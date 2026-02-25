Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

4 bệnh dễ bùng phát trong thời tiết nồm ẩm kéo dài

25-02-2026

Thời tiết nồm ẩm kéo dài tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus phát triển mạnh, khiến nhiều bệnh truyền nhiễm gia tăng, đặc biệt là 4 bệnh dưới đây.

Những ngày nồm ẩm kéo dài với độ ẩm không khí luôn ở mức cao đang bao trùm nhiều tỉnh, thành miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Không khí ẩm ướt, nhà cửa đổ “mồ hôi”, quần áo khó khô không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ với sức khỏe cộng đồng. Theo các chuyên gia y tế, đây chính là “thời điểm vàng” để vi khuẩn, virus và nấm mốc sinh sôi, phát tán mạnh trong không khí, làm tăng nguy cơ lây lan bệnh từ người sang người.

Đối tượng dễ bị bệnh

Đối tượng chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất là trẻ em và người cao tuổi, những người có sức đề kháng yếu. Đặc biệt, trẻ dưới 5 tuổi rất dễ mắc bệnh và diễn biến bệnh thường nhanh, dễ biến chứng nếu không được theo dõi, chăm sóc kịp thời.

4 bệnh dễ bùng phát trong thời tiết nồm ẩm kéo dài (Ảnh minh họa)

Những bệnh dễ gặp khi trời nồm ẩm

Bệnh đường hô hấp

Trong điều kiện độ ẩm cao, các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, nấm và vi sinh vật dễ dàng tồn tại lâu hơn trong không khí. Đây là nguyên nhân khiến các bệnh lý đường hô hấp gia tăng rõ rệt, nhất là ở trẻ nhỏ. Nhiều gia đình ghi nhận trẻ có biểu hiện ho, sổ mũi, khó thở, khò khè hoặc tái phát các bệnh hô hấp mạn tính.

Các bệnh hô hấp thường gặp trong thời tiết nồm ẩm bao gồm viêm mũi dị ứng, viêm khí quản, viêm phế quản cấp, viêm phổi, hen phế quản và hen suyễn. Với những trẻ có cơ địa dị ứng hoặc tiền sử hen, thời tiết ẩm càng khiến bệnh dễ bùng phát, phải nhập viện điều trị.

Nguy cơ bùng phát bệnh sởi

Sởi là bệnh truyền nhiễm cấp tính thường gặp ở trẻ nhỏ, lây lan chủ yếu qua đường hô hấp khi tiếp xúc gần với người bệnh. Trong điều kiện thời tiết ẩm ướt, mầm bệnh tồn tại lâu hơn trong môi trường, làm tăng nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, đặc biệt tại trường học, nhà trẻ.

Mặc dù được đánh giá là bệnh lành tính nếu được phát hiện và điều trị đúng cách, nhưng sởi có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm phế quản, viêm phổi, viêm màng não, thậm chí đe dọa tính mạng nếu trẻ có sức đề kháng kém. Thực tế cho thấy, nhiều đợt dịch sởi thường bùng phát mạnh vào giai đoạn giao mùa, nồm ẩm kéo dài.

Thủy đậu dễ lây lan trong môi trường ẩm ướt

Thủy đậu là bệnh do virus gây ra, đặc trưng bởi các nốt mụn nước nhỏ, tròn, mọc rải rác khắp cơ thể và gây ngứa ngáy khó chịu. Thời tiết nồm ẩm chính là điều kiện thuận lợi để virus phát triển và lây lan nhanh chóng qua đường hô hấp hoặc tiếp xúc trực tiếp.

Nếu không được chăm sóc đúng cách, các nốt thủy đậu có thể bị nhiễm trùng, để lại sẹo hoặc gây biến chứng nguy hiểm, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Vì vậy, khi trẻ có dấu hiệu sốt, nổi ban nghi ngờ thủy đậu, phụ huynh cần đưa trẻ đi khám sớm để được tư vấn và theo dõi.

Sốt virus dễ thành dịch

Bên cạnh các bệnh kể trên, sốt virus cũng là tình trạng thường gặp trong mùa nồm ẩm. Trẻ em là nhóm dễ mắc nhất do hệ miễn dịch chưa hoàn thiện. Bệnh có khả năng lây lan nhanh, dễ hình thành ổ dịch nếu không được kiểm soát tốt.

Các chuyên gia khuyến cáo, trong thời tiết nồm ẩm, gia đình cần giữ nhà cửa thông thoáng, hạn chế nấm mốc, vệ sinh tay thường xuyên, cho trẻ ăn uống đủ chất để nâng cao sức đề kháng. Khi trẻ có biểu hiện sốt cao, ho kéo dài, khó thở hoặc phát ban bất thường, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, tránh chủ quan dẫn đến biến chứng đáng tiếc.

Theo Việt Linh/VTCnews

VTCnews

