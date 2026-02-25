Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thấy cụ ông bế cháu nhỏ, cầm gần 1 tỷ đồng mua vàng không hỏi giá, nhân viên trì hoãn giao dịch: Cảnh sát lập tức có mặt điều tra

25-02-2026 - 20:37 PM | Sống

Thấy cụ ông bế cháu nhỏ, cầm gần 1 tỷ đồng mua vàng không hỏi giá, nhân viên trì hoãn giao dịch: Cảnh sát lập tức có mặt điều tra

Thấy hành động bất thường của vị khách lớn tuổi, nhân viên một tiệm vàng tại Trung Quốc đã bí mật báo cảnh sát.

Khoảng 17h một ngày trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, một cụ ông bế theo trẻ nhỏ bước vào một cửa hàng vàng trên địa bàn thành phố Dương Châu (Trung Quốc) và yêu cầu mua vàng thỏi.

Điều bất thường là ông không hề hỏi giá hay quan tâm đến mẫu mã mà lập tức yêu cầu mua số vàng trị giá tới 260.000 NDT (985 triệu đồng). Cụ ông này cũng đề nghị cửa hàng khẩn trương gửi số vàng này đến Quảng Đông (Trung Quốc).

Sự vội vã và cách mua hàng “không cần suy nghĩ” của vị khách khiến nhân viên cửa hàng nghi ngờ. Nhân viên bán hàng Tô Lôi cho biết: “Ông ấy thậm chí không xem kỹ vàng, chỉ hỏi mua ngay số lượng lớn. Khi chúng tôi hỏi gửi đi đâu, ông nói gửi tới Quảng Đông”.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, Tô Lôi đã khéo léo kéo dài thời gian thanh toán, đồng thời bí mật gọi điện báo cảnh sát.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, khi được hỏi, cụ ông tỏ ra né tránh và từ chối cho kiểm tra điện thoại. Trước tình huống này, cảnh sát quyết định đưa ông về nhà, đồng thời liên hệ người thân để xác minh thông tin. Kết quả cho thấy ông không hề có họ hàng hay bạn bè nào tại Quảng Đông.

Sau khi giải thích và phân tích thủ đoạn lừa đảo, cảnh sát nhận định cụ ông nhiều khả năng đã bị các đối tượng lừa đảo viễn thông thao túng từ xa, yêu cầu mua vàng rồi gửi đi để chiếm đoạt tiền. Nhờ sự can thiệp kịp thời của nhân viên cửa hàng và lực lượng chức năng, toàn bộ số tiền của cụ ông đã được giữ lại an toàn.

Sau sự việc, hành động nhanh trí của nhân viên Tô Lôi được cơ quan chức năng địa phương biểu dương, khen thưởng.

Trong bối cảnh giá vàng biến động, nhu cầu mua vàng tích trữ và đầu tư tăng mạnh, nhiều đối tượng đã lợi dụng tâm lý này để triển khai các chiêu trò lừa đảo tinh vi.

Cơ quan chức năng Trung Quốc cảnh báo mọi người cần đề phòng các thủ đoạn như giả mạo tuyển việc online, yêu cầu mua vàng để “rút tiền”, giả danh chuyên gia đầu tư, hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc lừa đảo tình cảm kết hợp đầu tư… Chính từ lời hứa hẹn “việc nhẹ, lợi nhuận, hoa hồng cao”, “tăng gấp đôi giá trị đầu tư”... nhiều nạn nhân đã rơi vào bẫy, bị lợi dụng lòng tin dẫn đến mất tiền.

Theo Jimu News

Kim Linh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mua vàng trước ngày Thần Tài: Khách được mua tối đa 10 cây vàng/lượt, tài xế xe ôm công nghệ tắt app đi xếp hàng thuê kiếm 80 nghìn/giờ

Mua vàng trước ngày Thần Tài: Khách được mua tối đa 10 cây vàng/lượt, tài xế xe ôm công nghệ tắt app đi xếp hàng thuê kiếm 80 nghìn/giờ Nổi bật

Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển 9.880 chỉ tiêu, áp dụng 3 phương thức xét tuyển

Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển 9.880 chỉ tiêu, áp dụng 3 phương thức xét tuyển Nổi bật

Phụ nữ trên 40 tuổi và 10 lý do nên thử chế độ ăn Địa Trung Hải: Già đi chậm hơn chúng ta tưởng

Phụ nữ trên 40 tuổi và 10 lý do nên thử chế độ ăn Địa Trung Hải: Già đi chậm hơn chúng ta tưởng

20:01 , 25/02/2026
Người phụ nữ chi hơn 18 tỷ đồng mua 1 tòa nhà, ngày đến nhận bị 17 hộ dân sống ở đó phản đối: “Cô không được làm thế”

Người phụ nữ chi hơn 18 tỷ đồng mua 1 tòa nhà, ngày đến nhận bị 17 hộ dân sống ở đó phản đối: “Cô không được làm thế”

19:38 , 25/02/2026
Từ lương 1,9 tỷ đồng/năm xuống còn 22 triệu đồng/tháng: Người đàn ông có học vị tiến sĩ nói mình mới là "kẻ chiến thắng" thực sự

Từ lương 1,9 tỷ đồng/năm xuống còn 22 triệu đồng/tháng: Người đàn ông có học vị tiến sĩ nói mình mới là "kẻ chiến thắng" thực sự

19:36 , 25/02/2026
3 phần thịt lợn bị cảnh báo “tiềm ẩn rủi ro”, bác sĩ nhắc nên hạn chế ăn nếu không muốn rước họa vào thân

3 phần thịt lợn bị cảnh báo “tiềm ẩn rủi ro”, bác sĩ nhắc nên hạn chế ăn nếu không muốn rước họa vào thân

18:25 , 25/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên