Ngày vía Thần Tài 2026, không mua vàng thì nên làm gì để tài lộc “ào ào” kéo đến, kinh doanh phát đạt cả năm?

Trong bối cảnh giá vàng liên tục biến động khiến nhiều người cân nhắc, vẫn có những việc làm khác trong ngày vía Thần Tài 2026 được xem là mang ý nghĩa cầu may, chiêu tài lộc cho cả năm.

Năm Bính Ngọ 2026, ngày vía thần Tài (mùng 10 tháng Giêng Âm lịch) rơi vào thứ Năm, tức ngày 26/2/2026 Dương lịch.

Theo quan niệm dân gian, ngày vía Thần Tài là dịp để người dân bày tỏ lòng biết ơn với Thần Tài - vị thần được tin là mang lại tài lộc, sự sung túc và may mắn. Đây cũng là thời điểm nhiều người cầu mong một năm mới làm ăn hanh thông, kinh doanh phát đạt. Vào ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch, không ít người đổ xô đi mua vàng để lấy may. Tuy nhiên, bên cạnh việc mua vàng, vẫn còn nhiều cách khác được cho là giúp thu hút tài lộc cho cả năm.

Mua vật phẩm phong thủy

Ngày vía Thần Tài, không mua vàng thì nên làm gì để tài lộc vẫn “ào ào” kéo đến, kinh doanh phát đạt cả năm? - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Nhiều hộ kinh doanh và dân văn phòng thường lựa chọn các vật phẩm phong thủy để đặt tại cửa hàng hoặc bàn làm việc với mong muốn công việc thuận lợi, buôn bán đắt khách. Những vật phẩm được ưa chuộng có thể kể đến như cóc ba chân ngậm tiền, tỳ hưu, cây tài lộc, nhẫn kim tiền, vòng tay con giáp hay mặt dây chuyền phong thủy.

Ngoài ra, để bày tỏ lòng thành kính, gia chủ có thể chưng lên bàn thờ Thần Tài các vật phẩm mang ý nghĩa chiêu tài như gạo Thần Tài, túi tiền kim bảo, tượng Phật Di Lặc… Những vật phẩm này được tin rằng tượng trưng cho sự đủ đầy, thịnh vượng và may mắn trong công danh, sự nghiệp.

Mua bạc thay vàng

Dù không có giá trị cao như vàng, bạc vẫn là kim loại quý mang ý nghĩa tượng trưng cho tiền tài và phú quý. Vì vậy, nhiều người lựa chọn mua bạc trong ngày vía Thần Tài thay cho vàng, đặc biệt là các mẫu bạc dạng nén hoặc đồng tiền với ý nghĩa cầu may.

Tuy nhiên, các chuyên gia phong thủy cũng lưu ý rằng điều quan trọng nhất vẫn là sự thành tâm. Mỗi người nên cân nhắc điều kiện kinh tế của mình, tránh vay mượn để mua vàng bạc chỉ vì tâm lý chạy theo đám đông.

Mua mèo Thần Tài

Ngày vía Thần Tài, không mua vàng thì nên làm gì để tài lộc vẫn “ào ào” kéo đến, kinh doanh phát đạt cả năm? - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Mèo Thần Tài là vật phẩm quen thuộc trong các cửa hàng kinh doanh. Nhiều người tin rằng đặt mèo Thần Tài sẽ giúp thu hút tài khí, mời gọi tiền bạc “gõ cửa”. Với dân văn phòng, việc đặt mèo Thần Tài trên bàn làm việc được cho là hỗ trợ vận trình sự nghiệp, giúp sớm đạt được mục tiêu đề ra.

Khi bài trí, nên đặt mèo ở vị trí sạch sẽ, thông thoáng và hướng về phía cửa ra vào – nơi khách hàng thường xuyên qua lại – để tăng ý nghĩa chiêu tài.

Mua muối đầu năm

Câu nói "đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi" thể hiện niềm tin rằng hành động này giúp xua đuổi điều xui rủi, cầu mong một năm mới đủ đầy, sung túc. Một số người cũng mua muối trong ngày vía Thần Tài để cầu may.

Chuẩn bị lễ cúng Thần Tài

Để cầu mong một năm buôn may bán đắt, người làm kinh doanh thường chuẩn bị mâm lễ cúng chu đáo theo tập tục từng địa phương.

Đầu tiên, cần dọn dẹp, lau chùi bàn thờ Thần Tài gọn gàng, sạch sẽ. Gia chủ có thể dùng nước ấm pha quế, gừng, nước lá bưởi hoặc nước ngâm hoa tươi để lau tượng Thần Tài và Ông Địa. Việc giữ không gian thờ cúng trang nghiêm, ngăn nắp thể hiện sự thành tâm và tôn kính.

Nên sử dụng hoa tươi, quả thật có màu sắc tươi sáng như táo, lê, cam, chuối; tránh dùng hoa giả, quả nhựa. Khi cúng, gia chủ nên ăn mặc gọn gàng, lịch sự.

Từ sáng sớm ngày mùng 10 tháng Giêng, nhiều gia đình còn mở rộng cửa, đặc biệt là cửa chính, với quan niệm đón tài lộc vào nhà.

Giữ ví tiền đầy đặn, gọn gàng

Ngày vía Thần Tài, không mua vàng thì nên làm gì để tài lộc vẫn “ào ào” kéo đến, kinh doanh phát đạt cả năm? - Ảnh 3.

Nhiều người quan niệm không để ví rỗng trong ngày vía Thần Tài, đồng thời sắp xếp tiền bạc ngăn nắp để tượng trưng cho tài chính ổn định, trật tự.

Gửi tiết kiệm ngân hàng

Không chỉ mua vàng hay vật phẩm phong thủy, một số người còn lựa chọn gửi tiết kiệm vào ngày vía Thần Tài với kỳ vọng tiền bạc sinh sôi, “tiền đẻ ra tiền” trong năm mới.

Dọn dẹp cửa hàng, nơi làm việc

Việc làm sạch không gian kinh doanh, loại bỏ đồ hỏng, sắp xếp lại quầy kệ cũng mang ý nghĩa "dọn đường" cho tài lộc vào nhà.

Giữ hòa khí, tránh tranh cãi

Theo quan niệm dân gian, ngày vía Thần Tài nên giữ hòa khí, tránh cãi vã, to tiếng hoặc nói lời nặng nề, đặc biệt trong lúc làm lễ. Sự vui vẻ, thuận hòa được tin rằng sẽ góp phần mang lại may mắn và hanh thông cho cả năm.

Thông tin trên mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Kim Linh

Phụ nữ số

