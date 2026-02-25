5000 viên sỏi lấp kín túi mật người đàn ông: Bác sĩ nói thẳng: "3 thói quen này là nguyên nhân"

Nam bệnh nhân 43 tuổi (ở Đài Loan, Trung Quốc) nhập viện sau nhiều tháng rối loạn tiêu hóa, đau tức vùng bụng trên và lưng. Ông điều trị theo hướng bệnh dạ dày không hiệu quả.

Tại bệnh viện, kết quả siêu âm cho thấy túi mật người bệnh gần như bị sỏi “lấp kín”, giãn to bất thường, ZNews đưa tin. Qua siêu âm ổ bụng, các bác sĩ phát hiện túi mật của bệnh nhân có tới gần 5000 viên sỏi. Kích thước túi mật giãn lên khoảng 10 cm, lớn hơn 10 lần so với bình thường. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cắt túi mật để xử trí triệt để.

Bác sĩ nhận định thói quen ăn nhiều đồ chiên rán, thịt và bữa ăn thất thường kéo dài của nam bệnh nhân là yếu tố góp phần khiến tình trạng tiến triển nặng.

Theo thông tin từ Bệnh viện Từ Tế Đài Trung, bệnh nhân có thói quen ăn gà rán và các món thịt từ nhỏ. Do công việc bận rộn, người này thường bỏ bữa hoặc ăn dồn vào cuối ngày. Cân nặng từng vượt 100 kg, kèm theo lối sống ít vận động.

Kết quả siêu âm cho thấy túi mật người bệnh gần như bị sỏi “lấp kín”. (Ảnh: Bệnh viện Từ Tế Đài Trung).

Ban đầu, người bệnh thường xuyên có cảm giác đầy bụng, tức vùng thượng vị, đôi lúc đau lan ra lưng. Nghĩ mình bị viêm dạ dày, bệnh nhân tự mua thuốc điều trị trong khoảng hai tuần nhưng không cải thiện. Sau đó, tình trạng tiêu chảy và khó tiêu kéo dài gần ba tháng buộc anh phải đến bệnh viện kiểm tra.

Triệu chứng sỏi mật và cách phòng ngừa

Bác sĩ Lâm Dung Toàn, Bệnh viện Từ Tế Đài Trung, cho biết sỏi mật xuất hiện khi các thành phần của dịch mật, đặc biệt là cholesterol, lắng xuống và kết tinh trong túi mật. Quá trình này thường tiến triển âm thầm trong thời gian dài. Những người ăn nhiều chất béo, thừa cân, rối loạn chuyển hóa hoặc có thói quen ăn uống thất thường sẽ có nguy cơ cao hơn.

Theo bác sĩ Toàn, đa số trường hợp sỏi mật không biểu hiện triệu chứng rõ rệt. Chỉ khi viên sỏi kích thích thành túi mật hoặc gây tắc đường mật, người bệnh mới cảm thấy đau điển hình ở vùng hạ sườn phải, có thể lan lên vai hoặc ra sau lưng bên phải, nhất là sau bữa ăn nhiều dầu mỡ. Một số người còn buồn nôn, chướng bụng, thậm chí vàng da nếu xảy ra tình trạng tắc mật.

Từ trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo người dân cần lưu ý các cơn đau bụng kéo dài, tái phát nhiều lần, đặc biệt khi dùng thuốc dạ dày thông thường không cải thiện. Siêu âm bụng là phương pháp đơn giản giúp phát hiện sớm sỏi mật, từ đó phòng ngừa các biến chứng như viêm túi mật cấp, viêm đường mật hay viêm tụy.

Để phòng bệnh, ông khuyên nên giữ cân nặng ổn định, ăn uống điều độ và hạn chế thực phẩm chiên rán, giàu chất béo bão hòa. Các bữa ăn nên được phân chia hợp lý trong ngày, tránh nhịn đói lâu rồi ăn quá nhiều cùng lúc. Tăng cường rau xanh, trái cây và bổ sung chất béo không bão hòa từ cá, các loại hạt, cũng góp phần cải thiện chuyển hóa và giảm nguy cơ hình thành sỏi.