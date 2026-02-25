Mua vàng trước ngày Thần Tài: Khách được mua tối đa 10 cây vàng/lượt, tài xế xe ôm công nghệ tắt app đi xếp hàng thuê kiếm 80 nghìn/giờ

Hôm nay - 1 ngày trước ngày vía Thần Tài, bất chấp “đặc sản” mưa phùn nồm ẩm của mùa xuân miền Bắc, nhiều người đội mưa, mang vàng đi bán chốt lời hoặc mua vàng “rước Thần Tài” từ sớm. Tình hình các tiệm vàng ở Hà Nội nói chung và trên phố Cầu Giấy nói riêng vẫn nhộn nhịp như thường lệ.

Tiệm vàng giới hạn số lượng vàng bán ra trên mỗi lượt giao dịch

Tại cửa hàng Phú Quý cơ sở 329 Cầu Giấy, số lượng người xếp hàng mua vàng và mua bạc gần như không có sự chênh lệch. Nhân viên cửa hàng cho biết hôm nay (25/2): Phú Quý cơ sở Cầu Giấy phục vụ đồng thời cả giao dịch vàng và giao dịch bạc. Riêng với khách hàng các sản phẩm vàng tích lũy, cửa hàng giới hạn tối đa 1 cây vàng/1 lượt giao dịch.

Trước đó vào ngày 23/2 (Thứ 2 vừa qua), Phú Quý cơ sở Cầu Giấy chỉ phục vụ giao dịch mua - bán bạc vào buổi sáng, giao dịch mua - bán vàng tới chiều mới “mở cửa”.

Phú Quý cơ sở 329 Cầu Giấy lúc 10h sáng nay

Cùng thời điểm tại Bảo Tín Minh Châu số 139 Cầu Giấy, vì lượng khách hàng đến giao dịch quá đông, cửa hàng đã mở thêm 3 quầy giao dịch lưu động tại khu vực hội trường - vốn chỉ để khách hàng ngồi chờ. Nhân viên cửa hàng cho biết hôm nay (25/2): Bảo Tín Minh Châu cơ sở Cầu Giấy giới hạn khách hàng chỉ được mua tối đa 10 cây vàng/lượt giao dịch.

“Mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 10 cây vàng trên 1 lượt giao dịch. Với giao dịch mua vàng số lượng trên 1 cây vàng tại Bảo Tín Minh Châu cơ sở Cầu Giấy hôm nay, khách sẽ nhận giấy hẹn, đến ngày 12/3 cửa hàng sẽ bàn giao vàng và không giới hạn dòng sản phẩm chọn mua.

Còn nếu mua vàng với số lượng từ 1 cây vàng trở xuống, khách hàng sẽ nhận vàng luôn nhưng mỗi lượt giao dịch chỉ được chọn tối đa 2 dòng sản phẩm vàng” - Nhân viên cửa hàng Bảo Tín Minh Châu cho biết.

Bảo Tín Minh Châu cơ sở Cầu Giấy đã mở thêm 3 quầy giao dịch lưu động vào ngày hôm nay

Xe ôm công nghệ tắt app, đi xếp hàng thuê kiếm 80 nghìn/giờ

Lác đác đâu đó trong dòng người xếp hàng mua vàng hôm nay là hội tài xế xe ôm công nghệ. Từ khoảng 2-3 ngày gần đây, họ ưu tiên đi xếp hàng giữ chỗ mua vàng thay vì bật app trở khách hoặc đi giao hàng.

Anh T.H - Một trong số những người đi xếp hàng thuê hôm nay cho biết: “2 hôm nay với ngày mai, ngày kia thì đến tầm chiều tối mình mới bật app xe ôm, chạy từ tối đến đêm là đủ chỉ tiêu. Còn sáng với chiều thì đi xếp hàng mua vàng giúp người ta. Mưa gió thế này đi xếp hàng vẫn đỡ vất hơn chạy ngoài đường. Nếu xếp hàng từ tầm 8h thì mình lấy 80 nghìn/tiếng, còn nếu khách muốn xong việc sớm thì phải đi từ tầm 5h30 - thì mình lấy 100 nghìn/tiếng.

Mình xếp hàng ở tiệm vàng gần nhà của khách, bao giờ gần đến lượt thì gọi khách ra để họ tự mua, tự giao dịch, còn mình cầm tiền đi về. Nếu tìm được thêm người thuê mình xếp hàng, thì vừa xong lượt trước, mình lại vòng xuống cuối hàng xếp hàng tiếp cho người sau”.

Trời mưa, một vài tài xế xe ôm công nghệ chọn đi xếp hàng thuê cho "đỡ vất"

Anh M. cũng là tài xế xe ôm công nghệ và cũng đi xếp hàng thuê, lại có chia sẻ như sau: “Việc thuê người đi xếp hàng mua vàng, mình thấy phổ biến từ lâu rồi chứ không riêng gì ngày Thần Tài. Như mình là có 3 khách quen, người ta thuê mình đi xếp hàng hộ từ tận năm ngoái rồi, toàn là dân văn phòng cả, bận đi làm nên không tự đi xếp hàng được. Nhiều khi mình cũng tò mò chẳng hiểu sao giá vàng đang cao mà người ta vẫn sẵn sàng trả thêm tiền thuê người xếp hàng hộ, 1 lượt xếp hàng ít thì 2 tiếng, nhiều thì 3-4 tiếng, cũng 200 nghìn chứ không ít”.

Giá vàng hôm nay ra sao?

Tính đến 11h30 hôm nay (25/2), giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 182,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào, và 185,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Cả hai chiều cùng tăng 700 nghìn đồng/lượng so với hôm qua.

Tại DOJI cũng ghi nhận điều chỉnh giá vàng theo nhịp thị trường. Giá vàng được doanh nghiệp này niêm yết ở mức 182,3 triệu đồng/lượng mua vào, và 185,3 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn 700 nghìn đồng mỗi chiều so với phiên trước đó.

Thấp hơn một chút, Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận tăng thêm 500 nghìn đồng ở 2 chiều mua vào và bán ra. Hiện giá vàng miếng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải đang dao động trong vùng 182,3 – 185,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), thấp hơn đôi chút so với nhiều đơn vị khác.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng trưa nay cũng được điều chỉnh tăng 700 nghìn đồng mỗi chiều, lên 182,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 185,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Phú Quý khép lại phiên giao dịch trưa nay với mức giao dịch 182,3 – 185,3 triệu đồng/lượng. So với hôm qua, giá vàng mỗi chiều đều tăng thêm 700 nghìn đồng.