông Cao Thắng- Ảnh 6.
Tình hình hiện tại Đông Nhi - Ông Cao Thắng- Ảnh 7.
Tình hình hiện tại Đông Nhi - Ông Cao Thắng- Ảnh 8.

Gần 2 thập kỷ gắn bó, cả hai vẫn giữ sự ngọt ngào, mặn nồng như ngày đầu tiên (ảnh: FBNV)

Tình hình hiện tại Đông Nhi - Ông Cao Thắng- Ảnh 9.

Gia đình hạnh phúc của Đông Nhi và Ông Cao Thắng khiến nhiều người ngưỡng mộ (ảnh: FBNV)

"Thế lực nhí" nhà Đông Nhi chính thức thành bạn cùng trường quốc tế có học phí nửa tỷ với ái nữ nhà Cường Đô La

Theo Hạ Anh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cách mua vàng ngày vía Thần Tài nhanh, không cần xếp hàng

Cách mua vàng ngày vía Thần Tài nhanh, không cần xếp hàng Nổi bật

Khởi nghiệp từ 40 triệu mua vải chợ Ninh Hiệp, NTK Việt làm 1 điều chưa từng có tại lâu đài nổi tiếng nước Nga

Khởi nghiệp từ 40 triệu mua vải chợ Ninh Hiệp, NTK Việt làm 1 điều chưa từng có tại lâu đài nổi tiếng nước Nga Nổi bật

2 thiếu gia 9x vừa ứng cử đại biểu HĐND: Người là Phó chủ tịch, người là Tổng Giám đốc, bất ngờ sở hữu 1 điểm chung

2 thiếu gia 9x vừa ứng cử đại biểu HĐND: Người là Phó chủ tịch, người là Tổng Giám đốc, bất ngờ sở hữu 1 điểm chung

09:55 , 26/02/2026
Nam NSƯT sở hữu biệt phủ riêng: "Vợ cả đuổi tôi khỏi cái nhà ở Hà Nội là tôi sướng lắm"

Nam NSƯT sở hữu biệt phủ riêng: "Vợ cả đuổi tôi khỏi cái nhà ở Hà Nội là tôi sướng lắm"

09:44 , 26/02/2026
"Nữ hoàng phim xưa" Quỳnh Lam 42 tuổi vẫn trẻ đẹp như gái đôi mươi: Bí quyết chống già không tốn 1 xu, không phải ăn uống hay tập luyện

"Nữ hoàng phim xưa" Quỳnh Lam 42 tuổi vẫn trẻ đẹp như gái đôi mươi: Bí quyết chống già không tốn 1 xu, không phải ăn uống hay tập luyện

09:38 , 26/02/2026
Dân công sở xếp hàng mua vàng ngày vía Thần Tài: Sự ổn định tâm lý khi có vàng chính là "tài lộc"

Dân công sở xếp hàng mua vàng ngày vía Thần Tài: Sự ổn định tâm lý khi có vàng chính là "tài lộc"

09:20 , 26/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên