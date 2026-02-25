Khách hàng gửi tiết kiệm 7,8 tỷ đồng nhưng tài khoản bị đóng băng: Hơn 1 năm vẫn chưa đòi được tiền!

Câu chuyện nhức nhối, đáng buồn này, anh Kang - Người đàn ông 34 tuổi, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trải qua. Cách đây hơn 1 tháng, anh buộc phải bắt chuyến xe dài 18 tiếng để đi từ quê lên thành phố Thương Hải (Trung Quốc). Mục tiêu của anh không phải đi du lịch hay thăm người thân, mà để tìm câu trả lời cho một câu hỏi đơn giản: “Tiền tiết kiệm của tôi đâu rồi?” .

Tài khoản tiết kiệm ngân hàng trị giá 2,1 triệu NDT (tương đương 7,8 tỷ đồng), đã bị đóng băng suốt nhiều tháng trời, khiến anh lâm vào khủng hoảng tài chính và lo lắng tột cùng. Suốt quãng đường dài gần một ngày ấy, anh gần như không chợp mắt. Trong đầu anh chỉ lặp đi lặp lại một nỗi lo: Nếu số tiền đó thực sự không rút ra được, gia đình anh sẽ xoay xở thế nào trong thời gian tới?

Ảnh minh họa (Nguồn: Sohu)

Anh Kang kể rằng số tiền đó là toàn bộ tài sản mà anh và gia đình đã tích cóp suốt nhiều năm. Anh cùng vợ, cha mẹ anh, và cha mẹ vợ đã gửi tiền vào một loại tài khoản ngân hàng gọi là “tài khoản gửi giao dịch”, vốn được quảng cáo là cho phép rút tiền bất cứ lúc nào. Vì vậy, khi thấy tài khoản bỗng nhiên bị “đóng băng” - không thể rút tiền, anh Kang vô cùng sốc và hoảng loạn.

Anh không thể tin rằng việc gửi tiền vào ngân hàng - điều mà nhiều người coi là cách an toàn nhất để giữ tiền, lại có thể dẫn đến hậu quả như vậy. Trong suy nghĩ của anh, ngân hàng luôn là nơi đáng tin cậy, được quản lý chặt chẽ và bảo vệ bởi quy định pháp luật. Chính niềm tin đó đã khiến gia đình anh quyết định dồn phần lớn tài sản tích lũy vào tài khoản này thay vì đầu tư vào những kênh rủi ro hơn.

“Toàn bộ số tiền tiết kiệm của chúng tôi đều ở trong đó. Đó không chỉ là tiền, mà còn là cả tương lai của con cái tôi, là tuổi già của bố mẹ tôi” - Anh Kang nói.

Đáng nói, anh Kang không phải là người duy nhất gặp cú sốc khi gửi tiền vào ngân hàng. Nhiều người khác cũng chia sẻ rằng họ đã và đang rơi vào tình cảnh tương tự. Họ không chỉ mất đi quyền kiểm soát số tiền của mình, mà còn mất đi niềm tin vào hệ thống ngân hàng mà họ từng tin tưởng. Tất cả đều chung một cảm giác hoang mang khi tài khoản bất ngờ bị hạn chế giao dịch. Sự việc khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh bị động, bởi tiền tiết kiệm vốn được xem là “phao cứu sinh” trong những tình huống khẩn cấp.

Nhiều người gặp tình cảnh khoản tiết kiệm bị đóng băng, đã rủ nhau tập trung trước trụ sở ngân hàng (Nguồn: abc.net)

Nỗ lực tìm quyền lợi

Trong gần một năm qua, anh Kang đã gửi thư khiếu nại nhiều cơ quan chức năng và cơ quan quản lý tài chính để tìm sự trợ giúp.

Tuy nhiên, hầu hết những nơi này chỉ trả lời chung chung rằng họ sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền theo luật hiện hành, nhưng không đưa ra thời hạn cụ thể hay kế hoạch rõ ràng để giải quyết vấn đề của các khoản tiền bị đóng băng. Những phản hồi mang tính mơ hồ ấy không đủ để xoa dịu nỗi lo lắng đang ngày một lớn dần. Mỗi lần nhận được thư trả lời, anh lại đọc đi đọc lại, hy vọng tìm thấy một thông tin cụ thể về thời điểm tiền có thể được giải quyết, nhưng rồi lại thất vọng.

“Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chờ đợi và điều đó thật sự rất khó khăn” - Anh Kang nói và nhấn mạnh rằng sự khó khăn không chỉ nằm ở chuyện tiền bạc, mà còn ở cảm giác bất lực khi tương lai của gia đình phụ thuộc vào một quyết định mà anh không thể kiểm soát.

Số tiền bị đóng băng là khoản tiền mà anh và người thân gửi vào để bảo đảm một cuộc sống ổn định, với hy vọng tiền lãi có thể trang trải việc nuôi dạy con cái, phụng dưỡng bố mẹ già hay mục tiêu sinh thêm con. Nhưng tất cả những kế hoạch đó giờ chỉ còn là những ký ức đau buồn mỗi khi anh nghĩ tới tài khoản đang bị khóa.

Những lời chia sẻ của anh Kang không chỉ phản ánh 1 hoàn cảnh cá nhân, mà còn là tiếng nói đại diện cho hàng nghìn người gửi tiết kiệm khác đang đối mặt với tình trạng tương tự: Không thể truy cập số tiền của mình dù đã gửi vào ngân hàng với niềm tin rằng đó là nơi an toàn nhất.

(Nguồn: abc.net)