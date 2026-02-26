Cách mua vàng ngày vía Thần Tài nhanh, không cần xếp hàng

Mỗi năm vào ngày vía Thần Tài, nhiều người có thói quen đến các cửa hàng vàng từ sáng sớm, thậm chí xếp hàng từ 3 - 4 giờ sáng để chờ mua vài chỉ vàng lấy may. Cảnh chen chúc, ùn ứ kéo dài nhiều giờ không còn xa lạ, đặc biệt tại các cửa hàng lớn ở trung tâm thành phố. Không ít người phải nghỉ làm, chờ đợi giữa thời tiết nắng nóng hoặc mưa lạnh, trong khi số lượng giao dịch tăng đột biến khiến thời gian thanh toán cũng kéo dài hơn thường lệ.

Trong bối cảnh đó, hình thức mua vàng online qua ứng dụng trở thành lựa chọn thuận tiện, giúp người dùng tránh cảnh xếp hàng nhưng vẫn kịp mua vàng đúng ngày mùng 10 tháng Giêng.

Theo quan niệm dân gian, mua vàng trong ngày vía Thần Tài sẽ mang lại tài lộc, may mắn và hanh thông trong công việc, kinh doanh suốt cả năm. (Ảnh minh hoạ)

Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, người mua có thể đăng ký tài khoản, xác thực thông tin và thực hiện giao dịch ngay tại nhà. Sau khi đăng nhập, người dùng chọn mục “Mua vàng”, lựa chọn loại vàng và số lượng mong muốn (tối đa 10 chỉ), kiểm tra giá và xác nhận thanh toán bằng mã OTP. Toàn bộ quy trình diễn ra trực tuyến, tiết kiệm thời gian và giảm áp lực tại các điểm bán trực tiếp.

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách mua vàng online qua ứng dụng eGold.

Cách đăng ký tài khoản trên ứng dụng eGold

Để mua vàng online, trước tiên người dùng cần tải ứng dụng eGold về điện thoại (tương thích với cả iOS và Android). Sau khi cài đặt thành công, thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tại giao diện chính, chọn Đăng ký ngay nếu chưa có tài khoản.

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin cá nhân gồm: Họ và tên, Số giấy tờ tùy thân, Số điện thoại, Email, Địa chỉ.

Nhấn Tiếp tục, sau đó nhập mã OTP được gửi về điện thoại và chọn Xác nhận.

Bước 3: Nhập số tài khoản ngân hàng cá nhân và nhấn Tiếp tục.

Bước 4: Tải lên các hình ảnh theo yêu cầu gồm:

- Ảnh chân dung

- Ảnh mặt trước và mặt sau giấy tờ tùy thân

- Ảnh chữ ký

Sau đó chọn Tiếp tục.

Bước 5: Tạo mật khẩu cho tài khoản và nhấn Tiếp tục.

Bước 6: Kiểm tra lại toàn bộ thông tin đã cung cấp, sau đó nhấn Xác nhận để hoàn tất đăng ký.

Khi tài khoản được tạo thành công, người dùng cần ghi nhớ mã số khách hàng để đăng nhập cùng mật khẩu đã thiết lập.

Các bước mua vàng online trên eGold

Sau khi đăng nhập vào ứng dụng, người dùng tiếp tục thực hiện quy trình mua vàng như sau:

Bước 7: Tại giao diện chính, chọn Mua vàng.

Bước 8: Lựa chọn loại vàng mong muốn và số lượng (tối đa 10 chỉ). Nếu có mã ưu đãi, nhập vào để được áp dụng. Kiểm tra giá tiền tương ứng và nhấn Xác nhận.

Hệ thống sẽ chuyển sang hóa đơn giao dịch. Người dùng cần:

- Kiểm tra kỹ thông tin đơn hàng

- Nhập mã OTP được gửi về điện thoại

- Nhấn Xác nhận để hoàn tất giao dịch

Lưu ý khi mua vàng online ngày vía Thần Tài

- Nên đăng ký tài khoản và hoàn tất xác thực trước ngày cao điểm để tránh nghẽn hệ thống.

- Kiểm tra kỹ thông tin cá nhân và số lượng vàng trước khi xác nhận giao dịch.

- Đảm bảo điện thoại có kết nối internet ổn định trong quá trình thanh toán.

Với hình thức giao dịch trực tuyến, người mua có thể chủ động lựa chọn thời điểm phù hợp trong ngày, tránh cảnh chen lấn tại cửa hàng mà vẫn đảm bảo hoàn tất giao dịch nhanh chóng trong ngày vía Thần Tài.